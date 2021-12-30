Є святкові ритуали, які й дарують нам свято. Але є такі, які стали токсичними – а ми цього не помітили. #Букви зібрали низку порад, як не зіпсувати собі чи іншим свято.

1. Не відкладайте все на останній день

Якщо у вас є грандіозні плани і Ви точно знаєте, що вам не можна їх порушити – підготуйтеся заздалегідь. Не замовляйте подарунки в останні дні – і асортимент уже не той, і не факт, що пошта справиться із замовленням вчасно. Розплануйте по одній маленькій дії. Тому що свята – це такий період, який ділиться на два проміжки часу: “та коли це буде – у мене ще повно часу” та “я нічого не встигаю, бігом!”.

Правильний менеджмент — запорука того, що хоч у якійсь сфері стрес у вас буде мінімізований. Не плануйте генерального прибирання в останні дні – робіть поступові кроки. Але якщо ви і не встигли з генеральним прибиранням? Ну й що тут такого? Так ми переходимо до другого пункту.

2. Уникайте завищених очікувань

Це стосується всього. Багато хто із нас перетворюється на дітей ближче до новорічних свят – і мріє про ідеальне свято, ідеальні подарунки, ідеальну їжу та безмежно радісну атмосферу. Але ми дорослі, ми вже не діти. І це свято робимо самі. І виявляється, що ідеально прибрати квартиру часу або сил немає. А якщо ми пересилюємо себе – починається нервова напруга, крики, суперечки – і після цього потрібно сідати за стіл та різко починати радіти святу. Багато хто може впізнати тут свої родини. Ви в цьому не самотні, повірте!

Зрозумійте, що Новий рік – це звичайний день у році. Чудес не буває, і цей день – просто початок нового відліку. А справжні чудеса – це проведений час у колі тих, хто дійсно близький. І не так і важливо, чи витертий пил зверху на шафі, якщо у вас прекрасний настрій і ви маєте сили. Новий рік, як і кожен день, належить лише вам, і ви повинні ним насолодитися.

Це і стосується подарунків – ви не повинні через них нервуватися. Продемонструвати своє ставлення до людини шляхом подарованої речі – це неймовірне відчуття. Але ви не здатні купити чиюсь прихильність речами – пам’ятайте це. І пам’ятайте, що ви не здатні передбачити реакцію людей на подарунок.

3. Не бентежтеся, якщо у вас немає святкового настрою

Щойно усе навколо починає обвішуватися святковими вогнями, прикрасами, а цінники на товарах завищуються під виглядом новорічних акцій, здається, що має в голові натиснутися якийсь перемикач – і відразу почне переповнювати святковий настрій.

Час іде, уже люди заносять до квартир ялинки, а у вас цей перемикач не спрацював. І на фоні всезагальних радощів виникає відчуття, що з вами щось не так. Як наслідок, тривога, роздратування, намагання вичавити з себе хоч краплинку святкових веселощів, і часто – відчуття провини через свою “ненормальність”.

Настрій не вмикається. Неможливо певний проміжок часу важко працювати або мати якісь проблеми, і перед святами різко про них забути. Неможливо бути втомленим дуже довго – і раптом знайти у собі сили із захватом чіпляти на вікна гірлянди чи випікати імбирне печиво під різдвяні пісні. З вами все гаразд, і ви не одні такі. І багато тих, хто тягне додому ялинку чи купує в подарунок комусь теплі шкарпетки – вони такі ж, як і ви, просто роблять це на автоматі, бо “мусять”. І якщо у вас це не є симптомом затяжної депресії (а інакше потрібно звернутися до спеціаліста), знайте: з вами все гаразд.

Відгуляйте своє коли буде настрій для відпочинку. Не завжди виходить налаштувати самопереконання до дат. І якщо замість олів’є о першій ночі ви ляжете спати о 22-й вечора, повечерявши перед тим о шостій годині, це не означає, що з вами щось не так. І точно у вас не було важкості на шлунку та недосипу! І так плавно ми переходимо до наступного пункту.

4. Не відкладайте усе найкраще до Нового року – і тим паче до новорічної ночі

Синдром відкладеного життя – це те, за що ми часто критикували старші покоління. Які ні разу не вдягали найкращий одяг, лишивши його для власного похорону, які зберігали найкрасивіші сервізи на полицях, жодного разу не поставивши на стіл. Не з доброго життя вони зберігали горошок для того злощасного олів’є місяцями!

Не можна відкладати все до якихось свят чи особливих подій. Тому що життя триває зараз. Розділення життя на “сірі будні” та “свята” не сприяє гармонії зі світом. І потім на святах, під час яких хочеться “відтягнутися” за усі відкладені радощі, завищені очікування викликають розчарування. Так навіщо це?

Це ж стосується їжі. Особливо ще й тоді, коли цілий день не їдять, а потім перед ніччю сідають за стіл – і намагаються над’їсти усіх делікатесів за столом. У вас бувало таке, що ви нарешті сіли за стіл, до 12 ночі ще повно часу – а ви уже наїлися і вам важко? Якщо ні – ви щасливчик з залізною силою волі. Уже ні про які веселощі мова йти не може, якщо дихати важко від того олів’є, на яке чекали цілий рік. А про шкоду переїдання, і тим паче на ніч, усі знають чудово. Словом, уникайте зриву. Ліпше поїжте вдень того, що дуже хочеться, щоб ввечері не доводилося розщібати ґудзики на штанах.

Про шкоду від вживання надмірної кількості алкоголю ви і так знаєте – і не забувайте цих знань перед Новим роком.

5. Не витрачайте забагато коштів

Ми уявляємо собі чудове свято, наділяємо Новий рік сакральними сенсами та магічними властивостями – і нам хочеться його відгуляти. А що буде потім? Мало хто задумується. Подумайте, що після 1 січня життя не почнеться спочатку – воно продовжиться з тієї ж точки, на якій ви були, лягаючи спати. Тому не займайтеся марнотратством, якщо ваш матеріальний стан цього не дозволяє.

6. Не бідкайтесь, що не виконали за рік того, чого хотіли

Усі ми так чи інакше думаємо: “От з нового року піду в спортзал!”, “У нового році вивчу іноземну мову”, “У новому році знайду кохання” – але цього раптом не трапилося. І наприкінці року ми бідкаємося, що не зробили цього, і вже загадуємо це на наступний. Не забувайте, однак, що ці бажання загадує та версія вас, яка не зробила цього протягом року. Тому чудес не буває. І не буває разючих змін в людях. А кроки, які здаються семимильними, насправді складаються з тисяч дрібних. Почніть цей рік з обіцянки любити себе та пишатися будь-якими найменшими перемогами. І саме з маленьких перемог почнуться великі.

7. Феєрверки та петарди

Будь ласка, відмовтеся від цієї ідеї. Окрім невинних тварин, які лякаються, можуть утекти та травмуватися, звуки вибухів піротехніки псують свято тим, хто бачив війну і хто захищав нашу країну, аби ви мали можливість святкувати цей день у мирній країні. Невже десяток секунд вогників на небі вартий цього?

Не відкладайте життя. Святкуйте не кожен Новий рік, а кожен ваш новий день. Любіть себе. І читайте гарні новини. З любов’ю, випускова редакторка #Букв, яка цьогоріч вперше спокійно святкуватиме.