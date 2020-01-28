Кап-Ферра - мис на Лазурному березі Франції, досі був відомий завдяки тому, що там знаходиться вілла Ротшильдів. Але з 27 січня 2020-го він буде асоціюватися з українським олігархом Рінатом Ахметовим, який купив там найдорожчу віллу Les Cedres. "Букви" побували на "об'єкті".

Те, що багаті люди люблять Лазурний берег, відомо давно. І що саме вони купують там найдорожчу нерухомість – теж. Причому найдорожча частина знаходиться не в Ніцці, а на мисі Сен-Жан-Кап-Ферра.

Колись це було просто рибальське село, частина міста Вільфранш-сюр-Мер, яке знаходиться в 10 кілометрах від Ніцци. Тепер тут селяться зірки, банкіри та олігархи. Саме в Кап-Ферра, за інформацією журналістів, знаходяться вілли Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна. А тепер поруч буде жити і Рінат Ахметов.

Від королів до теплиць

На початку XX століття основним власником земель на Кап-Ферра була бельгійська королівська сім’я. І саме у короля Леопольда купила на початку століття шматок землі Беатрис Ротшильд, дочка французького банкіра. Зараз вілла Ротшильд з її садами – головна пам’ятка Кап-Ферра. Ну а колишні вілли короля тепер найдорожчі в світі, зокрема й та, яку побудував для своєї коханої бельгійський король Леопольд II.

Французька вікіпедія повідомляє, що перша будівля на цьому місці була побудована ще в 1830 році, коли село Сен-Жан-Кап-Ферра було частиною Вільфранш-сюр-Мер. Пізніше будинок придбав Давид-Дезіре Поллоне – мер Вільфранш-сюр-Мер.

Спадкоємці Давида-Дезіре Поллоне продали віллу та її чотирнадцять гектарів садів у 1904 році бельгійському королю Леопольду II. Він купив її для своєї коханої Бланш Делакруа, яку король зустрів у 1899 році, коли дівчині було всього 16 років, а йому вже 64 роки. Він зробив Très-Belle Делакруа баронесою Вогана і під кінець життя навіть одружився.

У 1924 році віллу придбав Олександр Марнье-Лапостоль, власник лікеру Гран Марні та виноградника Château de Sancerre. Він перетворив територію в екзотичний сад і дендрарій, багатство якого було визнано ботаніками.

А в 1976 р. вілла перейшла Société des Produits Marnier-Lapostolle. В саду компанія вирощувала рослини для лікеру – на її території було 25 опалювальних теплиць і 20 тисяч видів рослин.

У 2016 році лікерну марку придбала італійська компанія Campari. Але від початку вона вирішила, що не хоче доглядати за віллою. У вересні 2019-го Campari повідомила, що продала віллу, а 27 січня стало відомо, що її купив Рінат Ахметов.

Таким чином, на заміну донецькому ботсаду, де він довгі роки жив і який він втратив, Ахметов отримав новий ботсад на Лазурному березі.

Ціна угоди – 200 мільйонів євро, що, треба сказати, вдвічі менше, ніж російський олігарх Михайло Прохоров готовий був викласти за іншу віллу бельгійського короля Леопольда, яка належить Ліллі Сафра.

Дізнавшись про придбання вілли, журналісти #Букв вирішили подивитися на неї зблизька.

Бур’яни та руїни під охороною

Вілла Les Cedres знаходиться в 10 хвилинах ходьби від вілли Ротшильдів, якщо йти в бік моря. На авеню Denis Semeria можна побачити ворота, де на стовпі написано, що це вілла Леопольда II. За парканом – двоповерхова жовта будівля. Вказівки, що це саме Les Cedres, немає. Зате поруч є туристичний офіс і біотуалети. За ними можна знайти стежку, що веде до дороги. Але до вілли вона, на жаль, не виведе. Зате через 100 метрів можна побачити сірі ворота, за якими явно ведуться роботи з облаштування території.

Далі 10 хвилин прогулянки вздовж паркану, затягнутого плющем – і ви зійдете до моря, так і не побачивши навіть обрисів вілли. Зате зрозумієте, що для її власника буде відкриватися чудовий вид на море і Ніццу. Ви опинитеся на пляжі Passable. Поруч – зачинений однойменний ресторан.

