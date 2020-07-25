Ось вона і достигла. І тепер можна простягнути руку, і їсти її прямо з дерева на дачі або закупитись на базарі і засісти з великою мискою за улюблений серіал. Вишня – прекрасний антиоксидант, джерело цінних елементів і мінералів. Але дієтологи все ж радять не зловживати і їсти не більше 400 грам на день. Букви ж зібрали для вас рецепти смачних страв з вишнею.

Калій, залізо, мідь і фолієва кислота, вітамін С та рутин для укріплення стінок судин, клітчатка і пектин – для покращення травлення. Вишню можна додавати до каші чи смузі на сніданок, у салат та основну страву, і, звісно ж, пекти десерти.

Вишневий смузі



Хочете бути в такій же прекрасній формі, як Дженіфер Аністон, тоді готуйте смузі з вишні.

Інгредієнти:

Банан – 1 шт.

Вишня – 150 г

Вода -100 мл

Волоський горіх -5 шт.

Столова ложка насіння льону

Кілька кубиків льоду.

Кладете всі інгредієнти в блендер і перемішуєте.

Cалат з халумі, руколи, вишні і персиків

Складові:

Пучок руколи

2 чайні ложки вершкового масла

1 стакан вишні без кісточок

2 невеликих персика або 1 великий

150 г халумі

Перець

Лимонний сік

Руколу помийте та нарвіть великими шматками. Покладіть у салатник. Полийте оливковою олією, лимонним соком і перцем та перемішайте.

Наріжте халумі шматочкамі не більше сантиметра шириною. У невеликій сковороді розігрійте масло на середньому вогні. Як тільки масло почне шипіти, додайте вишню і персики. Пасеруйте до м’якості.

Поки фрукти готуються, нагрійте велику сковороду на середньому вогні. Додайте скибочки халлумі.

Обсмажте з кожного боку до золотисто-коричневого кольору (до 3 хвилин).

Покладіть на тарілку з руколою фрукти і халлумі. Салат подавайте теплим.

Смажена курка з вишнями і розмарином

Складові

600 г курячого філе

100 г вишні (без кісточок )

1 цибулина

3 зубчики часнику

150 мл білого сухого вина

Сіль

Перець чорний

Коріандр

Борошно

Олія

Розмарин (кілька гілок)

Курятину помити, обсушити і нарізати на шматочки. Присипати сіллю, перцем, коріандром і борошном.

У сковороді розігріти олію. Викласти курку. Часник чистимо і подрібнюємо. Цибулю нарізаємо півкільцями і додаємо до курки. Обсмажуємо курку з двох сторін на сильному вогні до рум’яної скоринки.

Всипаємо вишню і вливаємо вино. Солимо до смаку. Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і тушкуємо 25 хвилин.

Перед подачею на стіл прикрасити розмарином.

Кускус з вишнею і фетою

Складові

Кускус – 1 склянка

1 червона цибулина

1,5 склянки води

200 г вишень

150 г фети

Петрушка

Зелена цибуля

Винний оцет

Оливкова олія

Сіль

Перець

Обсмажте в оливковій олії дрібно нарізану цибулину до м’якості. Додайте кускус та обсмажуйте 4 хвилини. Додайте воду і сіль, доведіть до кипіння. Накрийте кришкою і варіть на слабкому вогні ще 8 хвилин.

Тепер додайте вишню, нарізану навпіл та покришений сир фета, подрібнені петрушку та зелену цибулю. Полийте 2 ст. л. білого винного оцту. Посоліть і поперчіть за смаком.

Пляцок з вишнями за рецептом Дарії Цвєк



Складові

Тісто:

Борошно -350 г

Вершкове масло – 150 г

5 яєць

Цукор – 250

Ванілін

Лимонна цедра

Начинка: 500 г вишні.

Масло посікти з борошном, додати 100 грам цукру, жовтки (білки вам знадобляться пізніше), ванілін і замісити тісто. Викласти його шаром в 1 см на змащений олією лист, зверху покласти вишні без кісточок. Пекти в духовці при 240° 35 хвилин.

Збити білки з рештою цукру в густу білу піну, залити вишню і пекти ще кілька хвилин, щоб пінка підсохла.

Чи то брауні, чи фондан



Французи традиційно готують з вишнею клафуті, але і шоколодне печиво з нею теж полюбляють.

Складові

200 г темного шоколаду

100 г вершкового масла

80 г цукру

4 яйця

80 г борошна

50 г фундука (необов’язково)

150 до 200 г вишень

Розтопіть шоколад і масло на водяній бані чи в мікрохвильовці.

У мисці збийте яйця з цукром. Додайте борошно, потім суміш вершкового масла та шоколаду. Перемішуйте до отримання однорідної суміші. Додайте подрібнені горіхи.

Вилийте тісто у змащену маслом та борошном форму (діаметр 20 см). Розкладіть вишні зверху і злегка притисніть їх до тіста. Випікайте торт близько 15 хвилин. Щоб перевірити готовність, встроміть лезо ножа в центр (воно не повинно вийти повністю сухим).

Струдель з вишнею та волоськими горіхами



Інгредієнти

Тісто

250 г борошна

1 яйце

¾ склянки теплої води

Начинка:

1 кг вишень

100 г цукру

50 г вершкового масла

1 ложка кориці

100 г волоських горіхів

2-3 ложки мелених білих сухарів.

Борошно просіяти на дошку, зробити посередині заглиблення і вбити туди яйце, додати воду і замісити тісто як на вареники. Місити поки не з’являться пухирці. Можна руки обмазати олією, щоб тісто не липло до рук і було еластичнішим. Тісто розділити на 2 частини.

Вимішане тісто поставте в тепле місце на годину півтори. Дарія Цвєк рекомендувала накрити тісто каструлею, а зверху поставити нагрітий чайник.

Поки тісто гріється, на сковороді підсмажте подрібнені горіхи та сухарі.

Додаємо у відціджену вишню, цукор і корицю.

Тепер найскладніше. Беремо льняний рушник, посипаєм трохи борошном і на ньому розтягуємо наше тісто на струдель. Спочатку можна розкатати скалкою, а далі підкласти руки під тісто і тягнути руками, поки воно не стане 2 мм шириною. Розтягнутому тісту дати трохи підсохнути.

Тепер на тісто висипаємо по всій площі сухарі з горіхами, а поверх них вишню.

Загортаємо краї та скручуємо в рулет.

Випікаємо в духовці 30 хвилин при 200 градусах.

Готовий струдель можна посипати цукровою пудрою.

Вареники з вишнями

Складові

400 г вишень

3 склянки борошна

1 яйце (жовток)

¾ склянки теплої води,

50 г масла,

цукор, сметана.

Висипте борошно в велику миску, зробіть посередині заглиблення та додайте туди жовток і теплу воду, замісіть м’яке тісто. Місити хвилин 10-15, поки тісто не стане еластичним, тоді накрити і залишити його на 30 хв. За цей час вишні помити і вибрати кісточки.

Тісто перемісити, розтачати з нього тонкий пласт і вирізати склянкою куржечки на вареники. На них викласти ягоди, зліпити і викласти на дошку, присипану борошном.

Закипятити підсолену воду, можна вкинути туди також шматочок лимону.

Коли вареники спливуть, вибрати їх на друшляк і змити холодною водою.

Викласти на полумисок, полити розтопленим маслом та посипати цукром. Подавати зі сметаною.