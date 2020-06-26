Британська неурядова аналітична організація Earthsight вже вдруге випустила дослідження, в якому звинувачує українську державу в незаконних рубках лісу для продажу на експорт.

Вирубка лісів завжди була болючою темою для України. Два роки тому вона болюче прозвучала в контексті убивства Катерини Гандзюк. Потоп на Закарпатті знову змусив згадати, до чого може призвести бездумне збагачення на експорті лісу. І тут якраз британська неурядова аналітична організація Earthsight вже вдруге випустила дослідження, в якому звинувачує українську державу в незаконних рубках лісу для продажу на експорт.

Рубали навіть у локдаун!

Дослідження Earthsight, що тривало 18 місяців, є дуже довгим та деталізованим і тезово в ньому йдеться про те, що:

компанія Ikea продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат;

незаконна заготівля деревини можлива через корумпованість державних лісогосподарських підприємств, які управляють більшістю лісів України; на офшорні рахунки корумпованих друзів Віктора Януковича в 2011-14 роках надходили мільйони доларів від іноземних компаній – як хабарі за доступ до лісоматеріалів;

Лісова опікунська рада (ЛОР – Forest Stewardship Council, FSC), що утворює провідну систему зеленого маркування деревини в світі зазнала суттєвої невдачі. Незаконна деревина в букових стільцях Ikea має сертифікат FSC, як і багато колод, за які було заплачено хабарі за часів Януковича.

такі невдачі FSC, як в Україні, повторюються у всьому світі: шалена незаконна вирубка лісу, розчищення величезних урочищ дорогоцінних лісів, побої та вбивства представників місцевих громад.

Earthsight виявила, що незаконна вирубка лісів для виробництва букових стільців Ikea продовжувалась навіть під час світового локдауну (lockdown) у зв’язку з COVID-19 у квітні 2020 року.



На дослідження Earthsight негайно звернув увагу екс-народний депутат (позафракційний), а наразі – член правління Мережі захисту національних інтересів «А Н Т С» – Остап Єднак. Він сказав, що відповідальне за контроль над вирубками Державне агентство лісових ресурсів України не визнає проблеми.

“Замість того, щоб пристосувати нашу практику до міжнародних стандартів, Держлісагентство шукає можливості, як обійти міжнародне екологічне законодавство, – сказав Остап Єднак. – Замість проведення якісної експертизи з Оцінки впливу на довкілля (ОВД) за законом 2017 року, вони зменшують по документам ділянку вирубки до обсягів менше одного гектару, коли ОВД стає непотрібною, а це знімає обмеження по вирубках. Я чув також, що представники Держлісагентства взагалі хочуть скасувати процедуру ОВД через зміни до законодавства. Цим займається голова Держлісагентства Андрій Заблоцький, а зміни щодо пом’якшення екологічних стандартів готують в Офісі ефективного регулювання BRDO, звідки Заблоцький і прийшов на цю посаду”.

Держлісагентство підозрює транснаціональну змову

IKEA в день виходу розслідування пообіцяла перевірити поставки українського лісу.

Водночас Держлісагентство не забарилося із відповіддю на звинувачення з боку Earthsight, але вже сама назва цієї відповіді викликає асоціацію із часами правління згаданого у доповіді британців Віктора Януковича: “Дослідження “Earthsight” мало на меті дестабілізувати ситуацію в лісовій галузі України”.

Андрій Заблоцький доручив перевірити факти, викладені Earthsight, але одразу ж звинуватив організацію в необ’єктивності. Він нагадав, що у попередньому дослідженні Earthsight із 18 ділянок порубок проаналізувала на його думку тільки 4, а потім екстраполювала дані на всю країну. Крім того, Андрій Заблоцький вважає, що об’єктивне дослідження має відповідати трьом вимогам:

– Залучення фахівців спеціалізованих лісозахисних підприємств (очевидно, самого Держлісагентства – О.Ш.);

– Надана інформація про склад міжнародних та вітчизняних експертів;

– Інформація про фінансування і замовника такого дослідження.

“Не випадково й те, що інформація публікується в момент виходу компанії ІKEA на ринок України, – додає Андрій Заблоцький. – Переконаний, що дослідження мало на меті підірвати довіру до однієї з найавторитетніших систем лісової сертифікації в світі та дестабілізувати ситуацію в лісовій галузі України”.

Голова Держлісагентства також звернув увагу на те, що за 5 місяців цього року незаконні рубки в Україні зменшилися на 46%.

Україна може втратити мільярд євро

Остап Єднак категорично не погоджується із позицією Держлісагентства. Він нагадав, що у аналітичному звіті Taiex (експертна місія технічної допомоги ЄС) “Реформа лісового господарства України” словосполучення “незаконні вирубки” (illegal logging) повторюється аж 24 рази, а саме слово “незаконний” – 36.

