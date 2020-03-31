Збільшення кількості вірусних пневмоній в Україні реєструють щороку під час епідсезону. Але останні тижні, коли в Україні запровадили карантин через коронавірус, все більше громадян починають самі ставити собі діагноз, що вони перехворіли саме ним. Букви запитали в лікарів, чи мають сенс такі припущення.

У Києві з вівторока розпочали тестувати на наявність коронавірусу всіх пацієнтів із запаленням легень. Про це заявив 31 березня на брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко.

В умовах лікарні – це логічний крок. Тим часом ті, хто вже перехворів на запалення легень або мав кілька тижнів температуру, самі починають ставити собі зараження коронавірусом. Або просто розмірковувати, що атипові пневмонії в Олександрівській — це і є він.

Ще на початку року багато ЗМІ писали про спалах пневмонії на Тернопільщині. Тоді в одній з лікарень обласного центру з таким діагнозом опинилося 50 людей, кілька пацієнтів померли. Лікарі закладу казали, що журналісти занадто «згустили фарби», і спалахом це навряд чи назвеш: кількість хворих була ледь більша, ніж поступає до них кожного сезону. На початку квітня Тернопільська область – лідер за кількістю заражених коронавірусом. Станом на 31 березня тут 78 випадків хвороби, серед них – у 27 медиків.

Пульмонолог однієї з лікарень Києва допускає: тим, хто перехворів у Тернополі в січні, зараз цілком доцільно було б зробити тести на коронавірус. Це багато дало б для розуміння ситуації:

«Як варіант — їм зараз можна зробити експрес-тест. Такі тести реєструють не сам вірус, а антитіла, які виробляються на збудника й зберігаються в організмі досить довгий час. Тому якщо там у січні справді були хворі на «корону», зараз експрес-тест міг би показати позитивний результат».

Станом на 31 березня в Україні офіційно є 8 пацієнтів, які видужали від COVID-19. Та не зовсім ясно, як визначають це одужання, каже пульмонолог.

«Пацієнт вважається вилікуваним, коли у нього двічі, через 2-3 дні підряд, ПЛР-тест демонструє негативний результат. Ніякі експрес-тести такого не покажуть. У мене великі питання й до тих бригад, які показово виїздять робити такі тести. В ідеалі мазок має робити саме лікар в інфекційному відділенні. Зовсім інша справа – лаборант на виїзді. Забір проводять через ніс: беруть зішкріб з задньої стінки носопролигу. Важливо «захопити» верхній шар слизової оболонки, інакше аналіз не покаже вірогідного результату».

Зростання кількості вірусних пневмоній в Україні реєструють щороку під час епідсезону. Є немало тих, хто опинився в лікарнях з пневмонією ще до карантину у березні. Більшість опитаних «Буквами» лікарів кажуть, що тест таким робитимуть хіба у разі погіршення стану. Тих, хто вже перехворів і виписався, тим більше не тестуватимуть без підстав.

Голова ГО «Всеукраїнський респіраторний клуб», кандидат медичних наук Євген Симонець каже, що фіксував в Києві за останні кілька місяців немало вірусних пневмоній. В багатьох випадках лабораторні дослідження так і не довели, що їх причиною був саме той «традиційний» сезонний грип:

«Якогось кардинального збільшення захворюваності я не бачив. А навряд чи можна вже довести, чи були ті пневмонії саме від коронавірусу. Зараз можна це тільки припускати. Але зверніть увагу: сезонні вірусні пневмонії завжди є. Їх завжди немало, і смертність у них теж доволі висока. Я спостерігаю пацієнтів із запаленнями легень, але вони робили експрес-тести за свій кошт. Хотіли знати для себе, що це не COVID-19. Та це все одно не точні результати. Бо ми ж знаємо, що вірогідність експрес-тестів невисока. Більш перевірених тестів, ПЛР-діагностику, роблять мало. Через це ми й бачимо такий низький рівень офіційно підтверджених діагнозів. Я більш ніж впевнений, що хворих значно більше».

