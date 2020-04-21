Рік тому таксист відвозив мене опівночі зі штабу Зеленського, де його команда святкувала перемогу на виборах. Тоді лише одиниці журналістів знали в обличчя Андрія Богдана, поняття зеленого не мали, хто такий Андрій Єрмак, а Дмитро Разумков був ще головним спікером Зеленського, а не спікером парламенту.
– Так, а кого там президентом обрали ?, – запитав таксист.
– Зеленського!
– В сенсі? Я думав, що це жарт, – закурив чоловік.
– Це результатів виборів не скасовує, – відповіла я.
Проголосувати по приколу, може, і було мотивацією для деяких виборців. Але не тільки це.
Діти з поля масової культури
Володимир Зеленський ніколи б не став президентом, якби не був упізнаваний і не грав 20 років на емоціях українців.
20 років Зеленський жартував над представниками влади, чітко потрапляючи в емоції українців, в основному тих, хто ненавидить владу. Так, майбутній президент став для мільйонів своїм хлопцем. І ніхто вже й не згадав, що сам же він просив не обирати за покликом емоцій, а то так недовго і пачку йогурту вибрати президентом.
При цьому перемога Зеленського, як і Трампа – це закономірний результат масової культури, в якій ми живемо.
Світ телевізора і соцмереж перетворив людей в таких собі латентних десятирічок, з їх уявленнями про життя і мораль:
– довірою до авторитету з телевізора (або соцмереж);
– перетворенням садизму в праведний гнів;
– адаптацією до соціального середовища.
Віра в те, що людина може повторити кіношного персонажа Голобородька нічим не відрізняється від віри 10-річної дитини, яка вважає, що я ось зараз вона одягну костюм Супермена і всіх «відперемождю». Про те, що такої форми дієслова немає, дитина ще не в курсі.
Психолог Жанін Шассге-Сміржель, спостерігаючи за поведінкою в групах, ще в 1975 припустила, що люди схильні вибирати лідерів, які представляють не патернальні аспекти супер-его, яке забороняє, а навпаки – псевдопатернального «натхненника ілюзій». А Отто Кернберг зазначив, що «такий лідер формує в групі ідеологію, яка підсилює нарцисичні прагнення індивіда злитися з натовпом як примітивним я-ідеалом, всемогутньою і всезадовольняючою доедіпальною матір’ю».
В українських реаліях це вилилося в те, що Петро Порошенко з супер патерналістських гаслом «армія, мова, віра» був розбитий «матусею» Зеленським, яка обіцяла діточкам легке і красиве життя.
Молода команда Зеленського навіть не приховувала, що вона йде перемагати батьків в політиці, але ось кінцівку міфу про царя Едіпа навряд чи при цьому пам’ятала.
Зеленського зробили президентом не політологи, а маркетологи, які продали добре знайоме обличчя, що викликає позитивні емоції.
Але це не єдиний секрет успіху.
Закон Аксельрода
Остання соціологія перед другим туром виборів рік тому показала, що 71% з тих, хто визначився зі своїм вибором і прийде на вибори 21 квітня 2019, проголосує за Володимира Зеленського, і тільки 29% – за Петра Порошенка. При цьому серед виборців шоумена тільки 57% будуть голосувати особисто за нього, а 41% проти Петра Порошенка.
Такі цифри змусили згадати про експеримент, який провів в 80-х американський вчений Роберт Аксельрод.
Аксельрод – автор “дилеми ув’язнених” в теорії ігор, яка передбачає, що серед двох гравців (вони ж “ув’язнені”), один завжди буде намагатися максимізувати свій власний виграш, обдуривши іншого.
Правила такі: є два гравці, які можуть або грати чесно, або ні. Якщо обидва грають чесно – отримують по 3 долари; якщо обидва відмовляються – отримують по долару; якщо один дурить, а другий вірить – обманщик отримує 3 долари, а наївному дістається нуль.
Найсумніше, що у всіх комп’ютерних моделюваннях гри раніше за всіх «вбивали» довірливого. Найчастіша модель поведінки в грі – «зуб за зуб». Ідеальна – «win-win».
