Гарбуз – це багате джерело вітамінів та корисних мікроелементів, які так необхідні нашому організму напередодні зими та часу застуд.

Гарбуз містить  бета-каротин  та вітамін  A значно більше, ніж   морква. А ще плоди багаті кальцієм, пектином, вітамінами С, E, D, PP і групи B.

Крім того, споживання цього овоча поліпшує процеси обміну речовин, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту і регулює водно-сольовий баланс в організмі.

Гарбузовий пиріг від Дмитра Марценюка

Інгредієнти:

  • 250 г масла
  • 400 г борошна
  • 3 яйця
  • 900 г гарбуза
  • 200 г цукру
  • 200 г вершків (30-33%)
  • кориця на смак
  • дрібка солі

Спосіб приготування:

Борошно з сіллю перетерти з маслом у крихти. Додати 1 яйце, замісити тісто і залишити його в холодильнику на 30 хв.

Очистити гарбуз, нарізати кубиками та поставити варитися. Варити гарбуз слід, поки він не розвариться та не випарується вся рідина. Після цього слід збити гарбуз у блендері в однорідну масу.

Тісто розділити рівномірно у формі, сформувати бортики. Випікати окремо тісто впродовж 15-20 хвилин.

Гарбузове пюре збити міксером із цукром, яйцями та вершками, додати корицю.

Вилити суміш у форму на запечене тісто. Випікати 50-55 хв.

Розрізати, коли охолоне. Смачного!