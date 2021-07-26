У середу, 21 липня, під судом, де відбувалося засідання у справі білоруського опозиціонера Олексія Боленкова, який веде боротьбу проти режиму Лукашенка, було скоєно напад на фотокореспондента #Букв Олександра Кужельного.

Передісторія. 21 квітня співробітники Служби безпеки України провели обшук у помешканні Олексія Боленкова, громадянина Білорусі, який переїхав до України через переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка. Боленкова хотіли депортувати з країни. За словами активіста, владний режим Білорусі вважає його “бойовиком з Майдану” та радикалом, причетним до організації протестів проти фальсифікації президентських виборів у Білорусі. Однак на момент початку протестів Боленков вже кілька років мешкав в Україні на законних підставах та не збирався повертатись до Білорусі через ризик ув’язнення з політичних мотивів. Останнім часом Олексій Боленков займався соціальною та правовою допомогою білоруським активістам та біженцям, які зазнали переслідувань з боку режиму Лукашенка.

Напад на кореспондента #Букв скоїв праворадикал, який спершу плюнув Кужельному в обличчя, а потім вдарив його. Все відбувалося перед очима поліціянта.



Напад почався з агресивної поведінки одного із організаторів акції (учасники якої вимагали депортації Боленкова), він же є лідером організації “Національний спротив” — Олексія Свинаренка (він же Сталкер). Свинаренко близько підійшов до Кужельного, агресивно поводився, лаявся і назвав головного редактора #Букв “мразью е*аной”. Далі Сталкер відійшов, а його соратники почали скандувати частину кричалки, яка прийшла в Україну з “російських маршів”, російського навколофутболу та неонацистських пісень.





Разом зі Свинаренком під будівлею суду був його соратник — Ганс. Після того, як Свинаренко закінчив свій хейтспіч, Ганс спустив маску та плюнув в фотокора #Букв, після чого завдав йому удару в обличчя. Все це відбувалося на очах поліціянтів.



Нападника звати Михайло Шаланкевич. Він — російський неонацист, якого засуджено в РФ за розбій і хуліганство.



В Україні Шаланкевич займався хуліганством (у складі групи, яку сам і очолив). #Букви зібрали інформацію про діяльність радикала Шаланкевича та його товаришів.

Про “заслуги” Шаланкевича в РФ

Михайло Шаланкевич, він же Ганс, він же ganssss88 у соцмережах — соратник росіянина Максима Марцинкевича (Тесака), лідера ультраправої організації “Реструкт” та голови організації “Окупай-педофіляй”.

Марцинкевича вперше було засуджено на 3 роки за “зігхайль”. “Зігував” він під час дискусії, спікером якої виступав російський ліберальний політик Олексій Навальний.

Під час відбування покарання Тесаку (лідеру неонацистської організації “Формат 18” і відеоблогеру, який фільмував расистські напади своїх соратників, додали ще пів року колонії) за інсценування страти “таджицького наркоторговця”.

Після виходу на свободу Тесак повністю присвятив себе відеоблогу і почав полювати на педофілів та торговців наркотиками, зібравши групу соратників, які були значно молодшими за неонациста. Пізніше він знову потрапив за ґрати, і там його життєвий шлях закінчився. За офіційними даними, причина смерті — самогубство, але друзі та близькі блогера-неонациста переконані, що Тесака вбили.

Одним із соратників Тесака був нападник на кореспондента #Букв Михайло Шаланкевич, якого у 2018 році Бабушкінський суд Москви разом з іншими учасниками банди Тесака засудив до 6 років позбавлення волі за статтями 111 КК РФ (умисне тяжке тілесне ушкодження), 161 КК РФ (грабіж), 162 КК РФ (розбій), 167 КК РФ (умисне знищення або пошкодження майна), 213 КК РФ (хуліганство).

Шаланкевич був звільнений з-під варти у залі суду після винесення вироку 29 грудня 2018 року — у зв’язку з відбуттям усього терміну покарання за період перебування у СІЗО під час досудового слідства. В Росії діє аналог “закону Савченко”, за яким один день СІЗО зараховується як 1,5 дні перебування у виправній колонії.

