#Букви згадують біографію дизайнера, його внесок в моду і найпровокаційніші цитати про моду.

Біографія

Жан-Поль Готьє народився в 1952 році і виріс в родині банківських працівників, людей зайнятих і строгих. У дитинстві він часто проводив час з бабусею, яка заохочувала все його бажання, будь то малювання або перегортання журналів, і цілими днями дивився з нею телевізор.

Це спогад з дитинства Готьє невипадково: саме воно зробило подальше вплив на долю і кар’єру дизайнера.

По телевізору часто проходили трансляції з паризького вар’єте і кабаре “Фолі-Бержер”. Так Готьє знайшов свій перший джерело натхнення і відкрив для себе екстравагантний світ вистави і танців.

У Жана-Поля Готьє немає освіти дизайнера: його першими підручниками стали модні глянці, а першою моделлю – ведмежа, для якого він робив різні костюми.

Готьє подумував стати перукарем або стилістом, але в той же час він продовжував малювати і робити ілюстрації, розсилаючи їх у різні модні Будинки. Так вони потрапили до П’єру Кардену, який запросив його на роботу асистентом.

Далі була співпраця з Жаном Пату і іншими дизайнерами. Тільки в другій половині 70-х Готьє дозрів на самостійне плавання в дизайні і створив свою першу експериментальну колекцію з серветок та біжутерії.

Внесок в моду

Експерименти – важлива риса роботи дизайнера. Революціонер і майстер винаходів, він стер межі між чоловіком і жінкою, представивши в 80-х провокаційну чоловічу спідницю як повсякденний елемент чоловічого гардеробу.

У тих же 80-х Готьє ввів в моду корсетний стиль і запропонував носити спідню білизну як одяг, поєднуючи його з куртками, брюками і іншими речами.

У той час як в моді правил power suit – мішкуваті піджаки та костюми з акцентованими плечима, його витончені і сексуальні моделі часто з’являлися на подіумі в атласному чорній білизні і панчохах, викликаючи обурення громадськості, яка звинувачувала його в вульгарщини. Але Готьє так відчував і бачив.

Сьогодні його візіонерські ідеї – один з прийомів стилізації в стритстайла-моді – звичний образ, який нікого не дивує.

В епоху розквіту слави Мадонни Готьє створив для неї костюм, що нагадує корсет з конусоподібним бюстгальтером. Сьогодні це культова річ дизайнера, увічнила його ім’я в моді.

У 90-х Готьє привніс в кутюр вуличну моду (косухи змішував з спідницями з кріноліну і кросівками), давши зелене світло іншим дизайнерам слідувати цій ідеї, зокрема Вірджілом Абло, який остаточно змішав вуличну і подіумну моду.

У той же час Жан-Поль вивів на подіум нестандартних моделей (літніх, з татуюваннями, повних і трансгендерних). Цей факт робить його не просто революціонером, але визионером на контрасті з подіями, які відбуваються зараз в модній індустрії.

Ще один експеримент дизайнера – проста французька тільняшка, в яку він одягнув весь світ: сьогодні цей предмет гардероба вважається класикою і базовою річчю.

Готьє бачив красу в усьому, і часом джерелами його натхнення виступали самі дивовижні речі: наприклад, сигарети, як у колекції 2018 року, упаковки котячого корму або консервні банки (в 1993 році Жан-Поль випустив свій перший аромат, укладений в скляний жіночий торс як оммаж Мадонні).

Останнім часом модельєр зосередився на випуску кутюрних колекцій і відійшов від регулярних колекцій на кожен день.

За повідомленнями 67-річного дизайнера, в його планах – відійти від модного і парфумерного бізнесу і зосередитися на мистецтві.

цитати

“Занадто багато одягу вбиває одяг. Мода змінилася. Тепер це просто примноження одягу. Вісім колекцій в сезон – це шістнадцять в рік. Ми робимо одяг, яку ніхто не буде носити”.

“Краса – це коли ти залишаєшся самим собою”

“Хочу показати чоловіків як сексуальний об’єкт. Несправедливо, що в такому ракурсі прийнято підносити тільки жінок “.

“Коли річ стає корисною, вона, як правило, перестає бути прекрасною”

“Enfant terrible я тільки в моді, а в житті я був розумненьким хлопчиком – спокійним і розважливим, слухався батьків. Бунтар я тільки в професії. У моді треба бути бунтівником, щоб залучити внимани “.

“Француженки ховаються за одягом, як за ширмою. Я впевнений, що в цьому плані мають рацію ті, хто не соромиться своїх достоїнств і форм. Мода – для всіх. Я вірю, що еталон краси не один, їх багато “.

“Як тільки я перестану відчувати себе вільним, відразу все кину. Я розпещений дитина і завжди ним буду. Я ще жодного разу в своєму житті не йшов на компроміс “.

“Мене турбує і пластик в океані, і палаючі ліси. Не знаю що робити. Мабуть, щоб не спалювати одяг, її потрібно менше виробляти “.