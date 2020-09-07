Поява в Києві бордів з обличчям Петра Порошенка породили цілу бурю дискусій у соцмережах – чи правда, що п’ятий президент піде в мери Києва або ж його дружина очолить список у Київраду. Так це чи ні, розбирались Букви.

Як відомо, Петро Порошенко колись хотів стати мером Києва. Точніше, розглядав цю посаду як плацдарм для заходу в боротьбу за крісло президента. В далекому 2012 Юрій Стець придумав для Петра Порошенка, який тоді ще балотувався в депутати ВР, але збирався в президенти, стратегію досягнення мети. Вона полягала в тому, щоб взяти участь в виборах мера Києва, які рано чи пізно все ж мали відбутись через втечу з країни Леоніда Черновецького.

Незалежно від того, ставав би Порошенко мером чи ні, його починали міряти соціологи як кандидата в президенти. На перші вибори президента не дуже розраховували, хотіли взяти хоч третє місце. А потім вже дійсно змагатись за перемогу.

Але восени 2013 в Україні стався Майдан і Порошенко доклав дуже багато зусиль для того, щоб засвітитись на ньому як впевнений лідер. Крім того, він багато працював з закордонними лідерами, і вів перемовини з українськими політиками. За три місяці Майдану, поки Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок втрачали народну довіру, Порошенко її нарощував. І якщо ще в лютому 2014 в будинку профспілок гуляли чутки, що Порошенко домовляється з Кличком, щоб бути в разі чого при ньому прем’єр-міністром, то в квітні вже був геть інший розклад – Порошенко стрімко набирав у рейтингу і вже спонсори УДАРУ намагались домовитись з ним.

Далі були віденські переговори з Льовочкіним і Фірташем як держателями «активу» і таки відмова Кличка від участі в виборах президента. За це він отримував посаду мера і голови КМДА та 50% у майбутньому списку. Взагалі-то спонсори пропонували схему 30-30-30, і саме вони злили інформацію про переговори в ЗМІ.

В результаті УДАР отримав у списку лише 30%. А через рік партії Кличка запропонували влитись до лав БПП на місцевих виборах, бо об’єктивно жодного електорального інтересу вона вже на той момент не становила, а її члени йшли на особисті домовленості з президентом Порошенком заради посад. Кличко ніби прохання і виконав, але УДАР не ліквідував. В 2019, в день висунення Петра Порошенка Кличко не приїхав на з’їзд, бо в нього раптово загострилась травма спини. Підтримку він висловив лише через відео-зв’язок.

Після програшу Порошенка Кличко ще домовлявся про спільну участь у парламентських виборах з БПП, але потім зіскочив. За однією з версій, Порошенко не захотів брати в список людей Фірташа. За іншою – Кличко дав згоду на спільний похід на вибори Ігорю Кононенку, а наступного дня з’явився в компанії з Саакашвілі.

Влітку цього року Порошенко знову запропонував Кличку йти разом на вибори, але мер Києва від спільного списку відмовився, заявивши, що повторення 2014 року не хоче.

І причина тут все ж, схоже, не тільки в старих образах.

З президентом Зеленським у мера Києва були непогані стосунки до дня народження Ігоря Суркіса в листопаді 2018, коли Кличко спитав у Зеленського, який веселив всю компанію, хто ж їх розважатиме наступного року. «Напевно, ти», – відповів йому Зеленський.

Перші три місяці президенства Зеленського були чорними для Кличка, бо Банкова на чолі з Андрієм Богданом хотіла розділити посади мера і голови КМДА (треба ж було якось просувати інтереси Андрія Вавриша). Кличко розумів, що втратить левову частину повноважень, тому готовий був іти на дострокові вибори. Тоді як нова влада потроху пробувала підім’яти під себе Київраду.

Втім все змінилось, коли в процес втрутився Андрій Єрмак. Останній шукав виходи на оточення Трампа, щоб організувати зустріч Зеленського з президентом США, а Кличко так вчасно виклав фото з його адвокатом Руді Джуліані.