Після виходу на свободу Шаланкевич переїхав до України та почав нову сторінку своєї біографії. За наявною у ЗМІ інформацією, переїзд відбувся у 2020 році, за президентства Володимира Зеленського.

#Букви надіслали запити до Державної прикордонної служби та Державної міграційної служби, щоб дізнатися, як і коли судимий російський неонацист потрапив до нашої держави та на якій підставі продовжує перебувати на території України.

Російський неонацист в Україні та його організація

Після прибуття до України Шаланкевич створив свою організацію “Альтернатива”:





Статут організації повністю збігається зі статутами організацій Марцинкевича та інших ультраправих російських угруповань. Мета організації, очолюваної судимим росіянином, — “зробити країну кращою”:

Головне гасло “Альтернативи” — “Ні кроку назад, тільки вперед. Смерть, смерть, смерть!”.

Склад організації Шаланкевича — “Альтернатива”

Аналізуючи акаунти “Альтернативи” у соцмережах, можна зробити висновок, що організація налічує кілька десятків молодиків, які дотримуються ультраправих поглядів.

Вік “активістів” варіюється — від неповнолітніх дітей до дорослих чоловіків:

Попри програмний пункт про боротьбу з алкоголем, соратники Ганса не відмовляють собі у спиртних напоях, позіговуючи під час вживання:



Позігувати хлопці полюбляють. На відео можна побачити, як група молодиків зібралася біля ТЦ, щоб “ждать этого долбо*ба”, і передає своєму лідерові римське привітання:

Члени організації Шаланкевича вже потрапляли до поля зору ЗМІ. Російськомовні юнаки та дівчата з нацистською символікою розгулювали вулицями столиці, демонструючи зброю та вчиняючи напади на людей на Подолі, заливаючи підлітків перцевим газом:

Колеги Ганса з “наведення порядків” демонструють у своїх акаунтах в Instagram світлини, які гуляли російським Інтернетом у 2000-х роках. Саме тоді, коли організації Тесака займалися расистськими нападами:



Є серед друзів Ганса й інші росіяни, які заїжджають до України на “гастролі”, а потім залишаються тут. Наприклад, росіянин Денис Двіжовський, який був представником навколофутбольного групування Einfach Jugend (ЦСКА Москва), велика кількість прихильників якого підтримує (також дивіться тут) так звану Новоросію.

В соцмережах Двіжовського можна знайти його фото з медалями на георгіївській стрічці та у футболці навколофутбольного колективу “Югенд”, датовані 2015 роком. Також історії про поїздки з РФ до України та назад, звіти зі спортивних змагань за збірну Санкт-Петербургу та відпочинок в Україні.

А ще Дживовський був посібником Шаланкевича в хуліганському нападі на хлопця та дівчину на Контрактовій площі у Києві, який стався на початку квітня 2021 року. За цей напад вони обидва є обвинуваченими за частиною 2 статті 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб), провадження розглядається Подільським райсудом Києва.

Жінка на фотографії в лазні — Катерина Логунова (також відома як “Зігунова” і “дочка Тесака”). У Росії вона відсидіти не встигла, оскільки переїхала до України ще до затримання. Саме так вона й пояснювала свої мотиви російським виданням:

“Причиной переезда послужили три полученные в ходе активной деятельности по поимке барыг статьи, за которые сидеть не очень хочется”.

Щоправда, українським чиновникам вона названа зовсім іншу причину — “політичні переслідування”. За інформацією видання “Медуза“, “політичними переслідуваннями” було обрання Логуновій запобіжного заходу у вигляді заборони виїжджати з Москви за крадіжку запальнички Zippo. До того як залишити Росію, Логунова була координаторкою регіональних відділень угрупування Тесака. Станом на літо 2014 року, таких налічувалося близько 40. Після переїзду Логунова планувала “займатися соціальними проєктами”. Саме за такі “проєкти” її друзі й перебували в СІЗО. Сухою протокольною мовою вони називаються “грабіж”, “розбій”, “умисне знищення майна”, “умисне заподіяння шкоди здоров’ю”.

А у 2020-2021 роках Зігунова разом із Шаланкевичем продовжували діяльність Марцинкевича вже в столиці України.

