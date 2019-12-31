Ми обіцяємо Вам і надалі писати цікаві статі, тішити  добрими новинами й  сумувати з вами через погані.

Минулий рік був непростим. Але залишимо цю фразу для відеозвернень керівників держави. Ми отримали Томос,  і наша церква стала незалежною від московської. Ми вибрали нового президента й  новий парламент, ми так хотіли нового, що не залишили собі важелів впливу (хоча б  кількістю опозиції), крім того, щоб знову йти на Майдан раптом щось. Наша валюта зміцніла, але наші селяни недозаробили. Ми підписали газові домовленості,  як пропонували Німеччина й  Росія, і погодилися  на формулу Штайнмаєра. Ми віддали беркутівців, що розстрілювали Майдан, в обмін на наших заручників. Повернули Сенцова й  захоплених моряків. Наш президент добився Норманді і вже навіть не приховує, що хоче дружити з Путіним. Крім того, Зеленський став приводом для початку імпічменту Трампу.

Але не політикою єдиною ми жили! Що й  казати, ми нарешті дізналися, чим закінчилася 8-річна сага «Ігри престолів» і вже підсіли на голку серіалу «Відьмак».

Наш Дмитро Підручний уперше в історії України взяв золото на чемпіонаті світу з біатлону,  Олексій Середа в  13 років виграв Чемпіонат Європи зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. А збірна України з футболу вийшла з першого місця у фінал  Євро-2020.

Ми відкрили для себе реперку Alyona Alyona, а вона випустила дебютний альбом.

Ми дізналися, що банан, примотаний скотчем, може стати арт-об’єктом і бути проданий за 120 тисячдоларів, а вандал може зайти до музею й розрізати картину Пікассо за 20 мільйонів.

Герцоги Сасекські – принц Гаррі  та  його дружина Меган Маркл –  офіційно зареєстрували свою торгову марку Sussex Royal.

У  Новому році нас теж чекає чимало  подій та емоцій. Але що б  не відбувалося  у цьому світі, ми бажаємо кожному з Вас здоров’я й  щастя! Мрійте, загадуйте бажання й  реалізуйте їх! Вчіть дітей давати любов і дарувати диво власними руками. Радійте їхнім першим крокам і перемогам! Готуйте смачні страви для веселих компаній і більше подорожуйте, щоб повертатися  додому з натхненням і позитивними емоціями!

З прийдешніми! Побільше святкового настрою й  “милоти” поруч!

І неодмінно заходьте на Букви по новини.