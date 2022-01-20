В офіційному зверненні президент Володимир Зеленський закликав українців не панікувати на тлі загострення ситуації навколо кордонів України через агресивні дії Росії. Проте користувачі саркастично зреагували на звернення, насамперед спрямувавши свої жарти на фразу щодо закупівлі гречки та те, що приводів для паніки немає.

Реакцію користувачів в соціальних мережах зібрали #Букви.

Вчора, 19 січня, Володимир Зеленський після зустрічі з Держсеркретарем США Ентоні Блінкеном, випустив відеозвернення до громадян. Метою було зупинити поширення паніки серед населення. Зеленський дорікнув Заходу за “абстрактні погрози” та нагадав, які дії можуть зупинити Москву. Детальніше про звернення за посиланням.

Проте після “ляпів” низки депутатів і політиків щодо цін на продукти, українці стали жартувати, який наразі курс закупівлі гречки та що після звернення треба оперативно займати черги до магазинів. Користувачі зазначили, що коли Офіс Президента кілька тижнів не висловлює офіційну позицію щодо ситуації, поки західні партнери активно висвітлюють проблему, — це вже причина для паніки.

У повідомленнях додали, що лише після приїзду державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена українці отримали звернення від голови держави. Проте вони почули заклик не панікувати через “чутки” з маніпуляціями та не скуповувати товари, замість того, що країна всіма силами готується до різноманітних сценаріїв та має плани реагування на агресивні дії путінського Кремля.

Насамперед тлі того, що США радять українцям приготуватися “до важких днів”, а Велика Британія з іншими країнами нарощують темпи постачання військового обладнання та зброї.

Саме мовчазна позиція обурила користувачів, оскільки понад місяць інформаційний простір сколихують повідомлення про можливе нове вторгнення. Один з них додав, що Офіс Президента мав поступово і заздалегідь знижувати рівень тривожності суспільства, аби дати час людям задуматися та призвичаїтися до ситуації, що склалася.

Ще однією ланкою для жартів стала фраза про “не дивитися вгору”. Деякі пожартували, що цей вислів є стислим переказом всього звернення президента.

Також у соціальних мережах додали, що звернення з’явилося у день, коли активісти побилися під Печерським судом у Києві через обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенка.