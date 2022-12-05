Хюг Мінгареллі – французький дипломат італійського походження, глава представництва ЄС в Україні у період з 2016 по 2019 роки.

#Букви запитали в дипломата про роль культурної політики у розвитку громадянського суспільства, особливо у контексті війни в Україні та післявоєнної відбудови.

Як наголосив Хюг Мінгареллі, культура сприяє розвитку національної ідентичності – і агресія Росії значною мірою спрямована на викорінення національної ідентичності України. Дипломат зробив висновок, що у цій гібридній війні саме культурна політика в Україні має відігравати ключову роль. Саме культура має стати основою процесу відновлення, а збереження та відновлення культурної спадщини має бути важливою частиною плану реконструкції.

Він також наголосив, що відбудова України є важливою місією для громадянського суспільства та молоді, але це також має бути завданням для держави – і це стосується культури зокрема.

“Відновленню України сприятимуть її видатне громадянське суспільство та дуже динамічна молодь. Це стосується, зокрема, культурної сфери. Тісна співпраця між державними органами влади, зокрема Міністерством культури та інформації, місцевими органами влади на обласному та муніципальному рівнях, організаціями громадянського суспільства та іноземними партнерами має стати основою амбітної культурної політики у післявоєнній Україні”, – переконаний Мінгареллі.