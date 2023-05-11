Повномасштабна фаза російсько-української війни відсунула на задній план більшість тем, які до 24 лютого 2024 року з високою вірогідністю не сходили б з перших сторінок українських медіа. Попри значні запаси газу та важливість власного видобутку для енергонезалежності України, кількість скандалів у цій сфері залишається стабільно високою впродовж багатьох років. Конфлікт навколо придбання Майницького газового родовища між ТОВ «Навігатор Комплект» і ТОВ «Села Енерджи» триває вже не перший місяць, однак в публічній площині досі він обмежувався лише заявами в на сторінках однієї з сторін та їхніх блогах у медіа.

«Публічна» частина скандалу – лише верхівка айсберга в історії, яка триває з січня 2021 року. Тоді ТОВ «Навігатор Комплект» продала ТОВ «Села Енерджи» частку в статутному капіталі ТОВ «Навігатор Майницьке», яке володіло дозволом на розробку Майницького газового родовища на Львівщині. Плата за цим договором складалась з двох частин – основний платіж на суму, еквівалентну $1 800 000 та бонусний – з яким все значно цікавіше. Виникнення обов’язку щодо його сплати та розмір вар’ювалися залежно від кількох умов: результатів геологічних робіт на родовищі та вартості газу на цей момент. Співрозмовник #Букв, співзасновник ТОВ «Навігатор Комплект» Олег Токар, відмовився розкривати деталі, посилаючись на умову щодо нерозголошення змісту договору, але зауважив, що йдеться про кілька мільйонів доларів.

З цього конфлікт і розпочався – в травні 2022 року покупець звернувся до продавця з пропозицією зупинити строки виконання зобов’язань за договором до завершення воєнного стану на всій території України. Але домовитись сторони не змогли і у серпні 2022 року ТОВ «Навігатор Комплект» звернулось до суду з вимогою визнати укладеним договір про повернення йому частки в ТОВ «Навігатор Майницьке». У відповідь ТОВ «Села Енерджі» звернулось до суду з позовом про визнання недійсними частини положень первісного договору. З подібною позовною заявою до суду звернувся і «об’єкт» первісної угоди – ТОВ «Навігатор Майницьке». На момент публікації цього матеріалу у жодній з справ рішення по суті позовних вимог не ухвалене та не набрало чинності.

До господарських проваджень додалось кримінальне – у квітні 2023 року в кількох осіб, які так чи інакше мають стосунок до ТОВ «Села Енерджі» чи її власників, пройшли обшуки. Генеральний директор інвестиційної компанії Сoncorde Capital Ігор Мазепа, який є власником 50% ТОВ «Села Енерджи» (власниками часток по 25% є Олег Ведмідь та Іван Олійник), заявив про «замовний» характер кримінального провадження, посилаючись на швидкість, з якою розвивалось кримінальне провадження (за його словами, між зверненням до правоохоронців та обшуками минуло кілька тижнів) і тим, що до складу слідчої групи входить 28 осіб (а загалом до проведення обшуків було залучено близько 50 осіб). Також Ігор Мазепа звинуватив правоохоронців у порушенні обсягів дозволених судом слідчих дій та нібито неправомірному вилученні коштів під час обшуку (в ЗМІ можна знайти повідомлення про суму у розмірі $600 000, але сам Ігор Мазепа підтвердив лише факт вилучення коштів, не називаючи суму).

Детальніше з позицією Ігоря Мазепи можна ознайомитись на його сторінці у Facebook або у його блозі – сторона покупця Майницького родовища з весни 2023 року і переходу конфлікту у «гостру фазу» активно висвітлює його перебіг. Значно важче знайти позицію протилежної сторони, яка поки що ніяк не коментувала ситуацію. Для того, щоб розібратись в деталях цього скандалу в багатостраждальному українському газовидобуванні, #Букви зв’язалися з бізнесменом Олегом Токарем, співвласником ТОВ «Навігатор Комплект».

Станом на початок травня про конфлікт навколо Майницького родовища з відкритих джерел відомо про кілька судових справ, що тривають пів року та недавні обшуки в партнерів Ігоря Мазепи, який своєю чергою звинуватив правоохоронців в тиску на бізнес та отриманні $150 000 за «активність» у цій справі. Як ви можете це прокоментувати?

