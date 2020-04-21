Через рік після перемоги Зеленського він і українці повинні попрощатися зі своїми ілюзіями, але чи означає це, що вони зрозуміють свої помилки

Рік тому таксист відвозив мене опівночі зі штабу Зеленського, де його команда святкувала перемогу на виборах. Тоді лише одиниці журналістів знали в обличчя Андрія Богдана, поняття зеленого не мали, хто такий Андрій Єрмак, а Дмитро Разумков був ще головним спікером Зеленського, а не спікером парламенту.

– Так, а кого там президентом обрали ?, – запитав таксист.

– Зеленського!

– В сенсі? Я думав, що це жарт, – закурив чоловік.

– Це результатів виборів не скасовує, – відповіла я.

Проголосувати по приколу, може, і було мотивацією для деяких виборців. Але не тільки це.

Діти з поля масової культури

Володимир Зеленський ніколи б не став президентом, якби не був упізнаваний і не грав 20 років на емоціях українців.

20 років Зеленський жартував над представниками влади, чітко потрапляючи в емоції українців, в основному тих, хто ненавидить владу. Так, майбутній президент став для мільйонів своїм хлопцем. І ніхто вже й не згадав, що сам же він просив не обирати за покликом емоцій, а то так недовго і пачку йогурту вибрати президентом.

При цьому перемога Зеленського, як і Трампа – це закономірний результат масової культури, в якій ми живемо.

Світ телевізора і соцмереж перетворив людей в таких собі латентних десятирічок, з їх уявленнями про життя і мораль:

– довірою до авторитету з телевізора (або соцмереж);

– перетворенням садизму в праведний гнів;

– адаптацією до соціального середовища.

Віра в те, що людина може повторити кіношного персонажа Голобородька нічим не відрізняється від віри 10-річної дитини, яка вважає, що я ось зараз вона одягну костюм Супермена і всіх «відперемождю». Про те, що такої форми дієслова немає, дитина ще не в курсі.

Психолог Жанін Шассге-Сміржель, спостерігаючи за поведінкою в групах, ще в 1975 припустила, що люди схильні вибирати лідерів, які представляють не патернальні аспекти супер-его, яке забороняє, а навпаки – псевдопатернального «натхненника ілюзій». А Отто Кернберг зазначив, що «такий лідер формує в групі ідеологію, яка підсилює нарцисичні прагнення індивіда злитися з натовпом як примітивним я-ідеалом, всемогутньою і всезадовольняючою доедіпальною матір’ю».

В українських реаліях це вилилося в те, що Петро Порошенко з супер патерналістських гаслом «армія, мова, віра» був розбитий «матусею» Зеленським, яка обіцяла діточкам легке і красиве життя.

Молода команда Зеленського навіть не приховувала, що вона йде перемагати батьків в політиці, але ось кінцівку міфу про царя Едіпа навряд чи при цьому пам’ятала.

Зеленського зробили президентом не політологи, а маркетологи, які продали добре знайоме обличчя, що викликає позитивні емоції.

Але це не єдиний секрет успіху.

Закон Аксельрода

Остання соціологія перед другим туром виборів рік тому показала, що 71% з тих, хто визначився зі своїм вибором і прийде на вибори 21 квітня 2019, проголосує за Володимира Зеленського, і тільки 29% – за Петра Порошенка. При цьому серед виборців шоумена тільки 57% будуть голосувати особисто за нього, а 41% проти Петра Порошенка.

Такі цифри змусили згадати про експеримент, який провів в 80-х американський вчений Роберт Аксельрод.

Аксельрод – автор “дилеми ув’язнених” в теорії ігор, яка передбачає, що серед двох гравців (вони ж “ув’язнені”), один завжди буде намагатися максимізувати свій власний виграш, обдуривши іншого.

Правила такі: є два гравці, які можуть або грати чесно, або ні. Якщо обидва грають чесно – отримують по 3 долари; якщо обидва відмовляються – отримують по долару; якщо один дурить, а другий вірить – обманщик отримує 3 долари, а наївному дістається нуль.

