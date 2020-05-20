Оточення президента воює за найбільш ласий шматок бюджету, про що свідчать останні перестановки в Кабміні. Главу Запорізької ОДА хочуть перевести в Укравтодор. Навіщо, дізналися Букви

«Я хочу, щоб мене запам’ятали президентом, який побудував дороги» – сказав Володимир Зеленський на прес-конференції в середу. І анонсував збільшення обсягів будівництва доріг у 9 разів.

Тим часом один із заступників глави його Офісу Сергій Трофімов днями зробив цікавий анонс – про перехід голови однієї з ОДА на посаду заступника голови Держагентства автодоріг України.

За інформацією ЗМІ, мова йде про главу Запорізької області Віталія Туринка.

Хоча в Мінінфрастуктури Буквам цю інформацію і не підтвердили.

Проте ротація можлива, тому що 20 травня Кабмін погодив заміну Віталія Туринка на Віталія Боговіна на посаді голови Запорізької ОДА.

Ця ротація цікава як війна місцевих еліт, так і як боротьба за контроль за будівництвом доріг. При чому другий куш, очевидно, більше.

Місцеві інтриги

Віталій Туринок прийшов на посаду голови ОДА з бізнесу, раніше досвіду в державному менеджменті не мав. Народився і навчався в Запоріжжі, з 2003 року працював на керівних посадах в Одеському домобудівельному комбінаті, був одним з його співвласників. Туринок також володіє 50% частки у фірмі «Інтертрейд», яка виробляє бетон, 33% – у фірмі «Вест-Пром», яка займається оптовою торгівлею будматеріалами, деревиною і санітарно-технічним обладнанням, а також третиною акцій фірми «Волиньферрометалл». Всі три підприємства зареєстровані в Луцьку. За даними системи YouControl, підприємство «Рівненський Домобудівний комбінат» досі на 67,23% належить його дружині Галині Туринок.

Місцеві ЗМІ спочатку називали Туринка креатурою керівника компанії «Золотий вік» Дмитра Попова, в рекламі якого колись знімався президент Зеленський.

При цьому у глави області був очевидний конфлікт з частиною місцевих еліт.

У лютому близько 10 депутатів «Слуги народу» зробили заяву про необхідність заміни голови області, бо він нібито перебуває під впливом колишнього глави області Костянтина Бриля.

«Кадрова політика Віталія Туринка говорить про те, що привид корупціонера і рейдера Костянтина Бриля залишився в ОДА. Не витримується політична гігієна, призначаються нові кон’юктурні чиновники і залишаються на посадах старі», – заявили нардепи.

Під заявою стояли підписи Геннадія Касая, Марини Нікітіної, Романа Сохи, Сергія Штепи, Михайла Крячка і Артема Кунаєва, яких так чи інакше можна пов’язати з В’ячеславом Богуслаєвим.

Ще один депутат від «Слуги народу» із Запоріжжя Євген Шевченко разом зі колегами відкрите звернення не писав, проте також підтримав оцінку роботи Туринка: «Ефективність нуль. І найголовніше, здав все відвойовані нами позиції по бюджету Запорізької області. А все каміння на нас летять. Нехай йде назад, звідки прийшов, разом зі своїми опричниками».

Але тоді на питання Букв, чи вплинуть заяви депутатів на долю глави, Трофімов заявив, що підстав для цього немає.

“Міняти главу ОДА не будемо, до нього немає абсолютно ніяких питань”, – відповів Трофімов.

“Просто, чим ближче вибори, тим більше місцевих інтриг”, – пояснив перший заступник голови ОП колізію конфлікту.

І ось тепер 14 травня Трофімов пише повідомлення в своєму телеграм-каналі повідомлення-анонс кадрових перестановок.

«Продовжуємо робити ставки на нові обличчя і «вирощувати» на обласному рівні ефективних державних менеджерів. Тому найближчим часом Офіс Президента запропонує Кабміну кандидатуру одного з голів ОДА на посаду заступника голови Держагентства автодоріг України. Упевнений, що його призначення може додати позитивної динаміки в реалізацію програми «Велике будівництво», – написав Трофімов.

Те, що загадковий кадр Трофімова – Туринок написало запорізьке видання «Актуально», пославшись на свої джерела.

