15 червня - головна орієнтовна дата для початку міжнародного туризму. Свої кордони вже готова відкрити навіть Італія, а Хорватія приймає туристів по-тихому.

Україна і країни Євросоюзу можуть відновити авіасполучення в середині червня, орієнтовно з 15 червня.

Про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко. По суті, українська влада орієнтується на своїх європейських колег, які минулого тижня вирішили потроху знімати обмеження на пересування в рамках ЄС. Чим набагато покращили прогнози двотижневої давності.

У Міжнародній асоціації повітряного транспорту (IATA) прогнозують відновлення авіперелетов в Європі в кінці другого кварталу, на початку липня.

«Ми підготували для всього світу, і для Європи зокрема, план перезапуску галузі (…) в три етапи: спочатку внутрішні ринки в кінці другого кварталу, можна сказати в червні. Потім в третьому кварталі, починаючи з липня, ми хотіли б знову відкрити континентальні ринки, тобто Європу, Північну Америку або Азіатсько-Тихоокеанський регіон. А потім в четвертому кварталі, міжконтинентальний», – розповів глава IATA Олександр де Жюніак.

13 травня Єврокомісія рекомендувала державам ЄС і Шенгенської зони приступити до поступового зняття обмежень на переміщення жителів цих країн по території союзу.

У Брюсселі відзначили, що зняття заборон позитивно позначиться на внутрішньому ринку ЄС напередодні літнього сезону.

«Ми впевнені, що у нас буде туристичний сезон в цьому році», – заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні.

На сьогодні країни Європи ослабили карантинні заходи, але обмеження діють на необов’язкові транскордонні поїздки всередині ЄС. Вони чинні до 15 червня. Тим часом країни спрощують прикордонний контроль для країн сусідів, де хороша динаміка боротьби з вірусом.

Маленький скандал Франції та Італії

Слідом за рекомендацією Єврокомісії з’явилася заява уряду Італії, що вони з 3 червня хочуть дозволити поїздки між регіонами і зняти заборону на в’їзд в країну.

Обмеження можуть залишитися в силі для тих країн, де існує високий ризик зараження коронавірусом.

Нагадаємо, Італія першою в Європі пішла на карантин. На початку березня прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте закрив 14 провінцій через поширення COVID-19.

Станом на 19 травня в Італії понад 400 нових випадків зараження. Всього в країні підтверджено 225 тисяч випадків зараження коронавірусів і 32 тисячі смертей.

Треба відзначити, що рішення італійської влади роздратувало їхніх французьких колег. У Франції карантин продовжено до середини липня.

«Вкрай важливо, щоб ми могли погоджувати рішення на європейському рівні, особливо щодо шенгенської зони. Сьогодні це не так», – заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

Він анонсував зустріч з колегами з інших країн, щоб узгодити спільні правила дій.

У тому числі він мав на увазі заяву офіційного Мадрида, що він буде застосовувати двотижневу обсервацію до будь-кого, хто приїжджає з-за кордону, навіть якщо дуже мало трафіку між двома країнами, за винятком транскордонних працівників.

Прибалтика

У країнах Прибалтики з 15 травня дозволено внутрішнє переміщення між Литвою, Латвією та Естонією. Між країнами дозволені авіа, залізничні та автобусні перевезення без 2-тижневого карантину.

Регулярні рейси з Вільнюса вже відновила Lufthansa.

З 12 травня Литва також частково дозволила в’їзд жителів Польщі, якщо вони їдуть по роботі або для навчання.

Німеччина

16 травня Німеччина повністю відкрила кордон з Люксембургом. З 15 червня країна Ангели Меркель хоче відкрити кордон з Австрією, Францією і Швейцарією, щоб її жителі могли відпочити в інших країнах. Але міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер попередив, що відкриття кордонів між Німеччиною, Австрією, Швейцарією і Францією відбудеться тільки в тому випадку, якщо збережеться нинішня позитивна динаміка зниження захворювання.

З 15 травня Німеччина відмовилася від обов’язкового карантину для громадян Євросоюзу, Шенгенської зони і Великобританії.

Австрія

Кордони Австрії з Чеською Республікою, Словаччиною та Угорщиною будуть повністю відкриті 15 червня.

Чехія

З 26 травня Чехія послабить режим контролю на кордонах, він буде носити вибірковий характер.

Авіакомпанія Czech Airlines відновила регулярні міжнародні рейси, які були припинені в середині березня на тлі пандемії SARS-CoV-2. “З понеділка поновлюються регулярні польоти за маршрутами, що зв’язують Прагу з Парижем, Амстердамом і Франкфуртом-на-Майні», – повідомила офіційний представник чеської авіакомпанії Володимира Дуфкова.

Іспанія

Іспанська влада маює намір в кінці червня відкрити окремі курортні регіони для туристів з країн Євросоюзу. Йдеться про регіони, які найменш постраждалих від епідемії коронавірусу. Поки влада країни називає в якості перспективних Балеарські і Канарські острови, пише Німецька хвиля.

Великобританія

Країна не закривала свої кордони для іноземців (щодня в країну прибувають через аеропорти по 15 тисяч осіб) і не запроваджувала карантин для приїжджих. Хоча прем’єр Борис Джонсон заявив про таку можливість.

Але готелі, пам’ятки, ресторани, паби, кінотеатри в Великобританії збираються відкрити тільки 4 липня.

Греція

Греція зазнає величезних збитків для бюджету через епідемію коронавірусу. При цьому в самій країні зареєстровано близько трьох тисяч випадків COVID-19. Влада країни сподівається відкрити літній туристичний сезон з 1 липня.

Правда, для авіапасажирів думають розробити «паспорт здоров’я» – щоб перед польотом в країну він здавав ПЛР-тест. У готелях планують відмовитися від “шведського столу”, а пляжні лежаки укомплектувати індивідуальними одноразовими чохлами.

Хорватія

Хорватія з 9 травня «по-тихому» пускає іноземних туристів при наявності у них заброньованого житла незважаючи на те, що офіційно введена заборона на перетин кордону, не скасовувана.

Чорногорія

Влада Чорногорії з 18 травня відкрили готелі, пляжі, торгові центри, ресторани і кафе. Міжнародні аеропорти Чорногорії в Подгориці і Тіваті відкриються 20 травня для авіації загального призначення.

Туризм складає 25% ВВП країни, при цьому 95% туристів приїжджають з-за кордону. Передбачається, що відкриття кордонів Чорногорії з сусідніми країнами можливе 1-10 червня.

Туреччина

Туреччина відкриває кордони для медичних туристів з 31 країн з 20 травня. У тому числі і для громадян України.

Тим часом, МЗС Туреччини почав переговори по відновленню туризму з 70 країнами.

Внутрішній туризм в країні може відновитися 28 травня, після закінчення священного у мусульман місяця Рамадан. А зовнішній – з середини червня.

Єгипет

В Єгипті поступово відновлюють внутрішній туризм. Але до кінця травня готелі можуть приймати тільки 25% туристів від своїх можливостей. З 1 червня максимальне завантаження збільшиться до 50%.

Терміни відновлення міжнародного авіасполучення поки не визначені.

Туніс

Влада Тунісу 4 травня почали поступово знімати обмежувальні заходи. А з середини травня планували відкрити курорти і готелі для іноземних гостей.

ОАЕ

Дубай планує почати прийом іноземних гостей на початку липня, проте відновлення туризму в Еміраті буде залежати від того, коли інші країни відкриють свої кордони.