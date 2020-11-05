Буде смішно, якщо результати виборів у США порахують швидше ніж в Україні. Здається, це був улюблений жарт соцмереж на вчора. А втім на 10 добу після виборів в Україні їх результати офіційно ще не оголошено. Чому так – розбирались Букви.

Згідно з календарним планом проведення місцевих виборів результати повинні бути встановлені за 12 днів, тобто до 7 листопада. А згідно з Виборчим кодексом в містах з понад 75 тис. виборців, де 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів, другий тур виборів мера повинен відбутись у неділю в межах тритижневого терміну.

Про це заявив 26 жовтня член ЦВК Сергій Дубовик.

Втім, встановлення результатів в деяких містах може затягнутися через суди і блокування процесу підрахунку окремими партіями.

Станом на 4 листопада результати виборів були встановлені для 406 місцевих рад та 492 сільських, селищних, міських голів. І визнано обраними більше 9 тисяч депутаті міських рад з 11 124 депутатів міських рад, які мали обратися.

Не варто звинувачувати в повільному підрахунку ЦВК – вони на цих виборах тут ні до чого, підрахунком займаються тервиборчкоми.

Доля великих міст

В обласних центрах офіційно встановлено не так багато результатів. Наприклад, вчора стало офіційно відомо, що Геннадій Кернес виграв вибори в один тур в Харкові.

Відповідна постанова була ухвалена Харківською міською територіальною виборчою комісією. За Геннадія Кернеса проголосувало 195 044 харків’ян (60,34%). Результати виборів до міськради не оголосили.

За результатами місцевих виборів у Чернігові міським головою залишився Владислав Атрошенко, а 42 депутатських місця в мерії розподілили між собою представники 5 партій.

Найбільшу підтримку здобула партія мера “Рідний дім” – 58,05%. Наступні позиції розподілися так: “Слуга народу” – 7,92%, “Наш край” – 7,49%, ОПЗЖ – 6,83%, “Європейська солідарність” – 6,16%. Відповідно розділилися й 42 депутатські мандати. У “Рідного дому” їх 26, у “Слуги народу”, “Нашого краю”, ОПЗЖ та ЄС – по 4.

В Кропивницькому переміг чинний мер Андрій Райкович.

Також результати встановили у Львові, Миколаєві, Луцьку, Рівному.

Другий тур виборів міського голови Миколаєва відбудеться 22 листопада.

“П’ятивідсотковий бар’єр у виборах до Миколаївської міської ради подолали шість партій. А саме: “Опозиційна платформа – За життя”- 28,57%, “Пропозиція” – 23,09%, “Слуга народу” – 14,89%, “Європейська Солідарність” – 6,99%, “Партія Шарія” – 6,4%, “Наш Край” – 5,05%”, – йдеться у підсумковому протоколі ТВК.

22 листопада пройде другий тур виборів і у Львові, де змагатимуться Олег Синютка та Андрій Садовий.

Партія “Європейська Солідарність” стала переможцем виборів до ради Львівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ), набравши 31,25% голосів (68704 виборці).

На другому місці – партія “Самопоміч” (19,43%, 42787 голосів), на третьому – партія “Голос” (8,9%, 19621). Також до нового складу ради Львівської ОТГ увійшли представники партії “Варта” – 6,96% (15324) і ВО “Свобода” – 6,85% (15097).

Також на 22 листопада вибори призначені у Слов’янську, Ужгороді, Полтаві та Рівному. На 15 листопада – в Сумах, Луцьку, Краматорську і Кам’янці-Подільському.

Досі не встановлені результати виборів у Києві, Дніпрі та навіть Вінниці, де з колосальним відривом перемогла Українська стратегія Гройсмана і дані паралельного підрахунку штабів майже не розходяться.

І якщо в Дніпрі ще можна казати про закулісні ігри Загіда Краснова, щоб пробитись у другий тур мерських виборів, то у Вінниці і Києві явно діють за принципом поспішати поволі.

Дрібні великі інтереси

Втім найбільше протистояння часом точиться не за великі міста, а за невеличкі громади.

Так, 5 листопада нардеп від «Голосу» Роман Лозинський заявив з трибуни Ради про спроби вкрасти голоси в їхньої партії на виборах в Обухові. Йдеться про 40 голосів, які від однієї партії перейшли іншій і таким чином змінили розподіл мандатів – в Голосу один мандат забрали, а «За майбутнє» додали.

Нардеп від ЄС Вікторія Сюмар 5 листопада вкотре поскаржилась на спроби підтасувати вибори на Петропавлівській Борщагівці – ОТГ, що знаходиться під Києвом і де землю дуже вигідно продавати під забудову.

«Поки ми всі захоплюємося виборами в США, там «домальовують» голоси одній із викуплених партійних франшиз – Удару. Аби затягнути його в раду ОТГ і разом з франшизами Майбаху, Батьківщини та інших мати більшість). Три кримінальних справи не зупиняють «доблесних хазяїв» Петропавлівської Борщагівки – Людмилу Мартинчук (діючий секретар ради), Андрія Федоренко (заступник голови) та інших. Програвши вибори голови, оточення Кодебського (колишній голова) тримає ізмором ДВК і ТВК і таки в останні години «домальовує» під себе більшість…», – зазначила депутат.

В не менш хлібній курортній кароліно-бугазькій громаді результати виборів теж навряд чи швидко встановлять. Там ЦВК вдруге розпустила тервиборчком. Причиною стало те, що попри кілька рішень Одеського окружного адмінсуду про скасування реєстрації кандидата, комісія його таки зареєструвала.

Вперше комісію переформатували ще перед виборами. Але вказаних порушень вона теж не усунула. Тому її розформували вдруге.

Загалом, як інформує ОПОРА, станом на 4 листопада існує 11 окремих судових справ щодо встановлення підсумків голосування та результатів виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради та Кароліно-Бугазького сільського голови. Судові рішення Одеського окружного адміністративного суду ще оскаржуються в апеляційній інстанції.

В Енергодарі Запорізької області комісія не могла зібрати протягом трьох днів кворум.

2 листопада голова Енергодарської міської ТВК розповів: «Протоколи не підписані. На сьогоднішній день працює 7-8 членів комісії, а протоколи мають підписуватися на повноцінному засіданні, а це мінімум 10 людей. Третій день у нас немає кворуму. Частина членів захворіла, частина не з’являється з невідомих для мене причин. Вони не на зв’язку. Слухавку не беруть. А якщо беруть, то кажуть: «Ми скоро будемо» та я їх на території не бачу».

В Слов’янську члени комісії взяли собі 5-денний вихідний.

У Суворовському районі Одеси тервиборчком при перерахунку голосів виборців на дільниці №511410 загубив пакети з бюлетенями за партії «Наш край» та «Європейська Cолідарність». Довелося викликати поліцію і проводити повторний перерахунок.

В Марганці розрив між претендентами на посаду голови міста склав 5 голосів. Але тервиборчком вирішив, що результати встановити неможливо і перерахував голоси. В результаті замість кандидатки від Пропозиції переміг представник ОПЗЖ. Тепер результати оскаржують в суді.

Тому за прогнозом керівниці ОПОРИ Ольги Айвазовської в деяких містах процес встановлення переможців може затягнутися і до грудня.

Тож адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані ще може встигнути до нас на воркшоп.