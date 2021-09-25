Гарбуз – це багате джерело вітамінів та корисних мікроелементів, які так необхідні нашому організму напередодні зими та часу застуд.
Гарбуз містить бета-каротин та вітамін A значно більше, ніж морква. А ще плоди багаті кальцієм, пектином, вітамінами С, E, D, PP і групи B.
Крім того, споживання цього овоча поліпшує процеси обміну речовин, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту і регулює водно-сольовий баланс в організмі.
Гарбузовий пиріг від Дмитра Марценюка
Інгредієнти:
- 250 г масла
- 400 г борошна
- 3 яйця
- 900 г гарбуза
- 200 г цукру
- 200 г вершків (30-33%)
- кориця на смак
- дрібка солі
Спосіб приготування:
Борошно з сіллю перетерти з маслом у крихти. Додати 1 яйце, замісити тісто і залишити його в холодильнику на 30 хв.
Очистити гарбуз, нарізати кубиками та поставити варитися. Варити гарбуз слід, поки він не розвариться та не випарується вся рідина. Після цього слід збити гарбуз у блендері в однорідну масу.
Тісто розділити рівномірно у формі, сформувати бортики. Випікати окремо тісто впродовж 15-20 хвилин.
Гарбузове пюре збити міксером із цукром, яйцями та вершками, додати корицю.
Вилити суміш у форму на запечене тісто. Випікати 50-55 хв.
Розрізати, коли охолоне. Смачного!