“Віталій Туринок думає над цією пропозицією, але велика ймовірність того, що він погодиться, – пише портал. – Також відомо, що є декілька кандидатур на посаду губернатора Запорізької область, але найбільші шанси – у [власника групи компаній BKW Group] Віталія Боговіна. Відзначимо, в 2019 році активно обговорювалася імовірність призначення Віталія Боговіна на посаду голови Запорізької ОДА, але тоді призначили Віталія Туринка”.

Можна припускати, одна з груп впливу в області, дотиснула іншу.

У той же час, журналісти і раніше чули, що Трофімов тягнув Туринка в Укравтодор.

Справа в тому, що у чинного глави “Укравтодору” Олександра Кубракова в травні 2020 року спливає випробувальний термін.

ЗМІ писали, що очолити відомство може голова Національної асоціації дорожників України Тарас Сиротинський.

Але тут в розклад втрутився Трофімов.

Велика годівниця

У вересні минулого року новоспеченого губернатора представляв якраз Сергій Трофимов, який курував вибори в Запоріжжі.

Нових завдань від президента Зеленського голові ОДА нарізали предостатньо: закінчення ремонту дорожнього полотна на греблі ДніпроГЕСу, підготовка для відновлення добудови мостів на початку 2020 року, боротьба з наркоторгівлею, нелегальними ломбардами та гральними закладами, добудова ділянки дороги Запоріжжя – Маріуполь, будівництво нового аеропорту, рішення екологічних проблем Запоріжжя і т.д, і т.п.

Главі ОДА не дуже вдалося просунутися в реалізації цілей, а де вийшло – реалізовував не він, вважають місцеві журналісти. Та й віце-прем’єр Михайло Федоров заявив в середу, що область третя з кінця за результатами.

У березні 2020 року Туринок заявив, що для Запорізької області реалізація програми «Велике будівництво» один з пріоритетів.

«Спільними зусиллями Офісу Президента, Кабінету Міністрів, «Укравтодору» і запорізьких небайдужих людей ми зрушили цей довгобуд з місця. Так само в нашій області триває ремонт національних доріг. Ми поставили завдання відремонтувати 277 км національних доріг», – заявив Віталій Туринок 22 квітня.

Як повідомляється на сайті Укравтодору, Запорізька область – одна з рекордсменів по протяжності оновлених км доріг і за обсягами фінансування в 2020 році.

При цьому місцеві ЗМІ звинувачують главу ОДА в тому, що його люди нібито влаштували схему на тендерах.

За останні 9 місяців, скільки працював Туринок в області, держпідприємство «Місцеві дороги Запорізької області» провело близько 70 тендерів на освоєння більш ніж 1 млрд. гривень – в основному на дорожніх ремонтних роботах в області.

При цьому нібито існує список різних фірм, у яких підрядники держзамовлень повинні закуповувати витратні матеріали для ремонту і будівництва доріг, паливо і т.д.

Як пише видання «Євромедіа 24» в матеріалі «Велике будівництво» в Запоріжжі … тільки через відкати »,« схема вийшла «майже легальна» – фірма виграє тендер на кілька десятків мільйонів, виконує роботу, офіційно оплачує будматеріали, бензин, дизпаливо своїм контрагентам, потім отримує оплату своїх робіт з обласного бюджету. Але з двома маленькими зауваженнями: без покупок будматеріалів і палива у «правильних» фірм підрядник потім нічого не отримає за свою роботу з бюджету, а ціни у цих «правильних» фірм на 30-40% вищі за ринкові.

Але в цілому, Туринок не так значимий для цієї гри, як сам Трофімов.

За інформацією Букв, 3 тижні тому в офісі Зеленського пройшла нарада з представниками дорожньої галузі. На ньому Кубраков поскаржився, що його утискають старі корупціонери.

Президент не дуже хотів вникати в те, що відбувається, але дбайливе оточення нібито запропонувало йому поставити в Укравтодор своїх заступників.

На що гарант виголосив, за словами учасників ринку, приблизно наступне: «Я що повинен опуститися до призначення заступників в ваш вонючий Укравтодор? Призначайте самі».

«Судячи з усього, Трофімов і скористався цією пропозицією. До того ж, після того як вони в січні розігнали ДАБІ, але нічого на її місці не створили, у Трофімова там тепер найбільший вплив. А від ДАБІ залежить досі видача багатьох папірців, наприклад, на будівництво мостів, на яких так любить піаритися президент», – додав співрозмовник.

Президент любить піаритися, а його оточення є ризик, буде заробляти. Відсоток забезпечить щасливе життя за один термін президентства.