А далі вздовж моря знову дерева, паркан і кілька хвірток із попередженням, що об’єкт під охороною. Далі кілька вілл, але всі вони занедбані, часто з розбитими вікнами або на стадії ремонту.

З іншої вулиці ви також не побачите нічого цікавого – паркан під 4 метри, прихований під рослинністю. І тільки один невеликий і простенький будинок, де видно світло.

Далі можна побачити старі ворота, яким кілька століть, в дірках у паркані розглянути ще кілька зруйнованих будівель. Територія дуже запущена. При спробі сфотографувати ці руїни ззаду раптом пролунає голос: “Мадам, це приватна власність. Фотографувати не можна”.

Оскільки ця людина буде першим зустрічним за 45 хвилин прогулянки, ми уточнимо у неї – чи це вілла Les Cedres.

– Так, -відповість чоловік французькою і сяде в своє авто, припарковане біля агентства нерухомості John Taylor.

Але побачивши, що ми розглядаємо паркан, він опустить вікно машини й запитає французькою:

– А що ви шукаєте?

– Хотіли подивитися найдорожчу віллу, але тут один глухий паркан. А це все вона?

– Так, – скаже чоловік. І додасть: – А чому ви цікавитесь?

– Кажуть, її купив український олігарх Рінат Ахметов.

– А звідки ви це знаєте? – сильно здивується чоловік.

– Про це сьогодні всі ЗМІ написали.

– Чорт, тепер доведеться оборонятися з автоматами, – раптом заговорить чоловік російською.

– А ви що, там працюєте?

– Так, – відповість чоловік.

– А давно ви тут?

– Не можу вам сказати цього, – відповість чоловік і поїде.

Далі будуть ворота Park Palace, які на карті Google позначені як зоомагазин. Насправді тут раніше був зоопарк, поки у 2008-му територію не купив російський бізнесмен Дарвін Ізраєв.

Ще через 200 метрів ми побачимо, що чоловік далеко не поїхав, а припаркувався біля воріт вілли. Варто було наблизиться, і він вийшов до нас із охоронцем.

– Добрий вечір! А ви говорите французькою? – запитав охоронець.

– Так, а що?

– Ви фотографували віллу, навіщо?

– Ми фотографували не віллу, а вулицю і паркан.

– Ні, я бачив, що ви фотографували віллу за парканом, – втручається наш перший знайомий російською.

– Але ж я вам відповіла, що ми журналісти і вирішили поглянути, що тут купив Ахметов.

– А звідки ви дізналися про це?

– Ми були на віллі Ротшильдів, прочитали новину і вирішили поглянути.

– Це дивно, нам дзвонили з мерії, вони цікавляться, навіщо ви фотографували чужу власність. Це заборонено. Зараз або приїде поліція, або мені потрібно буде це їм якось пояснити, – пробує лякати чоловік.

У цей момент охоронець теж переходить на російську.

– Це якось дивно, що ви сиділи на віллі у Ротшильдів і раптом побачили новину.

– Ми журналісти, і її важко було не помітити. Хочете покажу, скільки новин буде в пошуку?

Чоловік зацікавлено дивиться на екран телефона.

– А ви де, на Україні живете? – запитує він.

– У Києві. А ви де жили до того, як потрапили сюди? – запитуємо у відповідь ми.

Чоловік дивиться карими очима і заявляє, що не скаже. Хоча зворот “на Україні” дозволяє припустити, що він або з Росії, де так кажуть. Або з регіону, де таке постійно кажуть в російських новинах.

У цей час повертається його колега і каже, що він про нас доповів і що його заспокоїли, що ми дійсно могли це знати, тому що дійсно вийшла така новина сьогодні.

– Але ви тепер чекайте нових гостей, у вас їх тепер більше, ніж у Ротшильдів, і ми ще будемо здаватися вам дуже милими, – обіцяємо охоронцям наостанок.

Повз проїжджає автобус до Ніцци. Тепер за 1,5 євро ви зможете доїхати до вілли Ахметова.