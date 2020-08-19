Висунення ведучого Сергія Притули викликало чималий сплеск емоцій у соцмережах. І хоча навряд чи Сергій має реальні шанси переграти чинного мера Віталія Кличка, все ж його поява в перегонах вносить в них певну інтригу, хоча б у боротьбі за друге місце. Тим часом в інших містах України відбуваються набагато цікавіші підкилимні інтриги та публічні бої, тож "Букви" починають цикл матеріалів про підготовку до виборів на місцях.

Спершу розповімо про розклади в центрі України.

Київ

На сьогодні у виборах мера майже немає інтриги – Віталій Кличко має близько 40% підтримки і виграє у другому турі у будь-кого з конкурентів.

Кандидатка від “Слуги народу” Ірина Верещук наразі має трохи більше 6% підтримки і навряд чи здолає розрив з фаворитом. Штаб Верещук працює окремо від центрального штабу “слуг”. Якщо по Україні “слуги” запустили бордову кампанію “Україна – це ти”, то в Києві Верещук розкручують як жінку, яка переможе і підбадьорить місто.

Цікаво, що сама кандидатка навіть не в курсі своїх банерів, тоді як центральний штаб не в курсі, які технологи з нею працюють.

У штабі Кличка щодо опонентки вибрали тактику ігнорування, щоб не показати її низькі шанси.

Висунення Сергія Притули, хоч і викликало гучні дискусії у Facebook, чи потрібен країні ще один актор і чи всі актори однакові, на перемогу не претендує. Єдине, що він зможе – дещо підвищити відсоток партії “Голос” і таки провести фракцію у Київраду.

Єдина інтрига, яка зберігається досі – чи висуне свого кандидата “Європейська Солідарність”, яка за оцінками “Соцису” і “Рейтингу”, є лідером електоральних симпатій у столиці.

Раніще серед імовірних кандидатів називали Володимира Омеляна та Олексія Гончаренка. Омелян сам сказав “Буквам”, що сумнівається, що піде в мери, так само сумнівно, що піде на вибори Гончаренко.

Ще кілька місяців тому Петро Порошенко запропонував Віталію Кличку співпрацю і спільний похід на вибори, але мер столиці не захотів повторення історії 2014-2015 років і сказав, що йтиме на вибори на чолі УДАРу.

“Відсутність свого кандидата для партії в столиці – це мінус”, – кажуть у штабі партії і зауважують, що там досі розглядають можливі кандидатури. Принаймні, партії точно знадобиться привабливе обличчя на чолі списку, щоб не дати УДАРу і “Голосу” можливості посягнути на свій електорат.

Дніпро

У нинішнього мера Дніпра Бориса Філатова електоральна картина мало чим відмінна від Кличка. Чинний мер Дніпра теж може отримати перемогу над конкурентами у першому турі.

“Щодо Філатова, то він має всі шанси виграти в один тур, його підтримка у місті зараз на рівні 60%, згідно із соціологією групи “Социс”, а у групи “Рейтинг” – 51%. Щодо партії “Пропозиція”, то вона починала з 15%, зараз її рейтинг зрівнявся зі “Слугою народу” (у партії президента 25% – ред.). У “Слуги народу” динаміка йде вниз. Ми, до речі, замовили соціологію та чекаємо на результати в найближчі дні. Прогноз соціологів для партії “Пропозиція” – до 30% підтримки”, – розповів тиждень тому в інтерв’ю “Буквам” близький соратник мера і найвпливовіша людина міста Геннадій Корбан.

За словами Корбана, в місті ще зберігається значна довіра до президента, але не до його партії. Він поскаржився, що місцеві мажоритарники від “слуг” нічого за рік не принесли місту – ні в плані інвестицій, ні в субвенціях соцеконому, і взагалі виборці їх не знають – “питають хлопчик це чи дівчинка”.

“Слуги народу” ще не визначились із кандидатом в мери Дніпра – найбільш вірогідними називали кандидатури нардепа Максима Бужанського (з групи Коломойського) та Сергія Риженка, головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, депутата облради від БПП.

Презентацію кандидатів у мери «Слуги» проведуть 29 серпня, але, скоріше за все, у мери Дніпра таки висунуть Риженка. Хоча місцеві ЗМІ пишуть, що того зараз ніби шантажують люди Коломойського, щоб він відмовився від участі у виборах.

За даними дослідження групи «Рейтинг» (проведеного 20 червня – 4 липня), Філатова готові підтримати 42,6% тих, хто має намір голосувати на виборах. За Вілкула готові проголосувати 13,3%, за Бужанського – 13,2%, за Краснова – 12,8%. Рейтинг Риженка тут не міряли.

Тобто у другий тур, як і в 2015, знову можуть вийти Вілкул та Філатов.

Втім, вже без такої інтриги як 5 років тому.

Як для Києва, так і для Дніпра, головною інтригою є не переможець виборів мера, а те, з ким він створить коаліцію.

Черкаси

У червні місяці 45% черкащан, що визначились з вибором, готові були підтримати чинного мера Анатолія Бондаренка. Того самого, який погрожував президенту знехтувати карантинними обмеженнями, щоб дати місцевому бізнесу вижити.

Його найближчий конкурент керівник компанії «Укравіт» Віталій Ільченко від «Слуги народу» тоді мав лише 10,6% підтримки.

