До виборів президент США менше ніж півроку, а Україна знову опинилась в епіцентрі боротьбі демократів та республіканців. І президента Зеленського, як і рік тому, примушують стати на бік однієї зі сторін. На цей раз через історію з «плівками Деркача».

19 травня, перед прес-конференцією президента, нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи, де розмовляють начебто Петро Порошенко та ексвіцепрезидент США Джо Байден. В них ідеться зокрема про питання відставки уряду, призначення нового прем’єр-міністраі звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна. Байден добивається звільнення останнього. На що Петро Порошенко говорить, що поки не може цього зробити, бо в Раді немає коаліції.

Чому плівки Деркача засмутили оточення Трампа

Попри гучні заяви Деркача про те, о ці записи дозволять звинуватити Петра Порошенка в державній зраді, бо країною керував не він, а американський високопосадовець, насправді в записах немає нічого принципово нового.

Ще в 2015 журналістам було відомо, що Байден тиснув на Петра Порошенка, щоб Арсеній Яценюк став вдруге прем‘єром. Так само Байден сам публічно розповів про те, що фактично шантажував президента України, що не дасть мільярд доларів допомоги, якщо не буде звільнений генпрокурор Шокін.

У штабі Джо Байдена заявили, що «плівки Деркача» сфабриковані.

«Вони значною мірою відредагували записи, і це все не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу», – заявив речник Байдена Ендрю Бейтс, якого цитує The Washington Post.

Петро Порошенко також назвав записи скомпільованими, та наголосив, що їх могли отримати через офіс чинного президента.

«Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві (мається на увазі Деркач – ред.), – сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно? Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію. На жаль, є прописні істини геополітики та дипломатії, які дилетанти не в змозі засвоїти навіть за рік активної практики», – заявив Порошенко на сторінці у фейсбуці.

Втім в Офісі генерального прокурора проти Петра Порошенка вже відкрили провадження про державну зраду.

Відомості внесли в ЄРДР за двома статтями: частина 1 статті 111, частина 2 статті 364 (державна зрада та зловживання владою). Зробили це за зверненням Віктора Шокіна, а саме рішення виніс одіозний суддя Сергій Вовк.

Президент Володимир Зеленський на своїй прес-конференції відреагував на ці «плівки».

«Це не останній дзвінок, який побачать українці. Реагувати повинна прокуратура», – заявив президент.

Фраза цікава у вже озвученому контексті про те, звідки взяли матеріал.

Казки від Деркача та експрокурора Костянтина Кулика, що їх передали журналісти, можна розповідати тільки першачкам, але навіть тих навряд чи вдасться переконати.

Цілком імовірно, що зробили це через один з підрозділів СБУ (швидше за все, навіть не ставлячи до відома непрофільного голову спецслужби.

За інформацією Букв, в штабі Трампа не зраділи такій активності Деркача. Справа в тому, що там готували більш масштабний викид, де начебто йшлося б про те, що Байден дійсно під час своїх розмов з українцями просив не чіпати Burisma.

«Наскільки я розумію, що частини цих записів мають наші, американці і росіяни. І хтось вирішив першим прислужитися Трампу в боротьбі з Байденом», – каже співрозмовник Букв.

Якщо з’ясується, що витік стався не без допомоги українських спецслужб, Україну чекає чергова серія скандалу і чергові проблеми у стосунках з США.

Як Україну затягли в конфлікт

Рік тому, в лобі паризького готелю група людей одягала літнього чоловіка. Цього чоловіка звали Руді Джуліані і він їхав у французький сенат для виступу. Насправді, в Джуліані там також була кулуарна зустріч з керівником САП Назаром Холодницьким, в рамках якої він хотів обговорити можливість порушення в Україні справи проти Джо Байдена. Це сталося після того як генпрокурор Юрій Луценко сказав, що в Україні таке провадження неможливе.

Оточення Джуліані в особі Льва Парнаса і Ігоря Фрумана не приховувало роздратування з цього приводу. Обоє чоловіків в цей час активно мігрували між Києвом і США, намагаючись вийти на президента Зеленського і домовитись з ним про розслідування.

В Києві можливість цієї зустрічі активно опирались Сергій Лещенко, Олександр Данилюк та новопризначений голова Офісу президента Андрій Богдан.

Втім в Київ все ж послали сигнал, що якщо Зеленський хоче колись зустрітись з президентом США, йому потрібно почати контактувати з Джуліані.