Донедавна ПЛР-діагностику в Києві активно робили приватні клініки. Ціна на них швидко росла: з 3 тисяч до 4, а впродовж березня – до 11 тисяч. Відомі випадки, коли компанії замовляли по кількадесят таких тестів для діагностики працівників. Та приватним закладам недавно заборонили проводити такі тести, бо кілька разів там приховали підтверджені випадки COVID-19. Державні лабораторні центри, де її роблять, є переважно в обласних центрах. Перед початком карантину в Києві говорили, що купили 5 тисяч експрес-тестів для лікарень і аеропортів міста.

Симптоми можуть бути які завгодно

В соцмережах часто пишуть, що COVID-19 відрізнити від інших хвороб не так складно: при ньому є сухий кашель, висока температура, стає важко дихати, а нежитю немає. Але лікарі кажуть: ті самі симптоми є й при інших хворобах. Цей вірус все ж маловідомий, тому симптоми можуть статися будь-які. Буває, що хтось перехворів нібито на застуду, навіть не думав здавати аналізи, а у нього тим часом був COVID-19. А буває і навпаки – швидкий перебіг хвороби й сильна пневмонія.

«Підозр на коронавірус насправді дуже багато. Зараз до сімейних лікарів у 80% звертаються з приводу ГРЗ. Це дуже подібно на коронавірус. В усіх переважно однакові симптоми, але здебільшого це легка форма хвороби. За моїми спостереженням, із 10 осіб 1-2 потребують госпіталізації. Точних цифр по пневмоніях не назву, але їх достатньо», – каже сімейна лікарка Маріанна Когут.

Сезон ГРВІ й далі триватиме, а лікарі підтверджують схожість симптомів COVID-19 із застудами. Сімейна лікарка Дарина Дмирієвська ділиться спостереженнями:

«У мене зараз багато людей з затяжною ГРВІ, невисокою температурою, але яка тримається протягом 10-15 днів. Є й мінімальні інші симптоми, але змін в аналізах і вірусних змін нема. Тестувати їх поки не можу, бо стан легкий, але підозрюю, що може бути короновірусна інфекція».

Інші колеги бачать десь таку ж картину. «Поки з усіх своїх пацієнтів я підозрюю коронавірус лише в однієї, прошу її сидіти вдома і регулярно їй телефоную. Дуже прошу якщо стане гірше – неодмінно викликати швидку», – каже лікарка Марія Петрівна.

Своїх літніх пацієнтів вона перевела на домашній режим, і просить не вештатись на побачення в лікарню. Каже, слухаються.

Втім, зізнається вона, навіть лікарі з 30-ічним стажем, як вона, не застраховані від паніки. «Недавно колега скинув якийсь протокол протікання хвороби, я прочитала і злякалась – мала пацієнтку з такими ж симптомами. І контактувала з нею. Маю той самий пристойний вік, тому і хвилююсь», – каже жінка-лікар.

Втім вже за хвилину вона показує жарт з вайберу про ліки проти коронавірусу.

«Найприкріше, що скинула його вчора знайомій, а вона перепитала, чи дорогі ліки та де придбати. Люди дуже некритично ставляться до інформації в інтернеті. Один пацієнт надіслав недавно статтю, що найкращі ліки проти Covid-19 – це чай»- бідкається лікарка.

Вона дуже просить пацієнтів не бігти в поліклініку, якщо вам здається, що у вас саме коронавірус.

«Чесно кажучи, ми не готові до зустрічі з коронавірусом. У нас один протичумний костюм на всю поліклініку – це все. Виходимо ми до пацієнта в одній масці й рукавичках. Якщо ми зробимо тест і це буде коронавірус, то матимемо іти на карантин. У мене в поліклініці й так зараз працює один лікар, інші хворіють ГРВІ. Якщо ж іще принести й коронавірус, то це паралізує поліклініку», – скаржиться сімейний терапевт.

“Тому добре, що Ляшко запропонував створити мобільні бригади“, – додає вона.