Кандидата від «Голосу» Віктора Євпака підтримало б 8,4% від тих, хто визначився.

Вже після скандалу з президентом Анатолій Бондаренко склав повноваження голови Черкаської обласної організації ВО «Батьківщини» та влився до нового політичного проекту Коломойського-Авакова (так його називають депутати «Слуг») «За Майбутнє».

Також 13 серпня припинила існування група «Слуга народу у міськраді.

У складі цієї групи були депутати Сергій Тищенко, Володимир Бурячинський, Микола Фомич, Олена Шевченко, Артур Акопян та Олександр Дишлюк.

Всі вони перейшли до нової міжфракційної групи «За майбутнє».

Єдине, що тут слід зауважити, після появи інформації щодо створення в Черкаській міській раді депутатської групи «Слуга народу» народний депутат, голова обласного осередку партії «Слуга народу» Олександр Завітневич на своїй сторінці у «Facebook» назвав їх самозванцями.

Останніми тижнями ходили чутки, що на мера Черкас «Слуги» висунуть шоумена-депутата Олександра Скічка, втім тепер кандидат перейшов в режим «охрана, отмєна».

Полтава

На початку серпня, за інформацією місцевих ЗМІ, відбулася зустріч народних депутатів-мажоритарників від «Слуги народу» з головою Полтавської ОДА Олегом Синєгубовим, щоб обговорити принципи підбору кандидатів на місцевих виборах. Одна з причин такого зібрання – забагато підкилимних ігор різних груп впливу в області. Це зокрема група голови ОДА Синєгубова, група депутатки Ольги Савченко та група мажоритарника з групи «За майбутнє», чиї ставленики йшли від «Слуг», Юрія Шаповалова.

Як пише сайт Полтавщина, Іщенко змушений був не лише влаштувати собі збір підписів підтримки місцевих бізнесменів, але й зробити витік у ЗМІ, що він єдиний кандидат. Водночас можливими кандидатами від “Слуги” також називали Костянтина Касая та навіть екс-депутата БПП Костянтина Іщейкіна, який готовий був балотуватися від партії президента.

Поки що лідером електоральних симпатій в місті є колишній мер, екс-регіонал Олександр Мамай. В 2018 році він був відсторонений від посади ситуативною коаліцією БПП та фракції «Рідне місто». В.о. мера тоді став Олександр Шамота, який, за інформацією Букв, і зараз хотів би балотуватись під брендом ЄС.

А ось Олександр Матковський, який у 2015 отримав другий результат на виборах мера як кандидат з підтримкою БПП, у серпні неочікувано перейшов у партію «Батьківщина», і йтиме на вибори мера з партією Тимошенко.

Олександр Мамай ітиме на вибори від партії «За майбутнє».

Вінниця

Поки що жоден кандидат не озвучив свій намір очолити найкомфортніше місто України.

Втім місцеві журналісти переконані, що чинний мер Сергій Моргунов знову балотуватиметься.

В принципі, зважаючи на те, що 85% вінничан вважають, що місто в останні роки розвивається, його шанси дуже високі.

На початку липня місцева соціологічна агенція Соціоінформ давала «Стратегії Гройсмана» аж 40% підтримки від усіх виборців, ЄС – 10%, «Слузі народу» – 5,9%. Це ж дослідження давало Моргунову 59% підтримки. Тоді як його найближчим конкурентам по 2%. Загальнонаціональні соціологічні компанії дані по місту не давали.

Від «Слуги народу» в мери, скоріше за все піде, колишній очільник ДУС, а нині голова ОДА Сергій Борзов. Зараз Борзов активно звільняє чиновників ОДА та привів слідом за собою нового прокурора в область.

А ось від ЄС на вибори, за даними Букв, може піти екснардеп Сергій Кудлаєнко. Хоча місцеві ЗМІ і друкували з ним недавно інтерв’ю про те, що він переїхав на роботу до Одеси і в Вінницю повертатись не збирався.

Від «Батьківщини» на вибори може піти депутатка міськради Ганна Давиденко. Рік тому вони вийшла з партії Тимошенко зі скандалом, часто бувала в Раді з нардепом від «Слуги» Пашковським, але нещодавно знову повернулась в «Батьківщину».

Кропивницький

53% жителів Кропивницького готові підтримати чинного мера Андрія Райковича. Майже стільки місцян вважають, що за останні роки ситуація в місті покращилась – в сферах громадськго транспорту, освітлення, оновлення парків та скверів.

Райкович входить до числа 6 мерів, які разом з Борисом Філатовим утворили партію «Пропозиція».

Друге місце за Райковичем займає екс-регіонал Артем Стрижаков (18,8%). Зараз він очолює власну партію «Перспектива міста».

12 серпня Микита Потураєв представив у Кропивницькому кандидатку в мери від партії Ольгу Ковальову-Алокілі. Кандидатка все життя працювала в банківському секторі (Промінвестбанк, Райфайзен, ТАС), до того як минулого оку стала радницею місцевого голови ОДА Андрія Балоня, якого кілька місяців тому НАБУ взяло на хабарі.

П’ятірки кандидатів від «Слуги народу» в депутати облради та міської ради Кропивницького мають очолити діючі депутати міськради обласного центру Ігор Волков (обирався від «БПП «Солідарність») та Михайло Бежан (обирався від УКРОПу).

Розклади в інших регіонах країни читайте вже незабаром.