Калій, залізо, мідь і фолієва кислота, вітамін С та рутин для укріплення стінок судин, клітчатка і пектин – для покращення травлення. Вишню можна додавати до каші чи смузі на сніданок, у салат та основну страву, і, звісно ж, пекти десерти.
Вишневий смузі
Хочете бути в такій же прекрасній формі, як Дженіфер Аністон, тоді готуйте смузі з вишні.
Інгредієнти:
Банан – 1 шт.
Вишня – 150 г
Вода -100 мл
Волоський горіх -5 шт.
Столова ложка насіння льону
Кілька кубиків льоду.
Кладете всі інгредієнти в блендер і перемішуєте.
Cалат з халумі, руколи, вишні і персиків
Складові:
Пучок руколи
2 чайні ложки вершкового масла
1 стакан вишні без кісточок
2 невеликих персика або 1 великий
150 г халумі
Перець
Лимонний сік
Руколу помийте та нарвіть великими шматками. Покладіть у салатник. Полийте оливковою олією, лимонним соком і перцем та перемішайте.
Наріжте халумі шматочкамі не більше сантиметра шириною. У невеликій сковороді розігрійте масло на середньому вогні. Як тільки масло почне шипіти, додайте вишню і персики. Пасеруйте до м’якості.
Поки фрукти готуються, нагрійте велику сковороду на середньому вогні. Додайте скибочки халлумі.
Обсмажте з кожного боку до золотисто-коричневого кольору (до 3 хвилин).
Покладіть на тарілку з руколою фрукти і халлумі. Салат подавайте теплим.
Смажена курка з вишнями і розмарином
Складові
600 г курячого філе
100 г вишні (без кісточок )
1 цибулина
3 зубчики часнику
150 мл білого сухого вина
Сіль
Перець чорний
Коріандр
Борошно
Олія
Розмарин (кілька гілок)
Курятину помити, обсушити і нарізати на шматочки. Присипати сіллю, перцем, коріандром і борошном.
У сковороді розігріти олію. Викласти курку. Часник чистимо і подрібнюємо. Цибулю нарізаємо півкільцями і додаємо до курки. Обсмажуємо курку з двох сторін на сильному вогні до рум’яної скоринки.
Всипаємо вишню і вливаємо вино. Солимо до смаку. Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і тушкуємо 25 хвилин.
Перед подачею на стіл прикрасити розмарином.
Кускус з вишнею і фетою
Складові
Кускус – 1 склянка
1 червона цибулина
1,5 склянки води
200 г вишень
150 г фети
Петрушка
Зелена цибуля
Винний оцет
Оливкова олія
Сіль
Перець
Обсмажте в оливковій олії дрібно нарізану цибулину до м’якості. Додайте кускус та обсмажуйте 4 хвилини. Додайте воду і сіль, доведіть до кипіння. Накрийте кришкою і варіть на слабкому вогні ще 8 хвилин.
Тепер додайте вишню, нарізану навпіл та покришений сир фета, подрібнені петрушку та зелену цибулю. Полийте 2 ст. л. білого винного оцту. Посоліть і поперчіть за смаком.
Пляцок з вишнями за рецептом Дарії Цвєк
Складові
Тісто:
Борошно -350 г
Вершкове масло – 150 г
5 яєць
Цукор – 250
Ванілін
Лимонна цедра
Начинка: 500 г вишні.
Масло посікти з борошном, додати 100 грам цукру, жовтки (білки вам знадобляться пізніше), ванілін і замісити тісто. Викласти його шаром в 1 см на змащений олією лист, зверху покласти вишні без кісточок. Пекти в духовці при 240° 35 хвилин.
Збити білки з рештою цукру в густу білу піну, залити вишню і пекти ще кілька хвилин, щоб пінка підсохла.
Чи то брауні, чи фондан
Французи традиційно готують з вишнею клафуті, але і шоколодне печиво з нею теж полюбляють.
Складові
200 г темного шоколаду
100 г вершкового масла
80 г цукру
4 яйця
80 г борошна
50 г фундука (необов’язково)
150 до 200 г вишень
Розтопіть шоколад і масло на водяній бані чи в мікрохвильовці.
У мисці збийте яйця з цукром. Додайте борошно, потім суміш вершкового масла та шоколаду. Перемішуйте до отримання однорідної суміші. Додайте подрібнені горіхи.
Вилийте тісто у змащену маслом та борошном форму (діаметр 20 см). Розкладіть вишні зверху і злегка притисніть їх до тіста. Випікайте торт близько 15 хвилин. Щоб перевірити готовність, встроміть лезо ножа в центр (воно не повинно вийти повністю сухим).
Струдель з вишнею та волоськими горіхами
Інгредієнти
Тісто
250 г борошна
1 яйце
¾ склянки теплої води
Начинка:
1 кг вишень
100 г цукру
50 г вершкового масла
1 ложка кориці
100 г волоських горіхів
2-3 ложки мелених білих сухарів.
Борошно просіяти на дошку, зробити посередині заглиблення і вбити туди яйце, додати воду і замісити тісто як на вареники. Місити поки не з’являться пухирці. Можна руки обмазати олією, щоб тісто не липло до рук і було еластичнішим. Тісто розділити на 2 частини.
Вимішане тісто поставте в тепле місце на годину півтори. Дарія Цвєк рекомендувала накрити тісто каструлею, а зверху поставити нагрітий чайник.
Поки тісто гріється, на сковороді підсмажте подрібнені горіхи та сухарі.
Додаємо у відціджену вишню, цукор і корицю.
Тепер найскладніше. Беремо льняний рушник, посипаєм трохи борошном і на ньому розтягуємо наше тісто на струдель. Спочатку можна розкатати скалкою, а далі підкласти руки під тісто і тягнути руками, поки воно не стане 2 мм шириною. Розтягнутому тісту дати трохи підсохнути.
Тепер на тісто висипаємо по всій площі сухарі з горіхами, а поверх них вишню.
Загортаємо краї та скручуємо в рулет.
Випікаємо в духовці 30 хвилин при 200 градусах.
Готовий струдель можна посипати цукровою пудрою.
Вареники з вишнями
Складові
400 г вишень
3 склянки борошна
1 яйце (жовток)
¾ склянки теплої води,
50 г масла,
цукор, сметана.
Висипте борошно в велику миску, зробіть посередині заглиблення та додайте туди жовток і теплу воду, замісіть м’яке тісто. Місити хвилин 10-15, поки тісто не стане еластичним, тоді накрити і залишити його на 30 хв. За цей час вишні помити і вибрати кісточки.
Тісто перемісити, розтачати з нього тонкий пласт і вирізати склянкою куржечки на вареники. На них викласти ягоди, зліпити і викласти на дошку, присипану борошном.
Закипятити підсолену воду, можна вкинути туди також шматочок лимону.
Коли вареники спливуть, вибрати їх на друшляк і змити холодною водою.
Викласти на полумисок, полити розтопленим маслом та посипати цукром. Подавати зі сметаною.