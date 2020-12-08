Як компанії знизили, а потім наростили запити до піарників і маркетологів, чому магазини так повільно освоюють роботу оналйн, чи варто відмовитись від офісу і чому співробітникам не варто урізати зарплату, в матеріалі Букв

У період карантину в Україні багатьом бізнесменам довелося згорнути свій бізнес. Сотні тисяч людей залишилися без роботи. Той, хто залишився на плаву, змушений шукати можливості підтримувати робочий процес, контактувати з клієнтами і виконувати замовлення. Складно уявити, як би це все працювало за часів, коли інтернету ще не було.

Як працюють маркетологи і PR-агентство в умовах карантину, що довелося міняти і чи є успіхи, Букви дізнавалися у керівників Newsfront і Promodo.

Будувати, коли все валиться, вже пізно

Довідка:

Newsfront – одне з найбільших українських PR агенств повного циклу. На ринку з 2010 року. Серед клієнтів агентства – Microsoft, BMW, Fujifilm, Amway, Lenovo, EVA, PUMA, BASF, і інші.

«Перші три тижні карантину в кінці кожного робочого дня я записував коротке відео на пару хвилин для співробітників про те, що у нас сталося за день», – ділиться керівник PR-агентства Newsfront Володимир Дегтярьов.

Та й зараз, Володимир робить огляд внутрішніх новин за тиждень, щоб у працівників не було відчуття «відірваності». – Ми пробували зберегти корпоративний дух на віддаленні, це і zoom вечірки по п’ятницях ввечері, і лекції які читали самі ж співробітники.

Компанія перейшла повністю на віддалений формат роботи, запустила єдину систему управління проектами по всьому агентству. Звітність і частковий електронний документообіг – все це теж онлайн. «Ми все ще не залишили надію коли-небудь повернутися в офіс, і він відкритий, але велика частина співробітників працює з дому, приходячи в офіс максимум два рази на тиждень для важливих зустрічей або мозкових штурмів», – розповідає Володимир.

Карантин допоміг чітко побачити, хто як працює зі співробітників.

«Будучи в офісі, легко створити видимість роботи, але коли вся комунікація йде в онлайн, то відразу стає видно, хто скільки провів zoomів з клієнтами, і який результат за проєктами», – каже Володимир.

Довелося попрощатися з частиною людей, які були недостатньо завантажені. «До цього ми чекали що трапиться магія, прийде один, два, три нових клієнти. Але зрозуміли, що дива не станеться. Хоча з часом, коли клієнти почали оживати, ми вже повернули частину цих людей назад», – каже Володимир.

У компанії змінилася клієнтська база за час карантину. Стало менше запитів від українських офісів міжнародних компаній, але збільшилося від національного середнього і великого бізнесу, які раніше не працювали з PR агентствами. Також додалися західні компанії/проекти, які заходять в Україну.

З березня по травень був практично мертвий сезон. «Нічого нового не стартувало. Потім в якийсь момент, коли цю пружину вже перестали стискати – вона рвонула. І всі, хто чекав можливості, – почали швидко реалізовувати задумане. Але це тривало недовго, бо епідеміологічна ситуація погіршилась з другою хвилею. Багато хто знову пригальмував свої публічні і маркетингові активності», – ділиться Володимир.

На думку піар-фахівця, в умовах жорсткого карантину і скорочення маркетингової діяльності найскладніше буде компаніям-новачкам. Будувати, коли все валиться, вже пізно.

«Молодці ті, хто встиг накопичити репутаційний капітал завдяки хорошим сервісам, продуктам, соціальним проектам. Також молодці ті, хто встиг застрибнути на хвилю соціальних проектів і заходів, через визначення больових точок у вразливих груп суспільства -чи то лікарі, пацієнти чи військові – як Нова Пошта або Сільпо », – розмірковує Володимир. – Також зросла кількість якісних промо матеріалів, фейсбук- і інстаграм сторінок компаній або брендів, які намагаються привернути до себе людей, не маючи можливість проводити особисту комунікацію».

Гнучкість – ось запорука успіху роботи в умовах карантину у сервісних компаній, стверджує Володимир. У його компанії готові наймати тимчасово фахівців, працювати в дистанційному режимі і співпрацювати з зовнішніми експертами для розширення експертизи.

«Але вже зараз чим далі, тим більше ми розуміємо, що онлайн – це наше майбутнє на наступні півроку мінімум. Всі події і заходи, які ми придумаємо зараз – це тільки онлайн », – зауважує Володимир.

Перехід в online – це не про запуск магазину, а про мислення бізнесу

Довідка: Promodo – компанія з розвитку Ecommerce-бізнесу інструментами Digital-реклами. Серед клієнтів – Rozetka, Prom, EVA, Citrus, Comfy, Foxtrot, Vodafone, Ракета та інші.

У березні-квітні клієнтів Promodo стало менше. У них самих почав зупинятися бізнес. Але в червні пішов різкий ріст онлайн і Олександр повідомив команді, що карантин для них закінчується. «Ми зараз дуже різко ростемо. З деякими клієнтами не можемо стартувати по місяцю, бо на ринку немає потрібної кількості кваліфікованих фахівців. C травня набрали більше 50-ти осіб, зараз ще близько 40 вакансій відкрито», – розповідає Олександр Колб, директор агентства Promodo.

«Зараз в портфелі багато аптечних мереж. За ресторанами Мафія ми ганялися роки три, а тут вони самі прийшли на великим обсягом робіт, що буває рідко, – ділиться керівник. – Все пішли шукати рішення в онлайн і ми, як компанія, звичайно, готові, і експертизи у нас достатньо».

