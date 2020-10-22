Виходячи навіть з офіційної статистики, Держгеокадастр занизив в два рази площу землі для передачі ОТГ, посилаючись, що «все вкрали». У розпорядженні оточення Зеленського залишилися мінімум 2 млн га необлікованої землі, яку абсолютно безконтрольно можна передати бізнесу

За тиждень до місцевих виборів влада за підтримки президента заявила про передачу 2 млн га державної сільгоспземлі в комунальну власність місцевих громад. Ця невигадлива піар-акція, яку виходячи з динаміки рейтингу «слуг» складно назвати ефективною, супроводжувалася гучними заявами голови Держгеокадастру, уповноваженого по землі Романа Лещенка. Зокрема, він заявив, що в Україні через механізм безоплатної приватизації випарувалася половина з 10 млн га державних с/г земель.

«Точно можу сказати на всю країну, що більше 5 млн гектарів земель сільськогосподарського призначення державної форми власності виведені в приватну власність через механізми так званої безкоштовної приватизації », – заявив він, додавши що до цього доклала руку кожна влада, зокрема «донецькі» і «вінницькі».

«Тепер же Володимир Зеленський передає землю народу», – заявив Лещенко в дусі молодого комсомолу на форуми з назвою спивзвучною “Землю – селянам!”.

Наголосимо, що сама передача буде здійснена вже після виборів – мабуть, щоб її результатами не могли скористатися представники «Європейської солідарності» і «Батьківщини», які широко представлені зараз у місцевих радах. Припущення, що розстановка сил на місцях після 25 жовтня зміниться на користь «слуг» свідчить швидше про оптимізм зеленої команди, ніж про реальну оцінку ситуації. Аналогічний аукціон щедрості проводив і уряд Гройсмана, передавши ОТГ 1,7 млн ​​га, які потім трансформувалися в 2% рейтингу на парламентських виборах.

На моменту проведення земельного форуму в Чернігові, голова Держгеокадастру сам визнавав, що аудит проведено ним лише на 27%. Тобто фінальні дані після аналізу двох третин масиву можуть істотно зміниться як в одну, так і в іншу сторону. Однак з огляду на місцеві вибори, строки підтискали, і відсунули параметр достовірності на другий план, оскільки була необхідна гучна цифра і гасло.

Ще один момент змушує засумніватися в здатності Романа Лещенка проаудіювати багаторічну історію 10 млн га земель: за чотири місяці на посаді він не зміг провести інвентаризацію 200 тис га, на яку виділено бюджетне фінансування і термін якої сплив 1 серпня. Дедлайн переносили вже кілька разів – на сьогоднішній день, за неофіційними даними, проінвентаризовано близько 70 тис га, тобто трохи більше третини. Для порівняння, за минулий рік Кадастр проінвентаризував 1 мільйон гектар.

Про те, що озвучені командою Зеленського цифри не сходяться з реальністю заявили і економісти, які профільно займаються земельною темою – зокрема, в рамках проектів Світового банку.

Олег Нів’євський, доцент в Київської школі економіки, один з тих, хто реалізовував під егідою Світового банку проект Моніторинг земельних відносин написав, що «деякі цифри не б’ються і з цього приводу «мучают смутные сомненья». «Також залишається відкритим питання про долю близько 5 млн га держземель, яких недорахувалися в Держгеокадастрі. Роман сам говорить про те, що «ми зробили аудит існуючого з 2013 року електронного реєстру лише на 27%». Тобто аудит електронного реєстру ще не до кінця зроблений, але є ще й записи до 2013 року, які ще не перенесли в електронний реєстр. Ми коли робили Моніторинг земельних відносин за 2016-17 рр, в кадастрі було зареєстровано менше 20% держземель. Можливо ще можна буде побачити хоч частину з цих «зниклих / неврахованих» 5 млн га», – пояснює експерт.

Тобто проблема «зниклих» земель може бути в тому, що далеко не всі ділянки внесені в кадастр, а ті, що внесені, Лещенко проаналізував лише на 27%.

При цьому заяви влади суперечать самі собі: за даними Романа Лещенка, з 2013 по 2019 рік було приватизовано (передано в рамках безоплатної приватизації) близько 700 тис га. Це об’єктивно невеликий обсяг, враховуючи, що землі активно передавалися учасникам антитерористичної операції. Як 700 тис га корелюються з 5 млн га, яких недорахувалися, і про що говорить та сама людина – загадка.

Для порівняння, за даними інсайдерів в Держгеокадастрі за каденцію Романа Лещенка, тобто за чотири місяці, було передано близько 100 тис га земель в безоплатну приватизацію.

Уроки арифметики

Слід зробити ремарку, що «Букви» ні в якому разі не ставлять під сумнів, що земельні ресурси були і залишаються однією з найбільш корупційних сфер в країні. Колишній керівник головного управління Держземагентства в одній з найбільших і родючих областей України, що володіє певною експертизою в цьому питанні, оцінює загальний масштаб незаконного виведення землі за останні 15 років в один мільйон гектар. Але зелена влада, мабуть, вирішила, що цей обсяг не забезпечить достатнього вау-ефекту і намалювала цифру в п’ять разів більше.

