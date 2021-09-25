З серпня по листопад — найліпший час для приготування гарбузових делікатесів. Зі свіжих плодів отримуємо чудові крем-супи, ароматні запіканки, пиріжки, що тануть у роті та смачні каші. Пропонуємо сьогодні приготувати дуже смачний гарбузовий пиріг за рецептом шеф-кухаря українського ресторану "Veselka" на Мангеттені Дмитра Марценюка.

Гарбуз – це багате джерело вітамінів та корисних мікроелементів, які так необхідні нашому організму напередодні зими та часу застуд.

Гарбуз містить бета-каротин та вітамін A значно більше, ніж морква. А ще плоди багаті кальцієм, пектином, вітамінами С, E, D, PP і групи B.

Крім того, споживання цього овоча поліпшує процеси обміну речовин, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту і регулює водно-сольовий баланс в організмі.

Гарбузовий пиріг від Дмитра Марценюка

Інгредієнти:

250 г масла

400 г борошна

3 яйця

900 г гарбуза

200 г цукру

200 г вершків (30-33%)

кориця на смак

дрібка солі

Спосіб приготування:

Борошно з сіллю перетерти з маслом у крихти. Додати 1 яйце, замісити тісто і залишити його в холодильнику на 30 хв.

Очистити гарбуз, нарізати кубиками та поставити варитися. Варити гарбуз слід, поки він не розвариться та не випарується вся рідина. Після цього слід збити гарбуз у блендері в однорідну масу.

Тісто розділити рівномірно у формі, сформувати бортики. Випікати окремо тісто впродовж 15-20 хвилин.

Гарбузове пюре збити міксером із цукром, яйцями та вершками, додати корицю.

Вилити суміш у форму на запечене тісто. Випікати 50-55 хв.

Розрізати, коли охолоне. Смачного!