У середу Рада мала розглянути 2 законопроєкти, які дозволили б Укрнафті заплатити борги з грошей, які українці заплатили за газ. За вдале голосування ратував не лише наближений до Коломойського Олександр Дубінський, але й Андрій Коболєв. А провалила голосування знову група Павлюка.

Пріоритети групи Коломойського

Зранку народний депутат Олександр Дубінський прийшов в Раду в яскравих кросівках GoldenGoose. Але не вони привернули у середу увагу до депутата. А його повідомлення в месенджері. Група народних депутатів у середу знову отримала вказівки від Олександра Дубінського, за які законопроєкти голосувати.

В списку було 4 законопроєкти: 4119, 4120, 1182 та 2628.

1182 – це закон про водний транспорт, а 2628 – змін до Бюджетного кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів.

А ось 4119 і 4120 – це зміни до бюджету та податкового кодексу, що стосуються «Укрнафти», бенефіціарами якої є компанії олігарха Ігоря Коломойського. Обидва фактично пропонують перекрити борг «Укрнафти» грошима «Нафтогазу», а потім ті внести в спецфонд.

4119 – це зміни до закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік” (щодо реалізації положень статті 11 Закону України “Про ринок природного газу)»

Цим законопроєктом пропонується зарахувати до спецфонду держбюджету надходження «від погашення податкового боргу, сплати грошового зобов’язання публічним акціонерним товариством «Укрнафта», від сплати грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у акціонерного товариства « НАК «Нафтогаз» внаслідок отримання компенсації економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до ст. 11 Закону України «Про ринок природного газу».

До речі, цей же законопроєкт передбачає виділення 5 мільярдів на національного авіаперевізника, якого наразі не існує далі ніж у мріях президента.

Законопроєкт 4120 вносить зміни до Податкового кодексу України щодо тієї ж «Укрнафти».

Зокрема він передбачає “Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, кошти, що надходять на поточний рахунок публічного акціонерного товариства “Укрнафта”, відкритий органом Казначейства, в процесі проведення взаєморозрахунків, передбачених пунктом 31 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, та підлягають перерахуванню до спеціального фонду державного бюджету згідно з пунктами 11-13 статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, є джерелом погашення податкового боргу публічного акціонерного товариства “Укрнафта”, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних(фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв’язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.”

Як виник борг і як Коломоському допоможуть грошима Українців

ПАТ “Укрнафта” – найбільша нафтовидобувна компанія України. На балансі “Укрнафти” – 25 бурових установок, 1891 нафтова і 162 газові свердловини, компанії належить 537 АЗС.

43% акцій компанії контролює група “Приват”, решту «Нафтогаз». Борги «Укрнафта» накопичувала з 2003 року. Весь цей час компанія фактично повністю контролювалась Кололмойським через ігри зі складом наглядової ради.

У 2014 парламент підвищив рентні ставки за користування природними надрами. У відповідь компанія, контрольована на той момент Коломойським, перестала платити заборгованість по ренті. Тільки за 2016-2017 борги компанії зросли на 4,5 мільярди. У 2015 Рада внесла зміни в законодавство, якими повернула собі контроль над компанією, але оперативне управління лишається в Коломойського. Питання боргів це ніяк не вирішило. І вони сягнули суми понад 30 мільярдів гривень.

Рік тому ZN.UA писало, що заступник голови «Нафтогаз» Юрій Вітренко переконав у вересні 2019 членів правління в тому, що треба повернути “Укрнафті”… близько 2 млрд кубометрів природного газу, колись закачаного компанією в підземні сховища газу (ПСГ) “Укртрансгазу”.

Потім НАК мав купити цей газ, але вже за сьогоднішньою ціною. А отримані за нього 18 млрд грн “Укрнафта” перераховувати в рахунок погашення податкової заборгованості перед державним бюджетом”.

За підрахунками автора статті на той момент, кожному громадянину України довелося б за це заплатити 428 грн, оскільки “Нафтогаз” викупить цей газ за їх гроші.