Але може виявитися, що гучні земельні заяви стануть проблемою для президента, а не «перемогою», як планувалось.

Щоб перевірити зміну структури при загальній цифрі «10» потрібні найпростіші арифметичні обчислення, проводити які вміють багато людей. І ці дуже прості обчислення викликають безліч питань до Зе-команди і в першу чергу – до формування цифри в 2 млн га, яка з такою помпою була передана ОТГ.

Активне розпорядження землями держвласності почалося з початку нульових, коли країна подолала кризу становлення і в Україні почав розвиватися аграрний бізнес.

Структура державного земельного фонду на 1.01.2002 року:

Резервний фонд (земля, зарезервована для особливих потреб громади – наприклад, будівництва інфраструктурних об’єктів) 1,9 млн га, 16% Землі запасу (вільні землі, з яких нарізається по 2 га) 4,5 млн га, 38% Землі в постійному користуванні (держпідприємства, Укразлізниця, Міноборони і тд.) 4,9 млн га, 41% В загальному користуванні (городи, пасовища, луки 0,6 млн га , 5% ВСЬОГО 12 млн га

Дані: Державна статистична звітність

Ті самі 10 млн га сформувалися уже до 2010 року. Зменшення відбулося за рахунок земель держпідприємств.

Структура державного земельного фонду на 1.01.2010 року:

Резервний фонд 1,7 млн га, 16% Землі запасу 5,3 млн га, 49% Землі в постійному користуванні 3,2 млн га, 29 % В загальному користуванні 0,7 млн га , 6% ВСЕГО 10,9 млн га

Дані: Державна статистична звітність

Структура державного земельного фонду на 1.01.2016 року:

Резервний фонд 1,5 млн га, 14% Землі запасу 5,1 млн га, 49% Землі в постійному користуванні 3,1 млн га, 30 % В загальному користуванні 0,7 млн га , 7% ВСЬОГО 10,4 млн га

Дані: Державна статистична звітність

Структура державного земельного фонду на 1.10.2019 року

Землі запасу 1,4 млн га, 13% Землі в постійному користуванні 1,3 млн га, 13 % В приватній власності 0,7 млн га, 7% Окуповані території 0,7 млн га, 7% Передані в оренду, зокрема на аукціонах 1,6 млн га, 15% Передані ОТГ урядом Гройсмана 1,7 млн га, 16% Корекція даних статистичної звітності, помилки в якій виявила інвентаризація, що проводиться з 2018 року. 3 млн га, 29% ВСЬОГО 10,4 млн га

Данні: Держгеокадастр

Три мільйони гектарів, на які об’єктивно потрібно скоригувати державний земельний банк, лише на перший погляд здаються смішною відмовкою.

Від початку статистика наповнювалася даними колгоспів, які, змагаючись один з одним в масштабі, приписували собі неіснуючі гектари. Земельники, які працювали в 90-х рр впевнені, що навіть на піку держсектора – на початку нульових, у держави не було 12 млн га. Зауважимо, що дані нинішньої інвентаризації в середньому відрізняються від паперових даних кінця 90-х рр якраз на 25-30% в залежності від області.

Про те, що 10 млн га держземель – фікція, і в реальності її менше, ніж у паперах, говорили більшість голів державних земельних ресурсів, ще задовго до Романа Лещенка.

Але припустимо, що ті 3 млн га, на які зменшився офіційний державний зембанк обумовлені не початковою похибкою ведення української статистики, а дійсно виведені за різними схемами.

Чому ж Лещенко називає 5 млн?

Одна з версій (вона ж і основна) – що прийом «все вкрадено до нас» був використаний для того, щоб тепер безконтрольно розподілити землі, яких нібито «вже немає». І цифра в 5 млн га «зниклої» землі була надута не випадково і мала на меті не тільки піар, але і цілком відчутний економічний ефект.

Це пояснює, чому ОТГ отримали саме 2 млн га землі, хоча за статистикою самого ж Держгеокадастру їм належало більше 4 млн га (1,6 млн га в оренді + 1,4 млн га земель запасу + постійне користування 1,3 млн га).

Якби було прийняте рішення передавати тільки абсолютно вільні землі, тобто землі запасу, то таких у держави 1,4 млн га. Оскільки указ президента спеціально обумовлює, що передачі не підлягають землі, підготовлені до продажу на аукціонах, а це на сьогодні 339 тис га, то за таким принципом ОТГ повинні були отримати 1 млн га.

Але цифра була визначена довільно, щоб забезпечити 5 млн га «зради» і створити люфт для передачі.

З цих 5 млн га, швидше за все:

1 млн га дійсно вкрадений

2 млн га існували спочатку тільки на папері, і інвентаризація виявляє це

2 млн га – це земля, яка повинна була піти в ОТГ, але залишилася негласно в веденні Кадастру і яка тепер може нарізатися.

Можливо збіг, що за кілька тижнів форуму в Чернігові Роман Лещенко провів серію зустрічей з представниками великого агробізнесу. Як розповів один з обізнаних про хід переговорів, на цих зустрічах звучала пропозиція не передавати ОТГ сільгоспземлі в регіонах, цікаві тій чи іншій компанії. Зокрема, звучали Дніпропетровська та Львівська області.