Мазепа купував у нас компанію, що легально видобуває газ на родовищі з підтвердженими запасами (в березні 2021 року Сoncorde Capital повідомляла про підтверджену наявність 748 мільйонів кубометрів газу, та що загальний обсяг газу Майницького родовища, за попередніми оцінками, становить близько 12,1 мільярда кубометрів – прим. ред.). Як тільки за договором настав період виконання Мазепою фінансових зобов’язань, в він спочатку благав пом’якшення умов платежу, і ми намагались піти йому назустріч, а коли закінчились всі розумні терміни, заявив, що він нічого нікому не винен. Найняв «легендарних» юристів та пішов до суду з вимогою скасувати ключові пункти договору. Все це постійно супроводжується погрозами та тиском. В таких обставинах єдиним конструктивним рішенням для нас було звернення до правоохоронних органів.

Ви особисто знайомі з Ігорем Мазепою?

Так, знайомі, він брав участь у переговорах щодо купівлі компанії. Інвестбанкір Мазепа – шахрай, поверховий і безпринципний.

Згідно з нормами статті 190 Кримінального кодексу України, шахрайством вважається заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Залежно від обставин справи, покарання за скоєння цього кримінального правопорушення може коливатись від штрафу до позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Водночас, згідно з нормами статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду – прим. ред.).

Навіщо ви вели справи з людиною, яку характеризуєте в такий спосіб?

До угоди ми не були з ним особисто знайомі і формували свою позицію про нього з публікації в ЗМІ. Які, як виявилося, не відображають його справжню природу. Мазепа не відразу показав своє дійсне обличчя. Він імітував інвестора, зацікавленого в розвитку родовища, доки не отримав те, що хотів.

Що ви очікуєте від звернення до правоохоронців?

Справедливості та покарання шахрая. Я стверджую, що Мазепа разом зі спільниками не збирався виконувати договір, який підписав з нами. Він не збирався розраховуватися. Він не збирався розробляти родовище. Він шахрай, який брехав, щоб купити та швидко перепродати. Швидко продати не вдалося, розробляти він не планував і вирішив просто обдурити нас на гроші. Це злочин, вчинений групою осіб за попередньою змовою. Це не перший подібний досвід Мазепи.

Протилежна сторона стверджує, що це звичайний господарський спір (точніше – три справи за позовами від усіх учасників угоди), який можна вирішити в суді, а правоохоронці втручаються у господарські відносини між двома компаніями.

Ми вирішували цей спір у суді. Однак, коли у Мазепи прийшло розуміння, що його аргументи суперечать умовам договору, він спочатку затягував процес, а в кінцевому підсумку пішов у зустрічний суд з наміром скасувати кілька пунктів договору. При цьому нам постійно загрожують і на всіх рівнях переконують залишити Мазепу у спокої та забути про 3 мільйони доларів.

Покупець, ТОВ «Села Енерджи» звернувся до суду з вимогою про визнання недійсними умов договору. Про які саме пункти угоди йдеться?

Там, де чітко написано, коли і за що він платить. Формально ми маємо зобов’язання про нерозголошення змісту договорів і додаткових угод. Однак Мазепа та його партнери відкрито порушують це, публічно цитуючи нібито зміст договору. Тільки це все брехня! Абсолютна.

Згідно з ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.11.2022 по справі № 910/7988/22, ТОВ «Села Енерджи» вимагає визнання недійсними положень договору щодо порядку та строків буріння власної свердловини на родовищі, визначення розміру та порядку сплати бонусного платежу – прим. ред.).

Бонусний платіж здійснюється у випадку підтвердження запасів газу?

Це найбільша нагла брехня Мазепи, яка миттєво розвалюється, якщо прочитати договір. Зараз я все вам поясню. По-перше, такого твердження не існує. По-друге, всі договори готувала сторона Мазепи, і ми вносили мінімальні правки. Він сам запропонував умови, на які ми погодилися, але він їх не виконує. Та не збирався виконувати! По-третє, бонусний платіж або точніше друга частина оплати ніяк не залежить від підтвердження запасів газу. Вони підтверджені Кабінетом Міністрів України. Мазепа також перевіряв запаси до здійснення угоди і найголовніше отримав компанію з дебітною (працюючою, на якій здійснюється видобування газу – прим. ред.) свердловиною. На даний момент він вже отримав з неї купу грошей.

