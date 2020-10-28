Місцеві вибори не принесли якихось супер сенсацій - партія президента здобула першу прогнозовану поразку, місцева влада, скориставшись децентралізацією, не тільки зміцнила, а й застовпила свої позиції. Реваншу регіоналів не вийшло, а партія Порошенка істотно поліпшила позиції.

Низька явка

Вибори 25 жовтня показали одну з найнижчих явок. Безумовно, однією з головних причин не йти на дільницю було небажання наражатися на небезпеку під час епідемії коронавіруса. Але цей фактор став вирішальним при наявності іншого – у виборця не було мотивації йти на вибори.

А влада навпаки навіть відлякала виборця гаслом «Все буде, як вирішиш ти». Адже люди дуже мало схильні брати на себе відповідальність. І нести її, включаючи такі неприємні почуття, як вина і сором. Психотерапевт Отто Кернберг в одній зі своїх робіт зазначив, що незважаючи на те, що до влади найчастіше приходять чоловіки, люди шукають в ній турботливий материнський об’єкт. А тут материнський об’єкт вирішив запропонувати дітям шнурувати черевики самим. І багатьом ідея не сподобалась.

У цих виборах не було драми. Не було динаміки – прийди, проголосуй, твій голос вирішальний. Виборців нагодували фейковою соціологією, а нагадати про важливість їх голосу забули. Не було боротьби «добра» зі «злом». Не було ідеї.

Тому, відповідаючи на питання групи «Рейтинг», 40% українців і заявили, що ці вибори їм не цікаві.

Страх коронавірусу виявився вирішальним тут для 10% відсотків, 20% дипломатично послалися на стан здоров’я, більше 20% чесно зізналися, що для них важливіші особисті справи.

Поразка влади

Те, що влада «Слуг» не зможе виграти вибори мера в жодному обласному центрі було ясно за півроку до виборів. Але те, що і на створення більшості або хоча б вплив на неї не буде претендувати, відкрилося вже за пару місяців до виборів. І те, що Олександр Корнієнко каже, що «Слуги» набирають найвищий відсоток на виборах до облрад – слабка втіха. У понеділок він навів цифри: у «Слуги» -19%, у «Європейської солідарності» – 17%.

А тепер порівняємо з попередніми місцевими виборами.

У 2010 Партія регіонів за результатами екзит-пол отримала в облрадах майже 40% голосів, тоді як «Батьківщина» – 13%. Явка була близька до 50%, так що Азаров навіть хвалився, що вона у нас навіть краща, ніж в Європі.

Партія Януковича також виграла вибори в 10 обласних центрах, «Батьківщина» – в 2. Одним з найбільших викликів для Партії регіонів було, чи виграє Геннадій Кернес вибори мера Харкова у Арсена Авакова, який тоді представляв «Батьківщину».

При цьому в міськ- і облрадах на сході країни ПР отримала вагому більшість. 87 мандатів в одеській облраді, 166 – в донецькій. І тільки хіба що у Львові та Івано-Франківську отримала жалюгідні 5 і 3 мандати.

Скажете, адмінресурс. І спасибі, що такого більше немає.

На минулих місцевих виборах Блок Петра Порошенко отримав підтримку 2,5 мільйона виборців, тоді як Оппоблок і «Батьківщина» отримали тільки по мільйону.

Процентне співвідношення на виборах до облрад виглядало так: Блок Петра Порошенка “Солідарність” підтримали 19,4% виборців, Батьківщину – 12%, Опозиційний блок – 11,5%. 17 мерів міст було обрано від БПП, і це був найкращий партійний показник, хоча і дуже невеликий на тлі 115 самовисуванців. Але грамотно зігравши з самовисуванцями і запустивши на поле Оппоблока «Наш край», команда Порошенка тоді показала, що влада належить їй і в цьому не варто сумніватися.

