Дорогі читачі #Букв, ми дякуємо, що були з нами цей рік. За цей час наша аудиторія у Фейсбуку зросла у 2 рази й щодня становить 50 тисяч. З 42-го місця ми підійнялися на 21-е серед новинних сайтів.

Ми обіцяємо Вам і надалі писати цікаві статі, тішити добрими новинами й сумувати з вами через погані.

Минулий рік був непростим. Але залишимо цю фразу для відеозвернень керівників держави. Ми отримали Томос, і наша церква стала незалежною від московської. Ми вибрали нового президента й новий парламент, ми так хотіли нового, що не залишили собі важелів впливу (хоча б кількістю опозиції), крім того, щоб знову йти на Майдан раптом щось. Наша валюта зміцніла, але наші селяни недозаробили. Ми підписали газові домовленості, як пропонували Німеччина й Росія, і погодилися на формулу Штайнмаєра. Ми віддали беркутівців, що розстрілювали Майдан, в обмін на наших заручників. Повернули Сенцова й захоплених моряків. Наш президент добився Норманді і вже навіть не приховує, що хоче дружити з Путіним. Крім того, Зеленський став приводом для початку імпічменту Трампу.

Але не політикою єдиною ми жили! Що й казати, ми нарешті дізналися, чим закінчилася 8-річна сага «Ігри престолів» і вже підсіли на голку серіалу «Відьмак».

Наш Дмитро Підручний уперше в історії України взяв золото на чемпіонаті світу з біатлону, Олексій Середа в 13 років виграв Чемпіонат Європи зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. А збірна України з футболу вийшла з першого місця у фінал Євро-2020.

Ми відкрили для себе реперку Alyona Alyona, а вона випустила дебютний альбом.



Ми дізналися, що банан, примотаний скотчем, може стати арт-об’єктом і бути проданий за 120 тисячдоларів, а вандал може зайти до музею й розрізати картину Пікассо за 20 мільйонів.

Герцоги Сасекські – принц Гаррі та його дружина Меган Маркл – офіційно зареєстрували свою торгову марку Sussex Royal.

У Новому році нас теж чекає чимало подій та емоцій. Але що б не відбувалося у цьому світі, ми бажаємо кожному з Вас здоров’я й щастя! Мрійте, загадуйте бажання й реалізуйте їх! Вчіть дітей давати любов і дарувати диво власними руками. Радійте їхнім першим крокам і перемогам! Готуйте смачні страви для веселих компаній і більше подорожуйте, щоб повертатися додому з натхненням і позитивними емоціями!

З прийдешніми! Побільше святкового настрою й “милоти” поруч!

І неодмінно заходьте на Букви по новини.