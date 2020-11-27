Київська обласна рада сьогодні зі скандалом обрала свого голову. Ним став представник "Слуги народу" Скляров. Задля нього президія пішла на дивну зміну форми бюлетеня, а в залу доставили хворих депутатів з коронавірусом. Завдяки яким маніпуляціям "Слугам" і "Батьківщині" вдалося утримати Київщину, розбирались Букви.

Київщина – завжди була ласим шматком. І за неї завжди йшла запекла боротьба. Про це свідчать часті заміни голів ОДА як в часи попередніх президентів, так і Володимира Зеленського, а також ті скандали, які періодично виникають в області. Чого лише варта перестрілка в травні в Броварах, яка була частиною переділу транспортних нелегальних потоків. Або скандал через місця в списку серед самих “Слуг”, коли «павлюківська» частина «Слуг» здійснила невдалу спробу повоювати проти квот в списку від Олександра Дубінського. Останній очолював штаб партії Зеленського в області, але перемогти не зміг.

Втім попри такі шторми вже понад 10 років владу у Київській облраді вдається тримати партії Юлії Тимошенко. Тут її інтереси представляє очільник місцевої “Батьківщини” Костянтин Бондарєв. Правда, у 2019 він так набрид власним депутатам, що вони влаштували демарш і вийшли з фракції. А представниця «Батьківщини» Ганна Старікова втратила посаду голови облради. І хоча зараз «Батьківщина» отримала відносно мало, все ж у владі закріпилася.

За підсумками виборів до Київської обласної ради пройшли 5 партій. Найбільше голосів тут отримала “Європейська солідарність”, далі йшли”Слуга народу”, “За майбутнє”, “Батьківщина” та ОПЗЖ.

Втім розрив у 13 тисяч голосів виборців між ЄС і «Слугами» конвертувався лише в 3 мандати переваги перших.

В результаті ЄС отримала – 25 мандатів, «Слуги» – 22, «За майбутнє» та «Батьківщина» по 14 й ОПЗЖ – 9. Щоб мати більшість в облраді, потрібно 43 голоси.

Оскільки «За майбутнє» на Київщині очолював Ярослав Москаленко, який мав добрі робочі стосунки з командою президента Петра Порошенка, то вони б теоретично могли об’єднатися. Але їм потрібні були б ще 4 голоси. А ось у «Слуг», «Батьківщини» та ОПЗЖ голосів для більшості вистачало.

Але навіть при цьому вони не змогли обрати свого голову ради без скандалу.

На перше засідання Київська облрада зібралася 20 листопада. Тоді ж була обрана президія.

До президії увійшли:

Тетяна Семенова («Європейська Солідарність»),

Олександр Поляруш («Слуга народу»),

Ярослав Добрянський («За майбутнє»),

Андрій Засуха («Батьківщина»),

Валерій Ксьонзенко («Опозиційна платформа – За життя»).

Ця президія сформувала лічильну комісію і затвердила протокол бюлетеня для обрання голови облради. До нього в алфавітному порядку, як це і передбачено, було внесено прізвища двох кандидатів – Ярослава Москаленка та Олександра Склярова (всі, хто забажав).

Під час голосування 25 листопада Москаленку не вистачило 1 голосу. Він набрав 42 голоси, Скляров – 38. Якби в залі був один депутат ЄС, Москаленку б вистачило голосів. Питання хотіли винести на переголосування, бо депутат Іваненко від ЄС таки зголосився проголосувати. Але тут Ганна Старікова від «Батьківщини» вийшла з пропозицією перенести засідання. Після чого «Слуги» і «Батьківщина» демонстративно залишили засідання. Оголосили перерву.

Після голосування нардеп Дубінський заявив, що вони ні з ким не домовлялися щодо голосів, а тепер, мовляв, така потреба назріла.

Втім присутні на засіданні помітили, що представники від фракції “Слуга народу” отримали для голосування кулькові ручки із зеленими чорнилами, а депутати від “Батьківщини” ручки із червоними чорнилами. Інші ставили галочки синіми.

Саме тоді закралася перша підозра, що результати голосування контролюють.

За час перерви «Батьківщина» «Слуги» та ОПЗЖ зібралися на засідання тимчасової президії без «ЄС» і «За майбутнє».