5 років по тому Зеленський в пух і прах програє вибори місцевим елітам (в обласних центрах тільки в Ужгороді «Слуга народу» виходить у другий тур), а його «5 питань» з технології поліпшення результату «Слуг» і перемоги президента, перетворюються в його ганьбу і перспективи кримінальної відповідальності. Адже те, що розпіарили, як найбільше опитування, провели аж на 50 дільницях.

І навіть якщо Зеленський сьогодні звільнить за провал заступника голови Офісу президента з регіональної політики Сергія Трофімова і змінить главу партії Олександра Корнієнка, то вертикаль влади йому все одно доведеться будувати з нуля, тільки з уже рейтингом, в два рази нижчим, коли кожна регіональна або фінансова група проситиме все жирніший шматок за допомогу президенту.

Реванш Порошенка

П’ятий президент України був, здається, єдиним, хто вийшов у понеділок на брифінг з результатами виборів. Йому є чому радіти: його партія подолала 5-ти відсотковий бар’єр в усі облради і тепер гордо може називатися єдиною всеукраїнською партією. Для порівняння «Слуги» не зайшли до трьох облрад, ОПЗЖ – в 6.

У 4 областях (Київська, Рівненська, Львівська, Тернопільська) ЄС виграла вибори. Також партія Порошенка посіла перше місце в Києві.

У багатьох областях на сході партія опинилася в трійці лідерів: в Харкові – 9,3% і третій результат в міськраду Харкова), Одесі – 12%, в Дніпрі – 7%, Запоріжжі – 13%.

Перемога ЄС в Києві ставить просто в безглузде становище мера Києва Віталія Кличка. Адже все літо він те й робив, що відбивався від пропозицій Порошенка про спільний похід на вибори, а потім і підтримки як єдиного кандидата в мери. Офіс президента розраховував, що вони створять більшість з Кличком і будуть тримати його на гачку змінами в закон про столицю і перспективою втратити посаду голови КМДА. Але «Слуги» набирають в Києві такий незначний відсоток, що в більшість ще доведеться приклеювати когось третього або й четвертого. Дуже хоче, наприклад, ОПЗЖ. А такий формат вже може закінчиться дуже сумно для електоральної підтримки Кличка. Тому що тепер то він повинен розуміти, що половина його рейтингу міцно затиснута в руках Порошенка, і без нього він такий же здобувач як всі.

На найближчі два тижні для команди Порошенка буде головним завданням домогтися перемоги Олега Синютки у Львові. Цей бій з Садовим дуже важливий для команди Порошенка і це можна відстежити по тому, як всі важковаговики партії підключилися до агітації за кандидата. Але навіть якщо ЄС його і програє, життя Садового при більшості ЄС в міськраді навряд чи зможе того порадувати.

Також кандидат від ЄС боротиметься у другому турі в Рівному.

Недореванш ОПЗЖ

Зростання рейтингу Юрія Бойка на уламках п’єдесталу Володимира Зеленського змусило багатьох припускати, що зібрання колишніх соратників Кучми і Януковича зможе відновити свої позиції в багатьох містах.

Але тут з ОПЗЖ злий жарт зіграло її тривладдя. У багатьох містах команди Медведчука і Льовочкіна увійшли в конфлікт щодо того, кого висувати.

Так, в Миколаєві опзжшники довго не могли сторгуватися, кого висувати – сина покійного мера Владислава Чайку (лобіювала група Медведчука) чиАртема Іллюка (за якого ратував Льовочкін).

Так само в Одесі група Льовочкіна просувала Миколу Скорика, а Рабиновича-Медведчука – Тетяну Плачкову. Області були поділені між трьома групами впливу, але в деяких спірних (як вищезгадані) одна сторона отримувала область, а друга – місто. Інформаційна компанія і технології були на Сергієві Льовочкіну (про що він не забув натякнути через ЗМІ).

Незважаючи на те, що в партії приховують розбіжності, те, що на підсумковий брифінг Медведчук і Рабинович не прийшли, змушує задуматися.

