З 11 травня в Україні знову запрацювали перукарні та салони краси. Втім, це тільки офіційно. Неофіційно вони працювали і до того. Кореспондент Букв сходив на процедури і ось що побачив і почув з роботи малого бізнесу.

– Добрий день! У нас вхід тільки в масках, – попереджає адміністратор на вході в салон.

– Так, звичайно, – відповідаю я.

– І ще обов’язкова процедура. Я повинна виміряти вам температуру.

Дівчина наближає електронний термометр до лоба.

– І що там ?, – запитую я.

– Все добре, витирайте руки антисептиком і проходьте, – трохи стомлено відповідає дівчина.

У салоні працюють тільки майстер манікюру та перукар. Обидві в різних кутах залу. Клієнтів можна приймати з перервою в годину, щоб залишився час на дезінфекцію. Тітка Галя тепер не працює, їй 70, за постановою “не положено”. Насправді, вона приходить прибирати рано вранці, коли нікого немає.

Клієнти і майстри сидять в масках.

-Яна, а що слабо зробити клієнтці манікюр, якщо і вона в рукавичках. Я бачила таке смішне відео, – жартує перукар над колегою.

– Тобі можу, – відповідає та.

Правда, у самого перукаря ребуси гірше. У кріслі сидить чоловік і йому потрібно підрівняти волосся на скронях.

– Так, давайте ви швидко знімете маску з вух. І притримаєте рукою. А я підрівняти скроні – радить перукар. – Вчора у мене була задача складніше – чоловікові потрібно було постригти бороду. Як це зробити в масці, невідомо. Довелося зняти на 5 хвилин. А Іра, наша кометологіі, якось в масці клієнтці уколи примудрилася робити.

– Доброго ранку! Як у нас справи? В салон краси заходить господиня.

– Добре, працюємо. Давайте і вам виміряю температуру. Ой, у вас 34,4.

– Так? Прекрасно, значить я вже померла? Поміняй батарейку в термометрі.

– Та я вже тричі за сьогодні поміняла, він все одно через раз міряє. А що показує, взагалі питання. Яно, давай поміряємо температуру твоєї лампі. Мммм, у неї теж всього лише 38.

– Прекрасно, що ж ми тут вимірюємо. І який сенс її міряти, якщо половина хвороб проходить безсимптомно? Тільки грошей хтось на них запрацює, – відповідає їй Яна, роблячи манікюр.

– Зате мого чоловіка вчора не пустили в Епіцентр, сказали температура 38. Він засмучений приїхав додому, взяв ртутний термометр, поміряв три рази – 36,6.

– Яна, дайте я викличу таксі, а потім досушити руку. О, таксі вже 350, а зазвичай 120. Якщо так буде і далі, мені простіше буде стати безробітною, ніж їздити на роботу, – скаржиться клієнтка.

– Здрастуйте, а можна записатися на фарбування, – в салон заходить дівчина. – Але мені тільки до Наташі.

– До Наташі можна тільки на 20 травня на вечір, – відповідає адміністратор.

– Ммм, так багато у неї клієнтів після карантину? – засмучується дівчина.

– Ні, у неї просто двоє дітей вдома, і ні на кого їх залишити. Виходить на годину, коли чоловік удома ввечері, – пояснює адміністратор.

Господиня салону виходить зі свого кабінету, вітається з клієнткою.

– А ви, дивлюся, брюнеткою стали за час безробіття. Багато грошей втратили? – питає та.

Господиня хитро мовчить, а потім таки розповідає.

– Насправді, ми працювали. Тільки перший тиждень пропустили, а потім всі вийшли, крім тих, кому було далеко добиратися. Інакше б ми не вижили. Клієнти теж швидко зорієнтувалися, почали потихеньку проситися. Багато їздили додому до клієнта. Хтось сам вдома приймав. Але брали тільки своїх постійних перевірених клієнтів. По одному, по двоє людей запускали через задні двері. А що робити? Що вони (влада) зробили для нас, щоб ми були з ними чесними? Вони обманюють нас, ми обманюємо їх, – каже жінка.

– Мої клієнтки багато мали точки на Даринку (київському ринку одягу), тепер вони їх масово закривають. Переходять в онлайн або купують місця в торгових центрах на периферії у кого ще є запас. Інші приїжджають і кажуть, що до осені можуть взагалі не допрацювати. Літні речі ж дешеві, на них не заробиш. Всі гроші в основному заробляють взимку. А у них була тепла зима – тобто всі ці парки, шуби, дублянки, які приносять основну масу грошей, вони не продали. І після теплої зими ніхто їх не подумає купувати тепер влітку, коли вони дешевшають. Подивимося які вони нам кредити там дадуть, – стає більш відвертою господиня салону.

У середу на засіданні Верховної Ради прем’єра Денис Шмигаль знову обіцяв безвідсоткові кредити бізнесу. Хоча депутати на нього наїхали, що Кабмін не виконав нічого з того, що прийняла Рада, щоб полегшити роботу бізнесу.

Шмигаль не зміг відповісти на питання нардепа Полякова, де 500 тисяч робочих місць, і питання Юлії Клименко, коли запрацює громадський транспорт і дитячі садки, без чого люди просто не можуть вийти на роботу.

Натомість прем’єр повідомив, що Україна все ще на піку коронавірусу.