Найсумніше, що у всіх комп’ютерних моделюваннях гри раніше за всіх «вбивали» довірливого. Найчастіша модель поведінки в грі – «зуб за зуб». Ідеальна – «win-win».

В рамках розширення теорії Аксельрода один з експериментів показав, що гравці при цьому часто готові піти на матеріальні збитки для себе, аби помститися.

Тобто 41% виборців Зеленського вирішили, що Порошенко не задовольнив їх очікування і уявлення про справедливість, і вирішили помститися голосом.

Ефект Даннінга-Крюгера

Згадка цієї закономірності була найпопулярнішим коментарем про виборців Зеленського від табору Порошенка.

Ефект Даннінга-Крюгера передбачає, що людина в силу своїх невисоких професійних навичок не здатна оцінити свої помилки і це призводить до переоцінки своїх здібностей.

Але для України виклик в іншому: ще років десять тому психотерапевт Олександр Фільц написав статтю, де назвав головною проблемою України – кризу компетентності.

Роки по тому ця проблема проявилася одночасно, як серед вчителів, які не знають, як правильно звуть президента США і на якому полюсі землі живуть білі ведмеді, так і на владній команді, де третій місяць не можуть знайти міністра освіти і культури, а на інші посади беруть швидше з принципу лояльності, ніж професіоналізму.

В результаті все, що може сказати президент на нараді – це «вийди геть, розбійнику», а міністр економіки заганяє глав регіональних департаментів доріг в багрову фарбу, коли починає їм розповідати, як взяти кредит на дороги, який насправді неможливо взяти.

Тому пів країни змушені червоніти, коли прес-служба президента не відрізняє Литву від Латвії, а Оттаву від Торонто.

В одному зі своїх блогів соціальний психолог Світлана Чуніхіна зазначила, що орієнтація нинішньої влади на соціологію як головний вектор своїх дій мала б призвести суспільство до переоцінки того, які саме вимоги до влади воно формулює і стати більш відповідальним у своїх запитах.

Але для цього потрібно пройти дуже непростий момент усвідомлення своєї провини. А це дається всім без винятку складно.

Тиждень тому депутати «Слуг народу» прийшли в парламент у футболках «Маю право на помилку». Таким чином вони захищали провали онлайн школи Зеленського, де вчителі помилялися мало не на кожному уроці.

Але ці футболки – це радше поза п’ятирічної дитини, яка заявляє матері, що її не можна лаяти за розбиту вазу, тому що вона маленька і просто хотіла погратися.

А, значить, і аналізу і виправлення помилок доведеться чекати ще довго.

До речі, небажання визнавати свою провину і відмовлятися від ілюзій може і бути тим головним публічним стовпом, на якому все ще тримається рейтинг Зеленського. Тобто про себе виборець може і розчарований 100 разів, але визнавати примарність ілюзій, не може. Інакше тоді вина твоя, а не президента, депутата або олігарха.

18 квітня 2019 Володимир Зеленський сказав Петру Порошенку, що він не його суперник, а його вирок. Рік по тому він пише свій вирок своїми руками, заразом вивчаючи, що президентство – це не весела прогулянка на Теслі Богдана, а виснажлива гонка на велосипеді, де швидко крутити педалі треба постійно. Що найближчий друг може виявитися зрадником або найслабшою ланкою. Що Коломойський, який тебе породив, буде тебе і вбивати, коли ти наступиш на його інтерес. Що не можна взяти і просто так послати МВФ «в жопу», тому що «наша задача вижити, без комфорту».

Рік по тому президент дізнався, що ти можеш обіцяти нові обличчя і нові правила, але з першого дня будеш призначати своїх близьких друзів на головні посади в країні, як і не снилося не те що Порошенкові, але і Януковичу, а твій глава офісу створить тобі за два місяці такий скандал, на який іншим адміністраціям іноді потрібно було і два терміни.

І що ти, може, і новий, але вирішують все, як і раніше старі. І сил розбити їх у тебе відверто нема. Тому тебе і привели до успіху.

І взагалі, проблема завжди не в обличчях, а в правилах. Точніше, їх дотриманні.