На здоров’я співробітників теж вплинув Covid-19. У компанії хворіє близько 20-ти осіб. «Ми всіх застрахували повністю на 6 місяців, що теж трохи зняло напругу. Коли заходили в карантин, в березні, обіцяли, що будемо покривати співробітникам всі витрати спочатку, що і продовжуємо робити», – каже Олександр.

У березні ми готувалися до падіння на 40% обороту бізнесу. Пішли на досить жорсткі заходи зі зменшенням зарплати на 30% з фіксацією KPI за минулі періоди для всіх співробітників в компанії.

«Я завжди дію в інтересах компанії і відкрито говорю, що якщо потрібно буде з скоротити 20, щоб зберегти 200 – я завжди це зроблю. Нічого особистого, ми вас любимо, але такі умови бізнесу і зовнішнього середовища. У червні ми вже розуміли, що криза закінчилася, а у вересні ми повернули всю компенсовану зарплату 100%. Ми визнали свою помилку в цьому рішенні», – уточнює директор.

«Все це показало що ми добре працюємо віддалено, тому зараз у нас немає обмежень в якій локації шукати співробітників. Відкрито вакансії в Одесі, Дніпрі та Полтаві. – каже Олександр. – Там ми працюємо з коворкінгів або з дому, якщо комусь зручно».

За словами Олександра, така ситуація в світі буде довго, і треба вчитися жити в нових умовах. «В ІТ все буде добре. Жорсткий карантин показав попит на швидку зміну компаній на онлайн, на цифровізацію, всі речі в смартфоні, на швидкий обмін інформацією. А це все є драйверами бізнесу “, – розмірковує він.

«Якщо брати інші великі магазини, то перехід в online – це не про запуск магазину, а про мислення бізнесу і воно пронизує всі аспекти: логістику, бізнес-процеси, складську систему, маркетинг, облікову політику, категорійний менеджмент та ін. По суті – це про створення окремого бізнес-юніта в компанії, а цей процес не може бути блискавичним», – розповідає Олександр.

Як приклад наводить службу доставки Ракета, з якою вони працюють. У компанії пішов різкий ріст, а відповідно і зросла велика потреба в наших послугах.

«Раніше фокуc був сильно на offline-продажу. Але зараз ринок змінився, і частка їх бізнесу онлайн стала 25%. Ти не можеш ігнорувати вже такий великий шматок свого бізнесу».

Якщо говорити про торгові площі і ресторани, то Колбу важко давати прогнози по бізнесу, в якому він не є експертом. «Але з боку клієнта спостерігаю, що не у всіх торгових точках і ресторанах криза», – зазначає він.

У березні, коли почався карантин, згадує Олександр, він посварився з колишніми орендодавцями, у яких знімали офіс. «Я попросив знижку – нам відмовили. І ми в один момент за 4 дні ми з’їхали з офісу, – згадує керівник. – Погодився на цей крок легко, тому що робили вже локацію під хаб і офіс».

«У новий простір привезли тільки коробки з особистими речами та комп’ютери – все інше ми розпродали. Зробили строгі правила користування робочим місцем – ніяких мотиваційних написів, мертвих квітів, стільців і т.д. Закуповували все нове, починаючи з солянок і закінчуючи меблями. Зараз я бачу за настроєм, що нам вдалося зробити те, що ми хотіли – ідентичність простору, яка подобається людям», – розповідає Олександр.

Олександр не прихильник віддаленої роботи. У нього завжди було правило, що дім – це місце для відпочинку. Але довелося попрацювати і вдома.

«Два місяці ми були дуже ефективні у віддаленому форматі. Це логічно, всі були перелякані, і нікого не пускали на вулицю. Але як тільки зняли карантин 12 травня, люди почали ходити на вулицю – ефективність різко почала падати», – говорить він. За спостереженнями Олександра, з дому можуть працювати тільки 15-20% співробітників. Решті – не комфортно і не звично. «Ми постійно вели комунікацію про офіс і готували людей до повернення. І коли відкрили – хлопці масово пішли сюди. Але якщо ми б запросили людей в старий офіс, напевно ми отримали більше негативу, ніж позитиву», – розповідає Олександр.

Promodo Hub – це харківської лофт, в якому все перегукується з відомими місцями міста. Тут можна почитати в Бібліотеці Короленка, попрацювати в кіоску Барабашово або провести переговори в 602 мікрорайоні, вивчаючи карту Салтівки на стелі. «Це переговорки Держпром. Тут у нас справжній кульман (креслярський прилад – авт.,), з заводу стільниця, горщики для квітів з підписом БДП (Будинок Державної промисловості – авт.,) і в доопрацюванні 3D макет Держпрому», – розповідає Колб.

«Ми хочемо щоб тут збиралися художники, поети, музиканти. Всі небайдужі люди до Харкова. Щоб ця локація стала точкою зборки для кращих камерних конференцій, навчання або показів мод», – розмірковує Олександр.

Олександр не вірить, що окремо Promodo Hub може бути прибутковою історією. Тому зараз все поєднано на 2-х поверхах – Promodo, Promodo Hub і Promodo Academy – центр освіти digital-фахівців хоч це все і різні бізнеси, але завдяки дизайну все існує в симбіозі.

Колаборація відбувається і в роботі з художниками. «Частина кухні з холодильниками ми робили спеціально для Романа Мініна (художник – авт.,). Він нам розмалював холодильники, назвавши їх «Холодильники правди», тому що правда там розкладена по поличках. Але під час роботи Рома так надихнувся простором, що зібрав 20 художників і фотографів, роботи яких ми будемо розвішувати по всьому простору. Додаючи до кожної роботи qr-код з інтерв’ю автора», – ділиться Олександр.