Хірургічні маски стали останнім часом не тільки необхідним, але і наймоднішим предметом. Чому бренди випускають свої версії респіраторів і яка у них функція, крім як фетиша, здатного врятувати життя, - розмірковують Букви.

Сьогодні нікого не дивує в метро або літаку людина з хірургічної маскою на обличчі. По всьому світу поширився глобальний настрій: коронавірус. У перельотах між тижнями моди модель Белла Хадід захищається звичайною маскою, хоча підписники попереджають її: очі теж потребують захисту, вірус проходить через слизову.

Медична маска стала чимось на зразок фетиша і предмета першої необхідності, і модні бренди поспішили представити на такий попит свої варіанти: Fendi, Off White, Louis Vuitton.

Ще кілька сезонів тому в “медичних” дизайнерських масках крокували по подіуму моделі Dolce&Gabbana, Alexander Wang, Palm Angel. З принтами, лаконічні чорні, різнокольорові і з візерунками або прикрашені стразами та камінням, маски – така ж база гардероба, як і джинси або футболка.

Під час минулого тижня моди в Лондоні модні дівчата підбирали респіратори під свої наряди, погоджуючи їх за кольором і текстурою зі своїм одягом, тому масовій появі масок у luxury-брендів ніхто не здивований.

Навряд чи респіратор від фешн-бренду можна назвати марним продуктом. Він так само, як і медична маска, здатний захистити від вірусів, забруднень повітря, щорічних ГРВІ-епідемій. До того ж його багаторазове цільове призначення – реверанс в сторону sustainability і захисту навколишнього середовища. А то, що така маска ще й красива і модна – просто приємне доповнення.

Але є у таких респіратов ще кілька важливих переваг. В епоху цифрових ID-технологій і розпізнавання осіб на всіляких гаджетах людство відчуває свою вразливість в цій системі, а тому маска перетворилася на важливий інструмент захисту своєї особистості. Бажання сховатися від навколишнього світу, цифрового шуму, всюдисущих розумних технологій – центральна ідея всього luxury-ринку. Цим пояснюється поява у Balenciaga величезних дутих курток, які, немов кокон, огортають і захищають людину.

Насправді історія з масками не нова. Знаменитості давно освоїли цей предмет, приховуючи під ними свою особистість або наслідки пластичних операцій, наприклад, невдалих, як Майкл Джексон свого носа. Також дизайнерська маска – хороший спосіб самовираження, освоєний репер-тусовкою: Ріанною, Каньє Вестом і A$AP Rocky. Цей тренд жив давно. І лише зараз він вийшов в масове поле.