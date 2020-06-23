"Букви" разом з екскурсоводом Дариною Сапожниковою підготували 10 маршрутів для подорожей по Україні. Вони включають як тури вихідного дня, так більш тривалі подорожі.

Киянин Артем разом з дружиною і двома дітьми кілька років поспіль їздив на відпочинок до Туреччини. Аж до 2020 року. Коронавірус змінив плани Артема. Цього року замість берегів Анталії Артем разом з родиною планують поїхати на відпочинок в Генічеськ. Обрали цей курорт на Азовському морі через близькість до заповідника Асканія Нова – родина вже давно планувала відвідати його.

Таких, як Артем, в Україні майже 3,5 млн.Саме скільки пакетних турів на відпочинок за кордон купували українці щороку. Це в сім разів більше, ніж кількість пакетних турів на відпочинок Україною. За даними експертки з туризму Тетяни Воронової, таких турів минулого року українці замовили лише 500 тис.

“Ситуація, що склалась сьогодні, може дати сильний поштовх для розвитку внутрішнього туризму. Однак треба враховувати, що зараз в Україні епідемія коронавірусу і кожен день все змінюється. Тому для відпочинку я радила би менші і не такі відомі місця. Наприклад, Нову Каховку. Там значно менше скупчення людей і нижча небезпека підхопити коронавірус”, – розповідає Воронова.

То куди їхати?

Буча + Ірпінь (Київська область)

На початку ХХ століття Буча й Ірпінь були популярними місцями для дачного відпочинку киян. В Бучі знаходились дачі Михайла Булгакова, Євгена Патона, лікаря Вітольда Камінського. Дача Михайла Булгакова не збереглася, але поруч з нею знаходиться Бучанський парк – чудове місце для відпочинку.

В Ірпені збереглася дача Миколи Чоколова. В радянські часи тут була дача літераторів, на якій відпочивали майже всі українські письменники радянської епохи. Поруч з дачею – набережна зі скульптурами. Крім цього, в Ірпені є багато доглянутих парків, де можна провести час і покататись на велосипедах.

Доїхати можна з Києва від станції

Трекінг-маршрут Витачів – Халеп’я – Трипілля – Українка (Київська область)

Це прогулянковий маршрут, довжиною 15 км. Протягом маршруту можна помилуватись розливами Дніпра, завітати в музей Трипільської культури. На Дівич-горі у Витачеві відкривається дуже красивий вид на Дніпро. Також у Витачеві на оглядовому майданчику є невелика дерев’яна церква, яку побудували за проектом Тараса Шевченка.

Корсунь-Шевченківський (Черкаська область)

У районному центрі Черкаської області зберігся маєток князів Лопухіних разом з парком. В маєтку зараз знаходиться музей. За маєтком росте величне дерево гінкго – біля нього загадують бажання.

Сам Корсунь розташований на річці Рось, гранітні береги й течія якої створюють природне джакузі.

Замки Волині та Рівненщини

Почати варто з Луцького замку, де крім всього іншого знаходиться й художній музей. Він відомий тим, що в ньому є оригінали робіт Івана Айвазовського. Після Луцька можна вирушити в Тараканівський форт, який ніби загубився в лісі. Перебуваючи тут, можна відчути себе учасником передачі “Форт Буаяр”. Поруч з Тараканівським фортом знаходиться місто Дубно. Тут до 1795 року відбувались відомі контрактові ярмарки, які потім переїхали до Києва. Після Дубно можна відвідати селище Олику у Волинській області. Тут зберігся унікальний костел, побудований у XVII столітті, а також замок князів Радзивілів. За радянських часів у замку розташувалася психіатрична лікарню. Можливо, завдяки цьому він дійшов до сьогоднішнього дня.

Озеро Синевир (Закарпатська область)

Озеро знаходиться на висоті 989 метрів над рівнем моря в Міжгірському районі Закарпатської області. Крім того, на території Національного парку є Музей лісу і сплаву – в давні часи жителі Карпат заробляли тим, що справляли ліс по воді.

Після візиту на озеро можна вирушити в бік селища Вигода в Івано-Франківській області. Тут ще досі функціонує стара вузькоколійка, яку перетворили на туристичну атракцію.

Міста і містечка Тернопільської області

У Тернопільській області залишки стародавніх замків і костьолів на кожному кроці. Особливо виділяється місто Заліщики з інстаграмним видом на Дністровський каньйон. Також у місті збереглись залишки палацу і росте столітнє дерево гінкго. З села Летячі відкривається красивий вигляд на острів у формі Інь-Янь. Місто Бучач ставиться своєю ратушею, а Чортків – домініканським собором і руїнами замку. Також можна відвідати палац у селі Коропець. Тут граф Бадені збудував копію віденського палацу.

Кам’янець-Подільський – Галиця

Спершу варто заїхати у Кам’янець-Подільський, який відомий своїм замком. Після Кам’янця варто вирушити в Хотин. З кожним роком ці два місця стають все більше дружнішими до туриста – тут є парковка для велосипедів, з’являються інтерактивні експонати з інформацією для туристів, постійно оновлюється експозиція.

Після Хотина можна вирушити до Бакоти на Дністрі. Це унікальне місце, дещо нагадує гористу Чорногорію. Можна відвідати чоловічий скельний монастир у Галиці. Келії видовбані прямо в скелях і виглядають нібито казкові будиночки з круглими віконцями.

Острів Джарилгач (Херсонська область)

Ще кілька років тому майже ніхто не знав про цей острів у Херсонській області. Однак поступово він стає все більш популярним місцем відпочинку серед українців. Острів виділяється чистим морем і незайманою природою. Інколи може здатися, що ви потрапили на зйомки шоу Discovery – тут вільно ходять лані, муфлони, олені. Однак слід враховувати, що Джарилгач, або Джа, – це незаселений острів. Жити тут можна тільки в наметі, а прісна вода є у джерелі біля маяка. Маяк цей відомий тим, що його розробляло французьке бюро Ейфеля, який побудував знамениту вежу в Парижі.

Моринці – Шевченкове – Будище – Стеблів (Черкаська область).

Знаменитий поет Тарас Шевченко народився в Моринцях, а потім його родина переїхала в Кирилівку (зараз Шевченкове). У Шевченковому збереглася хата дяка, а якого навчався Тарас Шевченко і могила його матері Катерини. Неподалік розташоване селище Будище. Тут збереглись інстаграмні млини і залишки маєтку пана Енгельгардта, у якого служив Тарас Шевченко.

Після відвідин батьківщини Шевченка можна вирушити в Стеблів. Тут народився письменник Іван Нечуй-Левицький. Тут знаходиться невеликий будинок-музей письменника, де розповідають про його життя і творчість. Саме в Стеблеві жили протопити нашумілої Кайдашевої сім’ї.

Острів Хортиця (Запорізька область)

Цей острів відомий тим, що тут знаходилась Запорізька Січ. Однак Хортиця – це не лише історико-культурний, але й природний заповідник. На Хортиці варто подивитись перфоманс від сучасних козаків на конях, а потім прогулятись островом. Тут можна зустріти диких тварин – оленів, лисиць. Якщо є бажання, то можна поплавати плавнями на каяках чи байдарках.