На цьому зв’язок Шаланкевича з російськими неонацистами не закінчується. На фото Шаланкевич тримає банер “ЯМЫ Макс Тесак” на акції пам’яті російського неонациста:





“ЯМЫ” — символ солідарності в РФ, який використовують всі — від лібералів та “опозиціонерів” до силовиків:

Такою стилістикою банера користувалися і неонацисти, які залишилися в РФ:





Діяльність організації “Альтернатива” та проблеми з законом

“Альтернатива” перетворилася на “збірну солянку” всіх російських організацій. Активісти радикально боролися з алкоголем та наркотиками, ловили педофілів, займалися спортом та пропагували праві ідеї, розповсюджуючи ідеали російського неонациста Тесака.



На відео нижче можна побачити, як росіяни Ганс та Зігунова звинувачують українського підлітка у вживанні наркотиків та проводять “виховну роботу” за допомогою рожевого фалоімітатора…



…як навчав Марцинкевич.

Педофілів також намагалися ловити, але замість секс-іграшок в активістів “Альтернативи” був огірок:

Також активісти засвітилися на руйнуванні забудови, а російський неонацист Ганс повідомив на відео, що “не дасть відібрати нашу (свою) спадщину”:

Молодики регулярно здійснюють рейди на київський Поділ, щоб забирати у людей алкоголь. Тих, хто не виконував їхні вимоги, лупцювали натовпом, фільмуючи це. Відео потім поширювали на власному каналі:







Читачі #Букв поділилися відео, на якому нібито російський неонацист Шаланкевич у центрі Києва скоює напад на молодика, який прогулюється з дівчиною. Причина нападу — зачіска.

Через закрите у відеоредакторі обличчя, ми не можемо стверджувати про особу нападника, але якщо маєте інформацію — поділіться, будь ласка:

Шаланкевич та проблеми з законом в Україні

До атаки на фотокореспондента #Букв Шаланкевича вже помічала поліція. Російський неонацист встиг відзначитись дрібним хуліганством та хуліганством, скоєним групою осіб (адміністративнае провадження за ст. 173 КУпАП та кримінальне за ч. 2 ст. 296 ККУ).

У кримінальному провадженні Шаланкевич наразі має статус обвинуваченого, справа на розгляді Подільського районного суду Києва.

Ганс жартома фільмував свої посиденьки у поліційному відділку разом із росіянкою Зігуновою:

Доля паняники Зігунової наразі невідома. А от Шаланкевич продовжував активну діяльність у соцмережах. Молодик закликав своїх камрадів займатися спортом для вуличного насильства (або просто демонстрував своє спіднє?), спілкувався з підписниками, тусив із друзяками, тренувався, судив турніри для правої молоді та продовжував займатися активізмом:





Наразі сторінка російського неонациста, який скоїв напад на фотокора #Букв — видалена.



Telegram-канал організації, яку Ганс очолює, залишається відкритим. Там можна ознайомитися з контентом, який публікували молодики. На кшталт реклами книг і маніфестів російського неонациста Тесака:





Є місце і для акцій проти “Партії Регіонів”:





Збірний образ українського підлітка, завербованого російським неонацистом Шаланкевичем

Соцмережі всіх учасників “Альтернативи”, які “порядок в Украине наводят”, виглядають майже однаково. Поглянемо на них на прикладі одного з неповнолітніх учасників “Альтернативи”, юзера під ніком _babak_yarik_



Типовий підліток. Друзі теж знаходяться під впливом російського неонациста, викладають у соцмережі фотокартки зі школи.

Замість підготовки до ЗНО з української мови ці школярі ходять на акції та рейди на Подолі:



“Другі половинки” неповнолітніх, які під патронатом російського неонациста “наводять лад” в Україні, у соцмережах демонструють своє тіло у спідній білизні з цигаркою в зубах:





Але як казав Тасак — наставник Ганса та ідеолог, на літературі якого вчать учасників “Альтернативи”:

“14-летней девочке я и сам засадить не прочь”.

#Букви звертаються до батьків неповнолітніх: пильнуйте, будь ласка, дітей, аби вони не потрапили до рук російських неонацистів, які приїздять в Україну, щоб “наводити тут лад”.

