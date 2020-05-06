Історія, як відомо, вчить тому, що нічому не вчить. А досвід - син помилок важких у кожного повинен бути свій, а не прийомний. В результаті команда Зеленського останній місяць тільки те й робить, що виконує енергійний джайв на граблях помилок, які вже зробила команда Петра Порошенка. Правда, в куди більш гнітючій формі.

Ні ініціативам опозиції

Вчора до журналістів потрапив черговий злив з внутрішнього листування «Слуг народу». Цього разу глава фракції Давид Арахамія лаяв своїх колег за те, що вони підписалися за позачергове засідання, ініційоване Європейською солідарністю.

За словами Арахамія, проблема в тому, що «вперше в нашій історії Петя без нас зміг зібрати позачергову сесію».

Тому глава фракції вимагав від колег терміново зібратися на комітет і провести свій аналогічний законопроект, щоб забрати «собі політичні дивіденди».

Насправді, фракція ЄС зібрала 157 голосів під позачергове засідання. Їх дали депутати інших фракцій, позафракційні і лише 5 «Слуг». Тобто їхні голоси не були критичними.

Злість глави фракції «Слуги народу» можна зрозуміти. Всі півтора місяці карантину депутати ЄС їздять по регіональним лікарням і госпіталях і розвозять гуманітарку, в той час як президент зустрічає комерційний вантаж Епіцентру, а не останній депутат його фракції забув закрити ресторан.

За словами Кирила Тимошенка, за гроші олігархів в ОП закупили 170 тисяч захисних костюмів, а один Петро Порошенко разом з «Рошен» закупив 130 тисяч, 80 з яких вже розвезли в регіони.

До речі, фонд Порошенко просив забрати свій гуманітарний вантаж літаком, який відправила влада, але йому відмовили – порадили відправити чартер.

«У них же кожен раз істерика, щоб ніяка ініціатива не виходила від нас. Ми ще в лютому просили зібрати позачергове засідання, щоб прийняти заяву по Криму і обговорити ситуацію з коронавірусом. Ми змогли зібрати лише 120 голосів. Команді влади нічого не варто було зробити це від себе, але питання Криму ми умовили їх винести тільки на минуле засідання. Зараз ми точно також просимо зробити заяву Ради щодо другої світової у відповідь на ініціативи Путіна, але профільний комітет нічого не може прийняти без відмашки Банкової, а глава комітету каже, що до 2 вересня є ще час », – обурюється депутат ЄС Ірина Геращенко.

«Під час перебування віце-спікером при тому, що у нас теж були складні відносини з опозицією, я не гребувала тим, щоб збирати під гуманітарні закони голоси всього залу, тому що вони потрібні країні, а не політикам», – нагадала вона.

Втім, команда Порошенка під час перебування владою теж не любила ініціативи від опозиції. Для цього достатньо згадати історію з мораторієм на продаж землі, коли БПП вніс свій законопроект, щоб не голосувати за текст «Батьківщини».

Давид Арахамія в коментарі Буквам визнав, що погарячкував. За його словами, ЄС при зборі голосів порушив домовленість, що цей законопроект буде внесений разом з антиколомойським законом. «Тобто без нас у них голосів за нього все одно не буде, а ми будемо два рази ганяти депутатів до Києва», – зазначив лідер СН. Плюс, за його словами, «деякі депутати, даючи свої голоси були впевнені, що це узгоджена ініціатива, а це неправда».

Жертви діджіталізації

Текст Арахамії потрапив в ЗМІ з інформаційного каналу глави фракції в телеграмі. Це сталося вже через кілька тижнів після того, як депутати групи Коломойського і Сергій Лещенко розігнали по соцмережах історію конфлікту навколо чатів «Слуги народу».

Тоді нардеп Микита Потураєв і нібито Євгенія Кравчук несхвально висловилися про частину колег і що вони втомилися терпіти їх поведінку. Скріни переписки (реальність постів Кравчук депутати Буквам не підтвердили) тут же опинилися в телеграм-каналах і ЗМІ. А лідери фракції змушені були створювати новий чат.

– Думаєте, що з нового не будуть зливати, – запитали Букви у одного з депутатів.

– Будуть, звичайно, – відповів той.

Через два тижні черговий запис Арахамії пішов у ЗМІ.

За словами депутатів, це не новий чат, а інформаційний канал, який глава фракції використовує для однобічного зв’язку з фракцією.

Тому варіантів, хто злив запис, може бути багато.

Але це не скасовує той факт, що «слуги» вже встановили світовий рекорд по відсутності гігієни спілкування в соцмережах.

Їх попередників теж так намагалися ловити.

Колись один з колишніх представників влади в розмові з автором раптом зазначив, що йому пише якийсь лівий Кононенко.

На уточнення, як він здогадався, співрозмовник відповів, що у них є обумовлена ​​форма зв’язку і це не мессенжер в Фейсбук.

БПП свого часу також мала проблеми з витоком інформації з внутрішнього чату, але після чергового конфлікту навесні 2016 звідти видалили всіх депутатів, яких запідозрили в тому, що вони могли виносити інформацію в ЗМІ.

Саакашвілі і інші «перевірені» кадри

Уже третій тиждень Україна чекає, ким же призначить президент Володимир Зеленський колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

За інформацією Букв це буде посада голови виконкому Національної ради реформ при президенті.

«Призначення має бути сьогодні. Процедура затягнулася, тому що Саакашвілі хотів посаду якогось глави, і довелося створити в раді виконком», – розповіло джерело видання.

Як відомо, спочатку Саакашвілі претендував на посаду віце-прем’єра з питань реформ, але на це не знайшлося голосів депутатів.

«Після зустрічі з ним були готові голосувати лише 100 депутатів. Решта сумнівалися чи були категорично проти. Голоси могли дати «Голос», «Батьківщина» і позафракційні. Але потрібно було 170 наших, а без особистого втручання президента їх не буде», – розповів 10 днів тому один з депутатів СН.

Президент не став втручатися. З цього депутати зробили висновок, що призначення Саакашвілі було якоюсь особистою історією домовленостей глави Офісу президента Андрія Єрмака.

«Але в такому форматі нехай працює – нашому Кабміну потрібно щоб його хтось підбадьорив, а інакше це стане зовсім сумне г», – сказав співрозмовник Букв.

«І нехай Саакашвілі краще працює на нас, ніж проти нас», – додав він.

У команді Порошенко теж спочатку думали, що Саакашвілі буде працювати на них, коли в 2015 призначали його главою Одеської ОДА, але в 2016 переконалися в зворотному.

Є ще один кадр щодо якого соратники Порошенка можуть тільки поспівчувати Офісу Зеленського. Нещодавно туди взяли технологом Максима Подоляка, який в 2016 провалив БПП роботу на виборах в 3 округах на дострокових виборах. Правда, ЗМІ він розповідав тоді, що він працював зовсім з іншими людьми і його кандидати виграли.

Ще з моменту приходу Олександра Данилюка та Айварас Абромавичус в команду Зеленського в партії Порошенко є жарт: «А вони спеціально беруть на роботу всіх, кого ми вигнали?».