На думку Єднака, кількість незаконно знищенної деревини в Україні наближається до 40% від всього об’єму, і ці цифри відомі нашим європейським партнерам. У доповіді Earthsight цю долю оцінюють ще більш песимістично: “близько 60% вирубок в Україні порушують місцеве законодавство. Здебільшого йдеться про нелегальні вирубки під видом санітарних робіт”.

“Наслідком найімовірніше буде втрата ринкових позицій для України в Європейському Союзі, – вважає екс-депутат, – Українським виробникам загрожує повна заборона доступу на ринки ЄС”. Наскільки це суттєві втрати?

За даними Державної служби статистики, обсяги продукції (товарів та послуг) лісового господарства (у фактичних цінах) у 2017 році склали 13,7 млрд грн. У 2018 році на внутрішньому ринку було реалізовано лісової продукції на 14,1 млрд грн, у 2019 – на 12,8 млрд грн. Це свідчить про те, що нібито експорт лісу до ЄС є вкрай незначним, але насправді все зовсім не так.

За даними Держлісагентства, у грудні 2019 року з України експортували 54,4 тисячі кубометрів виробів з деревини, а у лютому 2020 року цей обсяг зріс на 25% — до 68 тисяч кубометрів. Андрій Заблоцький підкреслив, що це не ліс-кругляк (який заборонений до експорту), а продукція з доданою вартістю – різні види пиломатеріалів, тріска, дрова колоті, щит, заготовки для європіддонів, пиляні заготовки та ін.

Якщо взяти середню ціну одного кубометра лісової продукції у 874 грн (за даними того ж Держстату), то вийде, що Україна може втратити понад 713 млн грн на рік. Але в країнах ЄС ціни на деревину значно вищі. Попереднє дослідження Earthsight стверджує, що Україна є найбільшим експортером деревини до ЄС і у 2017 році поставляла орієнтовно 70% від загального обсягу експорту на суму понад 1 млрд євро у 2017 році.

Розслідувачі з Earthsight стверджують, що один із попередніх голів Держлісагентства України Віктор Сівець потрапив під слідство за відмивання грошей і численні хабарі від імпортерів лісу за наданий доступ до сировини за смішними цінами, завдяки чому він отримав на свій рахунок у швейцарському банку понад 30 млн. євро. І це вже точно не фантазії “британських вчених”, адже Віктора Сівця називають не інакше як “лісником Януковича”. Очільник Громадського Руху “Рідна країна” Микола Томенко повідомив, що “Проти нього (Віктора Сівця – О.Ш.) та його дружини із російським громадянством відкрили кримінальну справу за підозрою у відмиванні доходів. Зокрема, йшлося про майже 3 млн. доларів на рахунках дружини у швейцарському банку та біля 10.8 млн. євро й 3.6 млн. доларів загальної неправомірної вигоди з продажу української лісопродукції за кордон”.

Чи не загрожує нам ще й “лісник Зеленського”?

Голова ГО “Лісові ініціативи і суспільство” Дмитро Карабчук займається розслідуваннями незаконних рубок вже понад 5 років. На його думку, Держлісагентство у своїй діяльності має суттєвий конфлікт інтересів: адже воно й контролює вирубки і займається господарською діяльністю. “Це сприяє системній корупції, – каже він. – та системній незаконній вирубці у промислових масштабах, коли зовні рубка виглядає законною, маючи всі документи, але насправді вона здійснюється із порушенням законодавства України. Це відбувається шляхом внесення в документи недостовірних даних”. На думку Дмитра Карабчука, бізнесу потрібна сировина, і йому все одно, яким чином її отримати, тому хабарі, які, ймовірно, отримував “лісник Януковича” – це один з інструментів.

Аналітик МБО “Екологія-Право-Людина” Петро Тєстов вважає, що Держлісагентсво не має чим заперечити конкретним фактам, а провину визнавати не хоче. “Це дуже прикро, бо покриваючи корупцію та порушення в лісовій галузі керівництво Держлісагенства в першу чергу створює проблеми саме лісовій галузі – покупці з ЄС не захочуть звязуватись з “токсичною” деревиною, якими б сертифікатами вони більше не прикривались”, – каже Петро Тєстов.

На думку аналітика, важливо аби Держлісагенство визнало сам факт того що більшість незаконних рубок проводять самі підприємства лісової галузі, коли виписують лісорубні квитки з порушенням вимог законодавства, і зупинити це. “Проте я сумніваюсь що це відбудеться – чинне керівництво галузі повністю повторює риторику своїх корумпованих попередників”, – каже Петро Тєстов. Він вважає, що уряд повинен розпочати реформу з розділення функції Держлісагенства, аби не було зосереджено в одній структурі все – і господарська діяльність, і контроль за призначенням рубок і легальністю деревини, і планування рубок тощо.

Залишається тільки сподіватися, що на додаток до “лісника Януковича” ми не матимемо ще й “лісника Зеленського”.