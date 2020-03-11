У дні коронавірусу важливо не тільки не заразитися і знизити всі ризики для цього, а й уберегти свою нервову систему і не піддаватися паніці. Як - читайте поради психолога

Лишень за кілька місяців горде слово «корона» набуло нового, вкрай неприємного значення. А ми пройшли всім відомі стадії переживання хворобливих новин: від заперечення через злість до торгу і депресії. Десь попереду маячить прийняття, але до нього далеко.

Що ж таке прийняття в умовах тотальної «коронації»? Дозвіл вірусу, мовляв, будь, і нехай все котиться під три чорти? Бенкет під час чуми? Ні, це якраз депресія. Прийняття – це не фаталізм, а готовність будувати повноцінне життя в умовах, що змінилися. Для цього потрібні сили, які депресія як раз віднімає. Значить, одне з наших головних завдань – сили ці зберегти.

Погана новина полягає в тому, що весь цей ланцюжок переживань може зациклитися і повернутися до початку для повторного проходження або гойдатися туди-сюди, не виходячи на результативні стадії. Хороша новина – нею можна потихеньку управляти, допомагаючи собі в її проживанні.

Але давайте для початку давайте згадаємо стадії того, як переживання відбиваються у громадській думці. Формула вам добре відома.

Заперечення

Етап, який рятує психіку від гостроти першого удару. Свого роду бампер. Бампер необхідний, але далеко на ньому не поїдеш, тому що більша його частина – обман і самообман. І ось в яких формах він проявився в громадській думці.

– Це не у нас.

Але це сталось у нас дуже швидко. І чим краще в країні розвинута діагностика, тим швидше люди зрозуміли, що їх це стосується безпосередньо.

– Це далеко.

Я вас благаю. В епоху авіації та неочищених повітропроводів готелів, спортзалів і торгових центрів …

– Це не страшніше, ніж грип.

О так. У це дуже хотілося вірити. Прямо згадався старий анекдот: «Від чого помер ваш сусід? – Від грипу. – А, ну це не страшно! »

– Від цього вмирають тільки старі та слабкі.

Всім, хто радіє від такої думки, пропоную почервоніти самостійно. А ми розчулимося від вашої впевненості, що ви досить молоді, маєте неймовірно прекрасний імунітет, і вірус в курсі і боїться.

Злість

Дуже хороший етап, він дає сили для переживання біди. Побічний ефект – при недостатній цивілізованості мас будь-який об’єкт, що потрапив під руку, піддається розправі.

Погрозам.

Закиданню камінням.

Обвалу і спаленню лікарень.

Торг

Етап формування первинних заходів щодо ухилення від удару. Заходи бувають як розумні, так і дурні. У нашому випадку до розумних відносяться прості санітарно-гігієнічні заходи, а також небажання лізти в натовп. Зі свого немедичною боку, я не вважаю безглуздими навіть такі заходи як носіння масок або нанесення захисних мазей. Якщо це не завадить вам бути напоготові і, в разі чого, звернутися до лікаря, користуйтеся на здоров’я. Будете спокійніші – буде краще і з імунітетом. Головне, зверніть увагу на поради лікарів, як не нашкодити собі засобами власного захисту.

Депресія

Навіть з нею все не так погано. Іноді вона дає нам відпочити від нервових і фізичних перевантажень. Недолік тільки той, що вона може затягнутися, а може і викинути назад, в заперечення. Потрібно знати, що надмірне пожвавлення, бадьорість, веселість також можуть бути проявами депресії. Такою собі зворотною стороною Місяця.

Страшнувата ринкова сторона цієї стадії нас ще не спіткала, але економісти лякають, що ось-ось. Поки що в світі розкуплений туалетний папір, і запевнення, що коронавірус вражає абсолютно не ті органи, не працюють.

Прийняття

Ще подивимося, як це буде.

Але щоб подивитися, повернемося до доброї новини: проживання всіх цих стадій не можна підігнати, але можна оптимізувати.

Частину корисної роботи ви вже виконали, якщо прочитали все вищенаписане з увімкненим розумом.

Друга частина вам вже відома. Це звичайні заходи по роботі з токсичною інформацією. Визначте для себе, яка точно, в якому обсязі і вигляді інформація вам потрібна, і викресліть інше зі свого життя. Зберіть волю в кулак і відмовтеся від панічних пліток, як би захоплююче вони не виглядали.

Приділіть увагу карантинним заходам. Знайдіть в собі сили ввічливо перенести зустріч з друзями, які повернулися з інфікованих зон, кашляючим керівництвом, навіть блідим непритомним дільничним лікарем, незалежно від наявності у нього марлевих пов’язок. Вам завжди було важко сказати «ні»? Чудово, ви виграли безкоштовний тренінг!

Відокремте те, на що ви не можете вплинути, від того, що піддається вашому контролю. Слідкуйте за відпочинком. Слідкуйте за харчуванням. Слідкуйте за чистотою. Якщо вас долає страх, подвойте заходи. Мало того що це дійсно допомагає, у вас ще й не залишиться часу на непотрібні самокатування.

Тримайте руку на пульсі, регулярно спілкуйтеся зі своїми старими. Вони абсолютно точно будуть джерелом жахливих пліток. Не потрібно сперечатися і засмучуватися. Вимкніть слух, реагуйте на ключові слова, подавайте звукові сигнали:

– Мамочко і татку, я вас дуже люблю, ніколи не залишу, потихеньку скуповую сусідню аптеку і супермаркет, вистачить на всіх на десять років, якщо що, перетворимо льох на бункер. І я в шапці … тобто в масці.

Приділяйте увагу своїм дітям. Просто приділяйте. Вони побачать і назавжди візьмуть за точку відліку той світ, якими ви їх оточили.