В рамках розширення теорії Аксельрода один з експериментів показав, що гравці при цьому часто готові піти на матеріальні збитки для себе, аби помститися.
Тобто 41% виборців Зеленського вирішили, що Порошенко не задовольнив їх очікування і уявлення про справедливість, і вирішили помститися голосом.
Ефект Даннінга-Крюгера
Згадка цієї закономірності була найпопулярнішим коментарем про виборців Зеленського від табору Порошенка.
Ефект Даннінга-Крюгера передбачає, що людина в силу своїх невисоких професійних навичок не здатна оцінити свої помилки і це призводить до переоцінки своїх здібностей.
Але для України виклик в іншому: ще років десять тому психотерапевт Олександр Фільц написав статтю, де назвав головною проблемою України – кризу компетентності.
Роки по тому ця проблема проявилася одночасно, як серед вчителів, які не знають, як правильно звуть президента США і на якому полюсі землі живуть білі ведмеді, так і на владній команді, де третій місяць не можуть знайти міністра освіти і культури, а на інші посади беруть швидше з принципу лояльності, ніж професіоналізму.
В результаті все, що може сказати президент на нараді – це «вийди геть, розбійнику», а міністр економіки заганяє глав регіональних департаментів доріг в багрову фарбу, коли починає їм розповідати, як взяти кредит на дороги, який насправді неможливо взяти.
Тому пів країни змушені червоніти, коли прес-служба президента не відрізняє Литву від Латвії, а Оттаву від Торонто.
В одному зі своїх блогів соціальний психолог Світлана Чуніхіна зазначила, що орієнтація нинішньої влади на соціологію як головний вектор своїх дій мала б призвести суспільство до переоцінки того, які саме вимоги до влади воно формулює і стати більш відповідальним у своїх запитах.
Але для цього потрібно пройти дуже непростий момент усвідомлення своєї провини. А це дається всім без винятку складно.
Тиждень тому депутати «Слуг народу» прийшли в парламент у футболках «Маю право на помилку». Таким чином вони захищали провали онлайн школи Зеленського, де вчителі помилялися мало не на кожному уроці.
Але ці футболки – це радше поза п’ятирічної дитини, яка заявляє матері, що її не можна лаяти за розбиту вазу, тому що вона маленька і просто хотіла погратися.
А, значить, і аналізу і виправлення помилок доведеться чекати ще довго.
До речі, небажання визнавати свою провину і відмовлятися від ілюзій може і бути тим головним публічним стовпом, на якому все ще тримається рейтинг Зеленського. Тобто про себе виборець може і розчарований 100 разів, але визнавати примарність ілюзій, не може. Інакше тоді вина твоя, а не президента, депутата або олігарха.
18 квітня 2019 Володимир Зеленський сказав Петру Порошенку, що він не його суперник, а його вирок. Рік по тому він пише свій вирок своїми руками, заразом вивчаючи, що президентство – це не весела прогулянка на Теслі Богдана, а виснажлива гонка на велосипеді, де швидко крутити педалі треба постійно. Що найближчий друг може виявитися зрадником або найслабшою ланкою. Що Коломойський, який тебе породив, буде тебе і вбивати, коли ти наступиш на його інтерес. Що не можна взяти і просто так послати МВФ «в жопу», тому що «наша задача вижити, без комфорту».
Рік по тому президент дізнався, що ти можеш обіцяти нові обличчя і нові правила, але з першого дня будеш призначати своїх близьких друзів на головні посади в країні, як і не снилося не те що Порошенкові, але і Януковичу, а твій глава офісу створить тобі за два місяці такий скандал, на який іншим адміністраціям іноді потрібно було і два терміни.
І що ти, може, і новий, але вирішують все, як і раніше старі. І сил розбити їх у тебе відверто нема. Тому тебе і привели до успіху.
І взагалі, проблема завжди не в обличчях, а в правилах. Точніше, їх дотриманні.