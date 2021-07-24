Під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, було скоєно напад на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного. Праворадикал, який спершу плюнув Кужельному в обличчя, а потім вдарив його перед очима поліціянта — російський неонацист Михайло Шаланкевич, засуджений в РФ за розбій і хуліганство.

На території України Шаланкевич займався звичним йому хуліганством (у складі групи, яку сам і очолив). #Букви зібрали інформацію про діяльність радикала та його банди.

Про “заслуги” Шаланкевича в РФ

Михайло Шаланкевич, він же Ганс, він же ganssss88 у соцмережах — соратник росіянина Максима Марцинкевича (Тесака), лідера ультраправої організації “Реструкт” та голови організації “Окупай-педофіляй”.



Марцинкевич вперше був засуджений на 3 роки за “зігхайль” на дискусії, спікером якої виступав російський ліберал Олексій Навальний.

Під час відбування покарання Тесаку, лідерові неонацистської організації “Формат 18” і відеоблогерові, який фільмував расистські напади своїх соратників, додали ще пів року колонії — за інсценування страти “таджицького наркоторговця”.



Після виходу на свободу Тесак повністю присвятив себе відеоблогу і почав ловити педофілів та торговців наркотиками, зібравши собі банду соратників. Потім Марцинкевич знову потрапив за ґрати, і там його життєвий шлях закінчився.

Одним із соратників Тесака був Михайло Шаланкевич, якого у 2017 році Бабушкінський суд Москви засудив до 6 років позбавлення волі за статтями 111 КК РФ (умисне тяжке тілесне ушкодження), 161 КК РФ (грабіж), 162 КК РФ (розбій), 167 КК РФ (умисне знищення або пошкодження майна), 213 КК РФ (хуліганство).

З-під варти Шаланкевич був звільнений — у зв’язку з відбуттям покарання у СІЗО під час досудового слідства. В Росії діє аналог “закону Савченко”, за яким один день СІЗО зараховується як 1,5 дні перебування у виправній колонії.



Після виходу на свободу Шаланкевич переїхав до України та почав нову сторінку своєї біографії.

#Букви скеровують запити до прикордонної служби, щоб дізнатися, як і коли судимий російський неонацист потрапив на територію нашої держави.

Російський неонацист в Україні та його організація

Прибувши до України Шаланкевич створив свою організацію “Альтернатива”:



Статут організації повністю збігається зі статутами організацій Марцинкевича та інших ультраправих російських угруповань. Мета організації, очолюваної судимим росіянином, — “зробити країну краще”:



Головне гасло “Альтернативи” — “Ні кроку назад, тільки вперед. Смерть, смерть, смерть!”.

Склад організації Шаланкевича — “Альтернатива”

Аналізуючи соцмережі, можна дійти висновку, що “Альтернатива” налічує кілька десятків молодиків, які дотримуються ультраправих поглядів.

Вік “активістів” варіюється — від неповнолітніх дітей до дорослих чоловіків:

Попри програмний пункт про боротьбу з алкоголем, соратники Ганса не відмовляють собі у спиртних напоях, позіговуючи під час розпивання:



Позігувати хлопці полюбляють. На відео можна побачити, як група молодиків зібралася біля ТЦ, щоб “ждать этого долбо*ба”, і передає своєму лідерові римське привітання:

Члени організації Шаланкевича вже потрапляли в поле зору ЗМІ. Російськомовні юнаки та дівчата з нацистською символікою розгулювали вулицями столиці, демонструючи зброю та вчиняючи напади на людей на Подолі, заливаючи підлітків перцем:

Колеги Ганса з “наведення порядків” демонструють у своїх акаунтах в Instagram світлини, які гуляли російським Інтернетом у 00-х роках. Саме тоді, коли організації Тесака займалися расистськими нападами:



Є серед друзів Ганса й інші росіяни, які заїжджають до України на “гастролі”, а потім залишаються тут. Наприклад, росіянин Денис Двіжовський, який був представником навколофутбольного групування Einfach Jugend (ЦСКА Москва), велика кількість прихильників якого підтримують (також дивіться тут) так звану Новоросію.

В соцмережах Двіжовського можна знайти його фото з медалями на георгіївській стрічці та у футболці навколофутбольного колективу “Югенд”, датовані 2015 роком, історії про поїздки з РФ до України та назад, звіти зі спортивних змагань за збірну Санкт-Петербургу та відпочинок в Україні.

Жінка на фотографії в лазні — Катерина Логунова (також відома як “Зігунова” і “дочка Тесака”).

У Росії вона відсидіти не встигла, оскільки переїхала до України ще до затримання. Саме так вона й пояснювала свої мотиви російським виданням:

“Причиной переезда послужили три полученные в ходе активной деятельности по поимке барыг статьи, за которые сидеть не очень хочется”.

