Дизайнер Емануель Унгаро пішов на 86 році життя. #Букви згадують історію кутюр'є, що пройшов шлях від помічника кравця до засновника одного з найуспішніших в Парижі Будинку моди.

Емануель Унгаро виріс в родині італійських іммігрантів, які втекли на південь Франції, рятуючись від фашистського режиму Муссоліні. Його батько і мати були кравцями, а тому з юних років майбутній дизайнер умів зшивати клапті тканини і прокладати рівну строчку, допомагаючи своїм батькам.

У 22 роки Унгаро покинув батьківський дім і переїхав до Парижа, слідуючи своїй мрії – стати дизайнером. Там він отримав запрошення працювати закрійником в чоловічому ательє Maison Camps tailors. А через два роки перейшов на посаду стиліста. Незабаром досвід і талант Емануеля Унгаро запримітив легендарний паризький кутюр’є Крістобаль Баленсіага: так італієць з’явився у нього в підлеглих.

У будинку Balenciaga Унгаро почав з нуля. Спочатку подавав шпильки, працюючи помічником кравця, потім навчався всім прийомам крою і строгості кутюра, а через шість років опанував фірмовою технікою Баленсіаги – драпіруванням прямо на моделі, без ескізів, розрахунків і креслень.

Епоха 60-х (освоєння Космосу, вивчення міжгалактичного простору і захоплення футуризмом) змінили вектор роботи дизайнера. Не бачачи майбутнього в Будинку Balenciaga, він вирушає до основоположника футуристичної моди Андре Куррежу – під дах молодого Будинки Courreges, де створює одні з найвідоміших моделей суконь і костюмів того часу. А-подібний силует, принти в стилі оп-арту і нові форми з вирізами, що нагадують ілюмінатори космічного корабля, – в тандемі з Куррежем Унгаро створив новий тип дівчат космічної ери.

У 1965 році дизайнер відчув у собі сили піти у вільному плаванні і відкрив власний будинок моди Ungaro, а через два роки – і перший магазин на Avenue Montaigne. Його новаторські сміливі ідеї, життєрадісна гра з кольором і принтами, спокусливість форми і крою знайшли прихильниць серед найвідоміших актрис і перших леді – Катрін Деньов, яка виходила у світ і знімалася в одязі Ungaro, Ізабель Аджані, Лорен Беколл, Марі-Елен де Ротшильд і Жаклін Кеннеді.

Ставши в авангарді шістдесятницької моди, Унгаро продовжив розвивати свою естетику і в 70-х, диктуючи свої правила і тренди.

“Я створюю не сукні, а емоції”, – говорив дизайнер.

Найемоційнішим серед всіх кольорів Унгаро вважав фуксію, яка стала фірмовим для бренду Ungaro.

Головними складовими стилю марки, за словами дизайнера, були інтелект і спокуса.

“У моєму одязі жінка відчуває себе вільно, не замислюючись про межі і рамки”.

Також модними кодами Будинку став дизайн з каскадом оборок і драпірування, сміливість форм і шокуюча еклектика візерунків в горошок, смужку і квіти. Пік популярності колекцій дизайнера припав на 1980-х і 1990-х років. А в 2004 році Емануель Унгаро пішов у відставку і продав свою марку бізнесменові Силіконової долини Абдуллі Асіму.

“Я пережив злети і падіння в своєму бізнесі, – зізнався дизайнер, який наважився йти наперекір модним течіям і бути несхожим на інших. – Були періоди фантастичного успіху. Але за часів терору мінімалізму я був в занепаді і забутті. Як би там не було, я завжди тримав свою зброю при собі. Я ніколи не капітулював. я не міг вчинити інакше. Це моя особистість. Чесність дуже важлива – як і гідність”.

Сьогодні підхід Емануеля Унгаро до моди розвиває не тільки креативна студія Emanuel Ungaro (в 2018 році креативний директор Будинку Марко Колагроссі покинув пост). Ідеї ​​дизайнера і його творча спадщина тепер живуть у власних успішних марках його учнів і послідовників, які працювали під крилом Будинки Ungaro – Джамбаттисти Валлі, Пітера Дундаса і Естебана Кортасара.

Із простого учня, Емануель Унгаро, подібно Баленсіаги, перетворився в учителя, несучи величезний внесок в італійський дизайн і паризький стиль.