На момент призначення Єрмака головою ОП в Банкової і Хрещатика вже ніяких проблем не було. І Кличко міг собі спокійно готуватись до переобрання, бо «Слуга народу» київського суперника йому не виростила. Найсильнішим кандидатом від влади був би Віктор Ляшко, але у Зеленского вибрали Ірину Верещук.

І хоча Верещук навряд чи переможе Кличка на виборах, все ж певну загрозу для мера вона становить.

На сьогодні Кличко беззаперечний лідер мерських перегонів. Але от з ким утворювати більшість – питання. Він має вибрати між «Європейською солідарністю» та «Слугами». В принципі, якщо Віталій Кличко збирається на наступні вибори президента чи лишитись мером ще на один строк, йому було б краще бути в опозиції до влади і об’єднатись з ЄС. Але тут і грає казус Верещук.

Якщо новообраний мер Кличко зробить крок вліво, в бік Порошенка, влада тут же розведе посади мера та голови КМДА і призначить на цю посаду, скажімо, ту ж Верещук. Цього Кличку не треба, бо він втратить дуже ласий шматок повноважень.

Петро Порошенко дуже довго чекав згоди від Кличка. Періодично ходили чутки про висунення в мери Володимира Омеляна чи Олексія Гончаренка, але далі чуток справа не пішла.

Далі тягнути вже нікуди, і в Порошенка мають вирішити – буде їхній кандидат в Києві чи ні.

«Відсутність кандидата в Києві погано виглядатиме», – кажуть співрозмовники в штабі ЄС.

Тому поява бордів з Петром Порошенком дійсно створила інтригу. Бо теоретично ніщо йому не заважає брати участь в київських виборах.

«Нехай Порошенко не лякає нас своїми бордами, він погано грає в преферанс і не зможе нас обдурити», – відповідають на це в оточенні Кличка. Зараз там задоволені позиціями, бо УДАР начебто їсть електорат Порошенка.

Але якраз цей факт і змушує ЄС дуже активно думати над списком до Київради і хто його очолить. Як і про кандидата в мери.

На з’їзді партії минулого понеділка кандидатури не були озвучені, але там з’явився колишній нардеп, київський мажоритарник Леонід Ємець, який зараз активно повертається в публічний простір. Також там був присутній політв’язень Роман Сущенко. Ще раніше до ЄС долучилась екснардеп «Самопомочі» Вікторія Пташник.

На сьогодні, як кажуть в штабі ЄС, вони розглядають для участі в виборах мера кандидатури Петра і Марини Порошенків, Олександра Турчинова, Андрія Мацоли та все ще Олексія Гончаренка.

В принципі кожен з кандидатів впізнаваний, а далі -як вже показала кампанія Зеленського – головне запакувати в борди правильну ідею.

«Ми усвідомлюємо, що Київ чекає від нас сильного списку і сильної команди на вибори, в той же час Київ найменше хоче чвар в демтаборі. З цього будемо й виходити», – каже нардеп Ірина Геращенко.

Втім, оскільки Кличко делегує на вибори у Львові Оксану Юринець, щоб відкусити електорат у кандидата ЄС Олега Синютки і допомогти переобратись Андрію Садовому, то в принципі Порошенко може сказати, що нічого Кличку і не винен. Що мер Києва не поспішає визначатись – він з владою чи в опозиції до неї – і Київ теж має вибрати, на чий бік стати.

На сьогодні найімовірніший варіант – Марина Порошенко на чолі списку ЄС. Але він не остаточний.

Тим часом, цього тижня сталась одна історія, яка показує, хто буде господарем після виборів в Києві. Проблеми для бізнесу Андрія Вавриша були створені силами ГПУ і ДБР. Відтак, забудовники отримали чіткий сигнал, куди їм треба ходити за милостинею. Якщо раніше в Офіс президента переїхало вирішення питань, які управлялись ліквідованою Державною архітектурно-будівельною службою, то тепер Банкова додала туди ж і питання силового пресу. Тож Віталій Кличко, який дуже не хотів бути весільним генералом у Порошенка, ризикує знову стати таким… у Андрія Єрмака.