А в понеділок на сайті партії з’явилася новина про крадіжку голосів у ОПЗЖ в Києві. Але за інформацією журналістів, одна група ОПЗЖ «відкусувала» у іншої, щоб пропхати Пальчевського (інвестиційний проєкт Вадима Столара, який у список ОПЗЖ потрапив за квотою Рабиновича).

Тим не менше, в ОПЗЖ кампанію для себе вважають вдалою, не тільки тому що партія перемогла на виборах в облраду в 6 областях, а й вийшла за межі південного-східного регіону.

Головний же плюс ЄС і ОПЗЖ, що вони довели свого виборця до урни, зрозумівши, що явки 80% не буде.

Регіональні князі

Коли на виборах 2015 деякі народні депутати йшли в мери, хтось міг тільки дивуватися навіщо. Але можливості, які отримали регіони в рамках децентралізації , цей хід виправдали. І обраний 80% мер Чернігова Владислав Атрошенко з абсолютною більшістю у його партії цю тезу повністю підтверджує. Тому що реальну владу в області зараз становить він і його «Рідний дім», а не новопризначена голова ОДА Ганна Коваленко. Кажуть, Атрошенко пропонував центральній владі домовиться, але ті відмовилися. І залишаться в області у своїй гостьовій ложі, незважаючи на перемогу Гунька.

Тому тепер те, що Зеник Андрійович повертається з депутатів «Слуги» назад в мери Надвірної ні у кого не викликає здивування.

Однотурова перемога Геннадія Кернеса в Харкові хоч і викликала подив в багатьох бульбашках Facebook, насправді в тому числі свідчення, що ні у кого з еліт не було 5 років бажання воювати з Кернесом – тільки домовлятися. Саме тому співробітники комунальних підприємств і опинилися в списках «Слуги народу». А для городян в принципі вигідніше, якщо хтось пиляє на тендерах, але роботь хоча б щось, ніж все зайде в глухий кут через війну нової команди і старої.

Мабуть, логіка, нехай вже крадуть старі, тому що нові будуть ще більше, спрацювала в дуже багатьох містах. Але виникнення регіональних князівств поки не переформатується в якесь стійкіше об’єднання.

Мери, що увійшли в «Пропозицію», майже всі перемогли в першому турі – в Дніпрі, Кропивницькому та Житомирі. У Сєнкевича хороші шанси в другому турі в Миколаєві.

Також мери в цих містах отримають, швидше за все, свою більшість. Але якщо навіть подивитися на область, то тут вони ще не досягли того впливу і йдуть в хвості процесу.

«За майбутнє», яке в особі Ігоря Палиці отримало абонемент на телеканалі «1 + 1», поки хвалиться перемогами тільки в ОТГ. Перший результат партія отримала прогнозовано на виборах в волинській облраді, якою 5 років керував Ігор Палиця. Тут у партії 30%, а ось в менших містах і результат скромніший – 14-15%.

Ще один успіх партії – друге місце в Івано-Франківську облраду. На цьому і все.

Тому у двох партій, які виросли на ідеї децентралізації, поки не дуже виходить стати загальнонаціональними силами, хоча і термін життя у них не такий великий. А на тлі результатів «Батьківщини», «Голоси» і «Свободи» процес росту цілком нормальний.

В принципі, якби центральна влада була розумнішою і сильнішою, вона вже давно б обрубала або культурно обрізала ці відцентрові гілки державного дерева. Але поки нічого нового, крім притримувати місцеву владу кримінальними справами влада не придумала.

В результаті в регіоні спрацювало правило: Техас можуть грабувати тільки техасці. І краще старі, тому що нові можуть вкрасти більше.

Що далі?

Найцікавіша частина для вузької групи людей, під назвою битва жаб і мишей – формування більшості. З такими союзами, що центру і не снилося. А партії в центрі повернутися до питання, наскільки сильно хитати владу, щоб вийти на вибори на піку своєї форми.

І пам’ятати: сітка працює, якщо її не бачить МВС. Доведено Гуньком та результатом «Єдності» в Києві. І не тільки ними. А сторіз в інстаграмі – не працює.