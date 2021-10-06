Під час запису інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером на журналістів програми "Схеми" напали просто в його кабінеті.

4 жовтня 2021 року журналісти програми “Схеми” заявили, що на їхню знімальну групу напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером, безпосередньо в його кабінеті.

Журналіст Кирило Овсяний поставив запитання керівникові державного банку, щоб з’ясувати його позицію щодо розслідування, публікація якого запланована на один з найближчих випусків програми “Схеми”.

Після цього охоронці спробували зупинити запис на одній з камер “Радіо Свобода”, “скрутили” оператора, забрали у нього флешку із записаним відео з іншої камери та винесли усю техніку з кабінету на годину.

Увесь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку в його присутності. В кабінеті, крім самого Мецгера, також був присутній директор департаменту інформаційної політики “Укрексімбанку” Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора “Схем”.

Вони оглянули одяг оператора – чи не було там інших записувальних пристроїв, та з погрозами забороняли знімати події на телефон. Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення.

Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього інтерв’ю та самого нападу було видалено. Водночас журналіст зміг записати те, що відбувалося, на аудіо.

Згодом журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

“Ситуація абсолютно неординарна. Фактично злочинні дії вчиняються в державному банку, в центральному офісі, в кабінеті голови правління. Це створення перешкод журналістам в їхній діяльності, вилучення зібраного матеріалу, утримання їх – або як заручників або просто незаконне утримання з метою вилучення зібраного матеріалу, фактично проведений їх обшук з метою виявлення чи не приховують вони при собі зібраний матеріал – це безпрецедентна дія. Я сподіваюся, що Національна поліція правильно прокваліфікує зазначені дії і розслідує цю непересічну подію”, – заявив адвокат “Схем” Анатолій Попов.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування.

В офіційній заяві “Укрексімбанку” повідомили про те, що журналісти “Радіо Свобода” порушили банківську таємницю, тому “пресслужба банку була вимушена зупинити інтерв’ю”.

“Під час інтерв’ю журналіст “Радіо Свобода” Кирило Овсяний поставив низку питань стосовно надання інформації про діяльність клієнтів Банку, яку Банк отримав у процесі їх обслуговування і правовідносин з ними. Крім того, журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення щодо нібито допущених Банком порушень у рамках відповідних правовідносин. Інформація, яка запитувалася, відповідно до статті 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” є банківською таємницею, яку банки зобов’язані зберігати, у тому числі шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до неї. З огляду на це, пресслужба банку була змушена зупинити подальше проведення зазначеного інтерв’ю. Подальша розмова відбувалася у форматі офрекордс-зустрічі. Журналісту було запропоновано підготувати перелік питань, інформація щодо яких може бути надана банком з дотриманням вимог чинного законодавства України, та надіслати його до банку з метою підготовки розгорнутих відповідей на такі питання”,- йшлось у повідомленні.

Щодо вилучення техніки, то пресслужба банку повідомила, що “журналісти залишили будівлю без перешкод та зі всією технікою”.

“Після цього журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записувальною та освітлювальною технікою). Окремо зазначаємо, що, на нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста у частині використання незаконних методів отримання інформації”, – заявила пресслужба банку.

Що відомо про Євгена Мецгера?

Біографія

Євген Мецгер народився 1977 року у Кривому Розі. Навчався у Криворізькому національному університеті та Київському національному економічному університеті.

У 2001-2003 роках працював у банку “Фінанси та Кредит” у Дніпропетровській області. Потім перейшов до головного офісу, де працював до 2006 року та згодом обіймав посаду заступника начальника управління кредитних ризиків.

З 2006 до 2015 рр. працював у державному “Укрексімбанку”, де дійшов кар’єрними сходами аж до начальника управління малого та середнього бізнесу.

У 2015 році перейшов до “Укргазбанку” (що також належить державі) на посаду директора департаменту малого та середнього бізнесу.

З 2016 до 2020 рр. обіймав посаду заступника голови правління АБ “Укргазбанк”, також був членом правління.

У березні 2020 року повернувся до “Укрексімбанку”, де працює дотепер на посаді голови правління.

Декларація

Згідно з Законом України “Про запобігання корупції”, декларацію подають члени наглядових рад державних банків. Сам Євген Мецгер не подавав декларацію жодного разу – адже він є головою правління, а ця посада не потрапляє під дію закону.

Проте дружина Євгена Юлія щорічно подавала декларацію – вона наразі є членом наглядової ради АТ “Приватбанк”.

Згідно з декларацією дружини Мецгера, подружжя спільно володіє чотирма квартирами в Києві площею 122,8 м2, 105,3 м2, 43,4 м2 та 39,4 м2, а також 2 паркомісця у Києві площею 13,3 м2 та 14,2 м2 . Ще їм належать дві земельні ділянки площею 20 соток, садовий будинок площею 93 м2 та господарська будівля площею 21,6 м2 у Яблунівці Макарівського району Київської області.

Також, у спільній власності Євгена Мецгера та громадянина Козиного Олександра є нежитлове приміщення у Києві площею 92,7 м2.

Подружжя Мецгерів полюбляє й закордонну нерухомість – у спільній власності відразу п’ять об’єктів нерухомості у двох країнах:

в Іспанії – квартира площею 87,7 м 2 , паркомісце площею 20,2 м 2 та комора площею 3,5 м 2 . Загальна вартість іспанської нерухомості становить майже 4 млн гривень.