І через кілька місяців такі мости і став наводити чинний голова ОП Андрій Єрмак.

Виходило досить успішно. Представники Джуліані у грудні запевняли Букви, що якби все пішло так і далі, то якщо не сам Трамп, то держсекретар США Майкл Помпео був би у грудні на зустрічі «норманді» у Парижі.

“Погодьтеся, що якби за столом були американці, це був би зовсім інший діалог із Путіним” – кажуть представники Джуліані.

Але не вийшло.

У кінці вересня американські журналісти стали активно цікавитися в українських колег, що вони знають про заморожування військової допомоги. А потім спалахнув скандал через те, що так Трамп “умовляв” Зеленського почати розслідування щодо Байдена. Причиною стала заява якогось інформатора.

Є версія, що про подробиці розмови президентів демократам повідомив колишній секретар РНБО Олександр Данилюк, що і стало справжньою причиною його відставки.

25 вересня спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила, що Конгрес США починає офіційне розслідування щодо імпічменту президента Трампа. У грудні конгрес оголосив про імпічмент Трампу, але вже в лютому він був виправданий і залишився на посаді.

Таким чином, все, чого домоглися технологи демократів з моменту президентської гонки в 2016 – це посадити його технолога Пола Манафорта.

А ось озвучена в Україні Сергієм Лещенком і Віктором Трепаком амбарна книга не змогла належним чином зіграти проти Трампа, як і звинувачення президента США в тому, що він тиснув на Володимира Зеленського, намагаючись виміняти військову допомогу Україні в обмін на справу проти Джо Байдена.

Втім демократи та їх прибічники в Україні достатньо роздраконили Трампа і його оточення, щоб він хотів помститися Байдену. А це бажання використали в своїх інтересах різні гравці.

В тому числі росіяни, яким важливо погіршити стосунки України і США.

І протягом останнього тижня ми бачимо низку дій, які підтверджують цю гіпотезу.

Вже кілька тижнів журналіст Дмитро Гордон, який зображує з себе українського шпигуна, насправді через свої інтерв’ю розповідає Україні історію, що вона втратила Крим і частину Донбасу через дії попередньої влади.

Тим часом депутат Деркач виносить записи плівок, де розповідає, що Петро Порошенко і уряд України фактично перебував в ручному управлінні Джо Байдена.

У четвер в ефірі «Право на владу» проголошується теза, що весь цей час США фактично фінансували Україну за рахунок її власних коштів, які були розміщені в фонді Franklin Templeton.

Ще у квітні 2015-го російський бізнесмен, заступник головного редактора “Нової газети” Олександр Лебедєв написав, що найбільший кредитор України – американський інвестиційний фонд Franklin Templeton Investments – міг придбати українські євробонди за кошти людей, наближених до екс-президента Віктора Януковича.

Йшлося про 7,6 млрд доларів.

У 2015 р. цей борг було реструктуризовано Наталією Яресько, і Україна по ньому платить 700 мільйонів на рік.

Будучи генпрокурором Юрій Луценко пробував добитись повернення цих коштів, але наразі це вже нереально, бо вони викуплені третьою стороною.

Марія Йованович не дозволила Луценку їхати до США на переговори по цій справі. Перевіряти Franklin Templeton для демократів було невигідно. Син засновника фонду Джон – один із найбільших донорів Демократичної партії.

Зате підсвічувати цю історію зараз вигідно команді Трампа і росіянам.

І вочевидь не випадково вкінці вчорашнього випуску «Права на владу» ведуча Наталія Мосейчук заявила, що меншовартість щодо Росії Україна замінила на меншовартість до США.

Байден не раз тиснув на керівництво України в політичних питаннях. Не тільки при звільненні Шокіна. Він також захищав прем’єрство Арсенія Яценюка в 2014-му. Але навряд чи Порошенко чи Яценюк будуть свідчити про це.

Так само зараз тисне і Дональд Трамп.

Але підсвічуючи ці історії, дехто намагається зробити так, щоб на цьому фоні Росія виглядала вже не ворогом, а просто сильною країною, яка може вити нитки зі слабкої України.

І якщо Володимир Зеленський дозволить втягнути себе в цю боротьбу, одного дня він так само як і Янукович опиниться перед відкритими обіймами (читай пазурами) Росії.