Тоді ж було вирішено змінити форму бюлетеня і внести в нього лише Склярова. Мовляв, якщо він не набере 43 голоси, тоді так само проголосуємо за Москаленка.

Напередодні голосування голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко раптом заявив, що Ярослав Москаленко нібито скуповує голоси на свою підтримку.

«Ми обурені інформацією про ймовірні спроби підкупу голосів депутатів Київської обласної ради кандидатом на посаду її очільника Ярославом Москаленком. Для нас політична корупція є абсолютно неприйнятною. Закликаємо всі політсили, включно зі «Слугою Народу», не вдаватися до нечесних методів боротьби», – заявив Корнієнко.

У відповідь Москаленко закликав нардепа підкріпити свої слова доказами, інакше він подасть до суду.

Москаленко також запитав: «Чи відомо Олександру Корнієнку, що партія «Слуга народу» під час місцевих виборів торгувала партійною франшизою і продавала партійний бренд людям із сумнівною репутацією? Вони потім балотувалися від цієї партії на виборах, а багато хто з них ще й був обраним».

«Чи володіє пан Корнієнко інформацією, що в обмін на посаду голови Київської облради партія «Слуга народу» сьогодні торгує посадами у Київській ОДА і в уряді? Чому Корнієнко мовчить, що в обмін на підтримку представника «Слуги народу» Олександра Склярова, партії «Батьківщина» пообіцяли посаду заступника міністра розвитку громад та територій, яку має посісти Ганна Старікова, та посаду першого заступника Київської облдержадміністрації? Посада заступника голови облради та начальника департаменту інфраструктури і транспорту обіцяна представникам ОПЗЖ Валерію Ксьонзенку та Юрію Чередніченку відповідно», – зауважив очільник «За майбутнє» в Київській облраді.

Обмін обвинуваченнями виявився лише квіточками.

У попередньому засіданні не брали участь низка депутатів облради, бо вони хворі на коронавірус. Серед них був як депутат ЄС, так і «Батьківщини». І про це знали інші депутати. Але «Батьківщина» вдалася до підміни депутата – і привела на засідання його брата. Коли це виявили опоненти, то куратор місцевої «Батьківщини» Костянтин Бондарьов кинувся комусь дзвонити, і тут в залі постали ще два депутати.

Тоді Москаленко повідомив, що один з депутатів хворий на COVID-19 і наражає на небезпеку зал. У відповідь Руслан Браславський відмовився показати тест, що він не хворий і заявив про «таємницю пацієнта».

Представники «За майбутнє» викликали поліцію. В залі почалися сутички. В з’ясуванні стосунків активно брали участь нардепи Костянтин Бондарєв та Олександр Дубінський. В результаті поліція ледь не вивела самого Бондарєва, переплутавши його з хворим. За ним пішов Дубінський. Поліціянтам показали якийсь результат тесту на телефоні й вони поїхали. Депутати перейшли до голосування. В бюлетені так і лишився один Скляров. Внести два прізвища більшість не погодилася.

«Якби ми діяли так, як вони, то Москаленко виграв би ще б 25 листопада. Ми б могли привезти хворого депутата ЄС і все», – каже представник «За майбутнє».

Представниця ЄС Тетяна Семенова також зазначила, що під час таємної наради було вирішено змінити місце для голосування, і замість звичної кабінки воно відбувалося в зачиненій кімнаті.

«Так вони отримали змогу контролювати кожен бюлетень, коли кожен депутат відсилав фото свого голосування», – розповів Буквам ще один депутат від ЄС в облраді. В результаті голосували просто в залі, демонструючи бюлетені.

Правда сам Скляров у відповідь на питання кореспондента Букв про те, що депутатів змушували показати свої бюлетені заявив, що це неправда і вважає, що його обрали легітимно.

Москаленко відмовився від участі в голосуванні ще до його початку і пообіцяв оскаржити все, що відбувалось у суді. Він також нагадав, що у 2015 команда Бондарєва провернула аналогічну схему і лише міжпартійні домовленості дали змогу уникнути суду і скандалу. Тепер же до суду піде не лише «За майбутнє», але й «Європейська солідарність».

І тепер залишається лише подивитися, хто замінить Склярова в київській ОДА і чи отримає Старікова посаду в міністерстві.