Реакція

Українська та міжнародна спільнота засудили напад на фотокореспондента #Букв Олександра Кужельного. Олександр та редакція вдячні за підтримку.

Представники українських політичних сил стали на захист журналіста.



Один із засновників політичної партії “Демократична сокира” Юрій Гудименко засудив напад на Кужельного.

Депутат Київської міської ради від партії “Європейська Солідарність” Олександр Погребиський також засудив агресивні дії у бік журналіста.

#Букви звернулися до правоохоронних органів із заявою про скоєння кримінального правопорушення стосовно фотокореспондента Олександра Кужельного, зокрема, перешкоджання законній журналістській діяльності. Олександр Кужельний був змушений здати тест на COVID-19 та низку інших інфекційних захворювань, якими він міг заразитись внаслідок плювка з боку Михайла Шаланкевича.

#Букви звернулись із запитами до Державної прикордонної служби та Державної міграційної служби з метою з’ясування дати приїзду та підстав перебування Михайла Шаланкевича на території України.

#Букви рішуче засуджують напади на журналістів та бездіяльність влади, яка не вживає заходів для захисту українських громадян. Редакція готова допомогти правоохоронцям притягнути винних до відповідальності.



Зазначимо, що це вже не перший випадок погроз у бік журналістів видання #Букви.

Восени 2019 року під час засідання Верховної Ради фотокореспондент #Букв зафільмував, як нардеп від “Слуги народу”, тодішній голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко листувався з повією на сайті знайомств та домовлявся про зустріч з нею. Йдеться про ту саму історію, яку в народі назвали “анал табу”. Нардеп спершу заявляв про провокацію, а потім погрожував #Буквам кримінальною справою. Його колега – заступник голови фракції “Слуги народу” у ВР Олександр Корнієнко — не тільки підтримав такі дії, а й пригрозив журналістам судом.

На стороні #Букв були юристи та Національна спілка журналістів України. Тоді розголос допоміг припинити тиск депутатів на незалежне ЗМІ.

У вересні 2020 року вже колишній “слуга народу” Євгеній Шевченко погрожував фотокору #Букв через фото, зроблене на засіданні парламенту.

Кум російського президента, один з лідерів “Опозиційної платформи — За життя” Віктор Медведчук також позивається проти #Букв та особисто власників видання — Катерини Рошук та Петра Терентьєва. Позов було подано ще у травні 2019 року. Предмет – новина #Букв про вирізану сцену з фільму про Василя Стуса, де фігурує ім’я Віктора Медведчука, який виступав адвокатом Василя Стуса в 1980 році. Нардепу не сподобалося речення з новини: “Медведчук під час судового розгляду порушив адвокатську етику, визнавши провину свого підзахисного за нього самого”. Розгляд справи триває.

#Букви є незалежним ЗМІ, яке входить до переліку онлайн-медіа з найвищим рівнем дотримання професійних журналістських стандартів . Також #Букви входять у топ ЗМІ, які не розміщують замовні публікації.

#Букви детально вивчають діяльність української влади, фіксують кожне порушення законів України з боку чинного президента України Володимира Зеленського в окремій рубриці і зосереджують свою діяльність на боротьбі з фейками. Зокрема, #Букви опублікували розслідування, в якому проаналізували діяльність ботів у Facebook, що працюють в інтересах експрем’єра Володимира Гройсмана, та з’ясували, як виглядає типовий “гройсманобот”.

Після публікації розслідування адміністрація Facebook викрила мережу ботів, пов’язану з нардепом Андрієм Деркачем та колишнім прем’єром Володимиром Гройсманом. З “наводкою” до соцмережі звернулося Федеральне бюро розслідувань США.

Також #Букви розповідали, як ботоферми влади підтримують президента Володимира Зеленського та знищують його опонентів. Цей матеріал став підставою для власного розслідування адміністраторів соцмережі Facebook. Унаслідок вони виявили мережу ботів (105 облікових записів Facebook, 24 сторінки та 5 облікових записів Instagram).

#Букви висвітлюють російську агресію в Україні, через що неодноразово отримували погрози блокування з боку Роскомнагляду, який врешті-решт вніс сайт до переліку таких, що “містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено”. Доступ до сайту видання обмежений на території РФ.