Салати - найлегше в приготуванні блюдо. Але при цьому корисне і поживне. Букви пропонують 5 варіантів, як урізноманітнять ваше меню і порадують смаком.

Листя шпинату і руколи зміцнюють ваш імунітет і допомагають скинути зайву вагу. Додані в салат фрукти допомагають боротися зі старінням шкіри. Чим різнокольоровіший ваш салат, тим більше в ньому вітамінів. Додавши в нього м’ясо, рибу або бобові ви не тільки насититеся, але й отримаєте дозу білка. А оливкова олія і горіхи принесуть вам корисні жири.

Теплий салат з куркою і черрі





Інгредієнти: 300 г курки, 300 г шпинату, 150 г помідорів чері, 1 червона цибуля, 2 зубчики часнику, 5 ложок винного оцту, 4 ложки оливкової олії, ложка гірчиці діжонської, сіль і перець за смаком.

Шпинат помийте і викладіть на сковороду, трохи протушкувати.

Викладіть в салатницю.

Курку наріжте шматочками і обсмажте на сковороді, трохи посоліть і поперчіть.

Тим часом змішайте три столові ложки оливкової олії, оцет і гірчицю. Додайте до курки нарізані цибулю і часник. Прожарте хвилини 2. Додайте соус і добре перемішайте.

Додайте нарізані помідори.

Салат з гречки, овочів і горіхів





Інгредієнти: 1 стакан гречки, 300 г броколі, 1 огірок, 1 болгарський перець, 1 цибулина (червона), 10-15 великих оливок, 50 горіхів (волоських або кеш’ю), кріп (невеликий пучок), лимон, оливкова олія (пару ложок), сіль, перець за смаком.

Гречку зваріть як на кашу, але не сильно розварюйтея. Дайте охолонути пів години.

Закип’ятіть воду і киньте в неї на пару хвилин брокколі або приготуйте в пароварці.

Горіхи подрібніть і обсмажте на сковороді протягом 5 хвилин.

Наріжте огірок, перець, цибулю, оливки. Подрібніть зелень. Викладіть все в салатник, додайте брокколі і гречку. Змішайте всі інгредієнти у великій мисці разом з гречкою.

Вичавіть сік з лимона і змішайте з оцтом, маслом, сіллю і перцем. Полийте салат соусом і перемішайте.

Салат з халумі, груші та авокадо

Інгредієнти: Сир халумі (200 г), упаковка салату, авокадо (1 шт.), спаржа (150 г), груша велика (1 шт.), мигдаль (жменя), лимон (1 шт.), оливкова олія, діжонська гірчиця.

Наріжте сир скибочками і обсмажте на сковороді до золотистої скоринки. Зніміть і дайте трохи охолонути.

Спаржу просушіть на сковороді. Мигдаль подрібніть і теж кілька хвилин обсмажуйте на сковороді. Авокадо і грушу наріжте кубиками або слайсами. Грушу також можна карамелізувати – кілька хвилин обсмажувати на сковороді в цукрі.

Змішайте у великій мисці салат, мигдаль, авокадо, грушу і сир. Зверху полийте соусом з оливкової олії, соку лимона і гірчиці.

Салат з броколі

Інгредієнти: броколі (300 г), капуста червонокачанна (1 качан), цибуля зелена (пучок), півсклянки родзинок, жменя мигдалю, бальзамічний оцет, оливкова олія, лимон, діжонська гірчиця, ложка цукру.

Розділіть брокколі на суцвіття. Закип’ятіть воду і киньте туди на 3 хвилини броколі. Потім витягніть і покладіть в салатник з льодом, щоб не втратила колір.

Родзинки запарте в окропі. Дрібно наріжте червонокачанну капусту.

Подрібніть мигдаль і карамелізіруется на сковороді – розтопіть на ній ложку цукру і обсмажуйте в ньому мигдаль протягом 5 хвилин.

Викладіть у великій салатник броколі, нарізану капусту і зелену цибулю, додайте родзинки та мигдаль.

Змішайте діжонську гірчицю, бальзамічний оцет і оливкове масло.

Полийте соусом салат і перемішайте.

Салат з тунця та спаржі





Інгредієнти: тунець (консервований, 1 банка), спаржа (150 г), картопля (2 шт.), яйця (2 шт.), салат (пучок будь-який), цибуля-шалот (1шт), помідори черрі (8 штук), оливкова олія, діжонська гірчиця.

Відваріть картоплю до готовності, дайте їй охолонути та наріжте кубиками. Яйця зваріть круто. Спаржу протушкуйте на сковороді. Змішайте в чашці кілька ложок гірчиці та оливкової олії.

У салатник викладіть промиті і просушені листя салату. Додайте, спаржу, картоплю і розрізані на 4 частини яйця. Викладіть зверху шматочки тунця і черрі. Посипте цибулею. Зверху полийте соусом. Смачного!