31 січня 2020 року було укладено договір купівлі-продажу природного газу обсягом 2 млрд 061,805 млн куб. м і оформлений відповідний акт прийому-передачі газу в підземних сховищах (ПСГ) АТ “Укртрансгаз”.

«По цим двом мільярдам у нас не було вибору, було остаточне рішення суду, і нам довелося шукати рішення, інакше наслідки, повторюся, були б набагато більш плачевними. Якщо нас уповноважать, мандат дадуть, то ми будемо вести переговори і з решти питань”, – пояснив керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв в інтерв’ю РБК-Україна на початку року.

2 тижні тому заявив Коболєв в інтерв’ю Яніні Соколовій, де заявив, що розраховує на швидкий поділ активів ПАТ “Укрнафта” в разі прийняття Верховною Радою законопроектів, які дозволять компанії виплатити 30,5 млрд грн податкового боргу.

“Ми дуже сподіваємося, що на наступному тижні законопроекти будуть заслухані. Вони дозволять нам зачистити проблему зі старими боргами і підійти до поділу активів компанії. Тому сподіваємося, що за кілька місяців ми зможемо сказати, що вся група “Нафтогаз” на 100% належить державі, і інші приватні акціонери і їх інтереси вийшли за межі групи”, – сказав Коболєв.

Спочатку потрібні зміни хотіли провести через проєкти 3004-а та 3005-а, але потім їх відкликали і внесли зміни до законопроєктів 4119, 4120.

3 вересня нардеп від «Слуг народу» Сергій Нагорняк так описав структуру обігу коштів: «Нафтогаз отримує 32,3 млрд грн за постачання газу на умовах ПСО (публічних спеціальних обов’язків при закупівлі газу), визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нарахований податок на прибуток у розмірі 5,8 млрд грн. Потому Нафтогаз має сплатити Укрнафті за 2,06 млрд куб. м газу, поставленого у 2006 році (15,1 млрд грн) та авансовий платіж за газ майбутнього видобутку (24,1 млрд грн). З цих коштів Укрнафта погасить 10,4 млрд грн податкового боргу, 8,7 млрд грн штрафів та 11,5 млрд грн пені (всього 30,5 млрд грн)».

«Що ви робите???? Підігрієте Коломойському? «Молодці». Замість того, щоб вимагати докапіталізацііі компанії, і таким чином, значного зменшення частки приватного власника, ви пропонуєте пробачити йому шахрайство з виведенням грошей з компанії внаслідок чого і виникли борги по податкам! І скільки ж всім вам геніям ІВК пообіцяв за такий порятунок Укрнафти????», – написала в коментарі під цим постом екснардеп Вікторія Войціцька.

З 39 мільярдів, які «Нафтогаз» віддать «Укранфті» кожен з 36 мільйонів українців віддасть вже понад 1000 гривень на розлучення держкомпанії і Коломойського.

У середу 4120 внесли до порядку денного, а на 4119 – забракло голосів.

На запитання Букв, чи було це зроблено свідомо, один з депутатів «Слуги народу» сказав, що це сталося через те, що багато депутатів хворіє, а група Іллі Павлюка не дала голосів. Як відомо, це вже не вперше, коли група Павлюка грає проти інтересів Коломойського. Буквально тиждень тому, між цими групами стався конфлікт за контроль над Київською областю. А до того, групу Павлюка підозрювали в підігруванні Ахметову.

Тим часом, в голосуванні був дуже зацікавлений голова «Нафтогазу» Коболєв, який писав нардепу Остапу Шипайлу, що можна зробити, щоб врятувати законопроєкт.

Коболєв навіть був готовий дзвонити якомусь «абрамовичу». Скоріше за все, йдеться Ігоря Абрамовича, депутата ОПЗЖ, співвласника ТОВ «Укргаз Інвест».

На що депутат відповів, що той за, але не зміг нікого переконати. ОПЗЖ дало 0 голосів і Абрамович не голосував. Самі «Слуги народу» нашкребли лише 170 голосів.

Давид Арахамія мобілізував фракцію лише на питання, які потрібні президенту для поїздки в Брюссель – закони про донорство крові та електронні комунікації.