, паркомісце площею та комора площею . Загальна вартість іспанської нерухомості становить майже 4 млн гривень. у Туреччині – дві квартири невідомою площею загальною вартістю майже 3 млн гривень.

У власності Євгена та Юлії Мецгер є два автомобілі – Land Rover Range Rover 2018 року виробництва вартістю 1,68 млн гривень та Audi A5 2018 року виробництва вартістю 1,21 млн гривень.

Євгену Мецгеру належить 5% у ТОВ “Іоніка”, 3,5% у ТОВ “Іонія” – ці компанії займаються оптовою торгівлею чаєм, кавою, какао та прянощами; також він має долю 25% у ТОВ “Пролог Соларінвест”, яка виробляє електроенергію.

Грошових активів подружжя Мецгерів має багато: 1,46 млн гривень, 18,1 тис. доларів США, 37,6 тис. євро та 100 турецьких лір. Але готівка їм подобається більшою мірою: 500 тис. гривень, 388 тис. доларів США та 264 тис. євро. Додатково вони мають на власних пенсійних рахунках 362 тис. гривень. Також Євген Мецгер позичив ТОВ “Пролог Соларінвест” 9,37 млн гривень.

Торік Євген Мецгер отримав:

4,75 млн гривень заробітної платні в “Укрексімбанку”;

11,8 млн гривень заробітної платні в “Укргазбанку”;

172 тис. гривень від профспілок “Укргазбанку”;

200 тис. гривень – дохід від відчуження рухомого майна

30,7 тис. гривень – дохід від недержавного пенсійного фонду “Укрексімбанку”;

19,4 тис. гривень страхових виплат;

9 тис. гривень інших доходів в “Укрексімбанку”;

278 гривень відсотків.

Дружина Мецгера торік отримала:

Майже 3,9 млн гривень гонорару за цивільно-правовим договором з “Приватбанком”;

446 тис. гривень – дохід від надання майна в оренду;

43,1 тис. гривень відсотків;

17,5 тис. гривень – дохід від недержавного пенсійного фонду “Укрексімбанку”;

16,3 тис. гривень страхових виплат.

У родини відкрито 38 рахунків у банківських та фінансових установах України, Іспанії та Туреччини.

У 2021 році Юлія Мецгер вже 9 разів подавала до Реєстру декларацій повідомлення щодо суттєвих змін у майновому стані.

Так, вона отримала у 2021 році 3,5 млн гривень гонорару за цивільно-правовим договором з “Приватбанком” та 3,2 млн гривень – дохід від надання майна в оренду. Також, вона придбала цінних паперів на 4,8 млн гривень.

Реакція

На основі аналізу аудіоматеріалів журналістів програми “Схеми” щодо нападу на знімальну групу у державному “Укрексімбанку” в Інституті масової інформації (ІМІ) повідомили відразу про кілька порушень. Про це написала виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк у Facebook.

“Я прослухала аудіо з Укрексімбанком, і вам рекомендую. Там страшне. І порушень там на кілька кримінальних статей. Там не тільки ст. 171 ККУ(Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, ред.), там і протиправне утримання, і цензура, і протизаконний обшук, і напад”, – зазначила Романюк.

Очільниця ІМІ наголосила, що реакція від правоохоронних органів повинна бути негайною, як і реакція керівництва держави.

“Вікіпедія пише що 100% акцій банку належать Кабміну. Може МКіП (Міністерство культури та інформаційної політики, – ред.) винесе це питання на засідання Кабміну?”- запитала Романюк, тегнувши заступника голови МКіП Тараса Шевченка.

Керівниця програми розслідувань “Схеми” Наталка Седлецька у своєму профілі Facebook повідомила, що відеозапис інциденту було відновлено.

“Відео відновлене на обох картках з обох камер, на які вівся запис. Так, уявляю наскільки шоковані цим будуть в “Укрексімбанку”. Адже вони були переконані, що докази знищені. На відновленому відео є весь запис інциденту – інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку, “забрать кассеты” і “вычистить все это г**но”,- повідомила Седлецька.

Далі Седлецька наводить стенограму інциденту (стилістика авторки збережена – ред.):

“Володь, выруби его, пожалуйста, что он тут ходит?”, – говорить Євген Мецгер, побачивши, що оператор Олександр Мазур продовжує знімати його реакцію на запитання журналіста.

“Давай, забирайте камеру. Игорь, забери у них камеру к чертовой матери. Ох*р*ли… И вот эту тоже, Игорь. Забирай”, – каже голова правління “Укрексімбанку”. Також у об’єктив потрапив момент нападу на оператора – співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери. Нам допомогли упізнати чоловіка – це Ігор Тельбізов – директор департаменту банківської безпеки “УкрЕксімБанку”. “Підіть з айтішниками, вичистіть все гівно”, – далі наказує Мецгер. Одна з камер при цьому продовжувала запис… На відео видно, як працівник заходить до ліфта, несе техніку “Радіо Свобода” на інший поверх. -Задача – надо все вытереть.

-Вытереть?

-Да, в ноль. На цьому запис зупиняється.

Нагадаю, 5 жовтня “УкрЕксімБанк” офіційно заявив, що “журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку”.

Також програма “Схеми” на своєму Youtube-каналі розмістила повну версію відео.

У коментарях до допису Седлецької користувачі Facebook висміяли працівників “Укрексімбанку”, які не змогли видалити відео.