Щоправда, українським чиновникам була названа зовсім інша причина — “політичні переслідування”. За інформацією видання “Медуза“, “політичними переслідуваннями” було обрання Логуновій запобіжного заходу у вигляді заборони виїжджати з Москви за крадіжку запальнички Zippo. До того як залишити Росію, Логунова була координаторкою регіональних відділень угрупування Тесака. Станом на літо 2014 року таких налічувалося близько 40. Після переїзду Логунова-Зігунова планувала “займатися соціальними проєктами”. Саме за такі “проєкти” її друзі й перебували в СІЗО. Сухою протокольною мовою вони називаються “грабіж”, “розбій”, “умисне знищення майна”, “умисне заподіювання шкоду здоров’ю”.

А у 2020-2021 роках Зігунова разом із Шаланкевичем продовжували діяльність Марцинкевича уже в столиці України.

На цьому зв’язок Шаланкевича з російськими неонацистами не завершується. На фото Шаланкевич тримає банер “ЯМЫ Макс Тесак” на акції пам’яті російського неонациста:





“ЯМЫ” — символ солідарності в РФ, який використовують всі — від лібералів та “опозиціонерів” до силовиків:

Такою стилістикою банера користувалися і неонацисти, які залишилися в РФ:





Діяльність організації “Альтернатива” та проблеми з законом

“Альтернатива” перетворилася у збірну солянку всіх російських організацій. Активісти радикально боролися з алкоголем та наркотиками, ловили педофілів, займалися спортом та пропагували праві ідеї, розповсюджуючи ідеали російського неонациста Тесака.



На відео нижче можна побачити, як росіяни Ганс та Зігунова звинувачують українського підлітка у вживанні наркотиків та проводять “виховну роботу” за допомогою рожевого фалоімітатора…



…як навчав Марцинкевич.

Педофілів також намагалися ловити, але замість секс-іграшок в активістів “Альтернативи” був огірок:

Також активісти засвітилися на руйнуванні забудови, а російський неонацист Ганс повідомив на відео, що “не дасть відібрати нашу (свою) спадщину”:

Молодики регулярно здійснюють рейди на київський Поділ, щоб забирати у людей алкоголь. Тих, хто не виконував їхні вимоги, лупцювали натовпом, фільмуючи це. Відео потім поширювали на власному каналі:







Читачі #Букв поділилися відео, на якому нібито російський неонацист Шаланкевич у центрі Києва нападає на молодика, який прогулюється з дівчиною, через його зачіску.

Через закрите у відеоредакторі обличчя, ми не можемо стверджувати про особу нападника, але якщо маєте інформацію — поділіться, будь ласка:

Шаланкевич та проблеми з законом в Україні

До атаки на фотокора #Букв Шаланкевича вже помічала поліція. Російський неонацист встиг відзначитись дрібним хуліганством та хуліганством, скоєним групою осіб (адміністративна справа за ст. 173 КУпАП та кримінальна за ч. 2 ст. 296 ККУ).

У кримінальному провадженні Шаланкевич наразі має статус обвинуваченого, справа на розгляді Подільського районного суду Києва.



Ганс жартома фільмував свої посиденьки у поліційному відділку разом із росіянкою Зігуновою:

Доля паняники Зігунової наразі невідома. А от Шаланкевич продовжував активну діяльність у соцмережах. Молодик закликав своїх камрадів займатися спортом для вуличного насильства (або просто демонстрував своє спіднє?), спілкувався з підписниками, тусив із друзяками, тренувався, судив турніри для правої молоді та продовжував займатися активізмом:





Наразі сторінка російського неонациста, який плюнув в обличчя фотокору #Букв, а потів вдарив його — видалена.

Telegram-канал організації, яку Ганс очолює, залишається відкритим. Там можна ознайомитися з контентом, який публікували молодики. На кшталт реклами книг і маніфестів російського неонациста Тесака:





Акцій проти “Партії Регіонів”:





Збірний образ українського підлітка, завербованого російським неонацистом Шаланкевичем

Розглядати соцмережі всіх учасників “Альтернативи” не має сенсу, тому що всі підлітки, які “порядок в Украине наводят” однакові. Тож розглянемо одного юзера під ніком _babak_yarik_.

Типовий підліток. Друзі теж знаходяться під впливом російського неонациста, викладають у соцмережі фотокартки зі школи.

Замість підготовки до ЗНО з української мови ці школярі ходять на акції та рейди на Подолі:



“Другі половинки” неповнолітніх, які під патронатом російського неонациста “наводять лад” в Україні, у соцмережах демонструють свої філейні частини у спідній білизні з цигаркою в зубах:





Але як казав наставник Ганса та ідеолог, на літературі якого вчать учасників “Альтернативи”:

“14-летней девочке я и сам засадить не прочь”.

Шановні батьки, якщо ви дочитали матеріал до кінця — віддавайте, будь ласка, дітей в нормальні патріотичні організації, а не до рук російських неонацистів, які приїздять в Україну, щоб наводити тут лад.