Можна зустріти позицію про те, що покупець придбав компанію, заплатив перший платіж, а другий (бонусний) повинен був заплатити у разі підтвердження запасів, які не підтвердилися, і через це він не хоче платити решту. Що ви можете сказати на це?

Ось саме через таке тлумачення я називаю Мазепу шахраєм і вважаю, що він має нести кримінальну відповідальність за свої дії. Це нагла брехня, яка доводить, що з першої хвилини наших взаємин він не збирався розраховуватися з нами.

Він повинен був до конкретної дати пробурити свердловину, і якщо вона виходила на показники тієї, яку пробурили ми до продажу, оплачувати другу частину. У разі, якщо з якихось причин він не бурив другу свердловину до чітко домовленої дати, він у будь-якому випадку був зобов’язаний оплатити другу частину.

Так от Мазепа навіть не приступав до буріння свердловини і не планував цього робити! Він взагалі не збирався розраховуватися. Скажу більше, він одразу ж почав вести переговори про перепродаж компанії. Припускаю, що це могло бути частиною його шахрайської схеми.

Для цього замість необхідного буріння він намагався інтенсифікувати видобуток з існуючої свердловини, що не зміг зробити. Угода зірвалася, а працюючій свердловині він завдав суттєвої шкоди. Мазепа дрібний шахрай, який, за наявною інформацією, зумів при цьому здійснти цю аферу не своїми грошима, а залучивши партнерів. Рано чи пізно правоохоронці вийдуть на прізвища цих людей, і тоді ситуація набуде ще більш цікавого оберту.

Про яких партнерів йдеться?

Я не буду коментувати дії правоохоронців по даному питанню. Ми співпрацюємо зі слідством, надаємо всю необхідну інформацію. Сховати або спотворити правду ні у кого не вийде. Це справа прецедентна. Мазепа бреше всім. Включаючи журналістів авторитетних видань. Просто каже відверту неправду. Рекомендую всім журналістам уточнити, хто з адвокатів представляє Мазепу в судах. Це багато про що розповість.

В матеріалах господарської справи № 910/7988/22 за позовом ТОВ «Навігатор Комплект» можна знайти інформацію про те, що у травні 2022 року ТОВ «Села Енерджи» зверталось з проханням про зупинення строків виконання ним зобов’язань до закінчення воєнного стану в Україні, але не отримало згоди. Ви не вважаєте повномасштабну війну вагомим аргументом для перегляду «довоєнних» домовленостей?

Послухайте, ми передали їм компанію (ТОВ «Навігатор Майницьке» – прим. ред.) з усіма дозволами та дебітною свердловиною в січні 2021 року. Ще раз – я не можу розголошувати умови договору, але в ньому чітко прописано, що був рік, навіть більше, для того, щоб пробурити другу свердловину. Замість того, щоб виконувати умови договору, вони в травні 2022 розповідають, що в країні війна і давайте не виконувати свої зобов’язання. Майницьке родовище знаходиться мало не на польському кордоні, західніше Львова. Там що, бої йдуть? Так, є обстріли, але у фермерів в прифронтових областях вони теж є і значно більше, але ж і збір врожаю, і посівна якось відбулись? Ніхто ж не сказав, що цього року їсти не будемо, бо війна!

Якщо ви поцікавитесь, то знайдете слова Мазепи про те, що з видобутком газу в нього проблеми через відсутність технології та спеціалістів (ймовірно, йдеться про інтерв’ю виданню Forbes Ukraine за 27 жовтня 2022 року – прим. ред.). Коли ми передавали компанію, ми погодили, що відсутність на ринку обладнання, грошей, курс валют не є форс-мажором. Тим більше, що Мазепа сам розповідав, що в нього нібито є найкращі спеціалісти, які мають досвід роботи з технологіями гідророзриву пласта та інтенсифікації видобутку, це все є публічно (ймовірно, йдеться про коментар для видання Інтерфакс-Україна в лютому 2020 року – прим. ред.).

Я не публічна людина і ніколи не прагнув до публічності. Мазепа дуже переоцінює себе. Вічно безкарно кидати людей не вийде. Я з партнерами, в межах закону, буду робити все необхідне, щоб відновити справедливість. Наскільки мені відомо, наш кейс не єдиний епізод шахрайства з боку Мазепи, рано чи пізно він обов’язково отримає покарання за свої махінації.