Місцеві вибори в Україні відбутися менш, ніж через місяць. Мало хто сумнівається, що Віталій Кличко виграє вибори мера. Але головна інтрига, як буде виглядати Київрада, кого туди заведуть політсили, прилаштують забудовники і на кого вирішив спертися сам Кличко.

В середині літа Віталій Кличко дав однозначно зрозуміти, що він більше не піде на тандем з партією Петра Порошенка і виборчий список формуватиме сам. Останній раз УДАР повноцінно брав участь у виборах у 2012-му. А на виборах 2019-го не зміг взяти жодного мандата в Києві, програвши місто “Слугам народу”.

Проте конфлікт з Офісом президента минулого року зіграв на руку Кличку, і він не тільки став одноосібним лідером мерських перегонів, а й підтягнув за собою віртуальний УДАР.

За рік партія зуміла зробити суттєвий крок у зміцненні рейтингу саме в столиці, на відміну від усієї країни, де їй дають близько 3%.

Київський рейтинг УДАРу в штабі Кличка сьогодні оцінюють на рівні 30%, мера – в 48%. Хоча тут традиційно свою роль зіграє явка.

У 2015 році Блок Петра Порошенка отримав на виборах до Київради 27% голосів, що забезпечило політсилі 52 мандати.

Тим цікавіше зрозуміти, кого ж веде Кличко на вибори.

Публічні особи

Попри те, що Віталій Володимирович не великий любитель партійно-організаційної роботи і все літо страждав від травми ноги, все ж провів два етапи з’їзду партії. На першому він представив тільки кількох осіб зі своєї майбутньої команди. Зокрема, сурдоперекладача Лесю Петрівську і футболіста Олександра Шовковського.

На другому етапі УДАР вже представив всю команду, показавши навіть списки кандидатів у районах Києва.

Поява Олександра Шовсковського в списку УДАРу – обопільне бажання мера і футболіста. Шовковський давно хотів потрапити в політику, а Кличку потрібні були гучні імена для партії.

Крім футболіста, Кличко поставив у першу 20-ку також 2 журналістів.

На третьому місці – одна із засновників сайту “Главком” Юлія Лимар, яка також має більш ніж 20-річний стаж участі у виборчих кампаніях як політконсультант. Ще один журналіст Єгор Чечеринда замикає першу двадцятку партійного списку.

Найяскравіша несистемна особистість у списку УДАРу – активіст Роман Ратушний, який вже кілька років бореться проти забудови Протасового Яру. Там ТОВ “Дайтона Груп” (яке пов’язують з Геннадієм Корбаном) збирається побудувати свій житловий комплекс. І Ратушний не раз повідомляв про те, що йому погрожували за надто активну позицію.

Як данину важливості медиків в епоху коронавірусу можна розглядати 14 місце проректора університету Богомольця Олександра Канюри. Але також не варто забувати, що він був у Раді попереднього скликання помічником нардепа Артура Палатного (найближчого соратника, кума і друга дитинства Кличка).

На четвертому місці – політконсультант Катерина Кириченко, вона ж дружина Дмитра Андрієвського. Свого часу Андрієвський (на той момент президент ТОВ “Концерн Київпідземшляхбуд”) встиг побувати депутатом Київради від “Батьківщини” і УДАРу, а також попрацювати у Верховній Раді в двох передостанніх скликаннях (від “Батьківщини” і БПП).

“Рік тому, коли у Кличка почався конфлікт з Офісом президента, на нього багато хто дивився як на надію. Непублічно його підтримали і Порошенко, і Тимошенко, тому що їм було незручно атакувати Зеленського (адже вони йому програли вибори), а Кличко міг. На цій хвилі до нього повернулися багато, хто був з ним так чи інакше пов’язаний”, – розповів “Буквам” один із колишніх депутатів від УДАРу.

“І потім – Кличко не любить витрачати свої гроші на вибори”, – додав співрозмовник “Букв”.

Сама Кириченко сказала “Буквам”, що в партію її покликав сам Кличко, тому що вони давно з ним разом працювали.

Комунальники і старі соратники

Велика частина списку УДАРу до Київради – це нинішні співробітники КМДА або керівники комунальних підприємств. А також давні соратники Кличка.

На 6 і 7-му місцях у списку УДАРу до Київради йдуть колишні депутати Роман Романюк і Дмитро Білоцерковець (займався у Києві МАФами), на 16-му місці – гендиректор ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” Павло Рябікін.

На 23 місці йде ще один колишній нардеп, друг молодості Артура Палатного – Олег Велікін (саме їх називають орговиками компанії УДАР). Також з Палатним пов’язують кандидатів від УДАР Мирославу Смирнову, колишню главу Святошинської РДА (43 в списку), і Ігоря Опадчого (51-й номер списку).

На 30-му місці старий ударівець, голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков.

Страннікова пов’язують з компанією “Тельбін Іва”, яка фігурувала у скандалі з забудовою скверу на Березняках за адресою вул.Серафимовича, 6а.

8-й у списку радник мера Києва Володимир Бондаренко, обвинувачуваний у фальсифікації свого диплома.

На 10-му місці Юлія Хан – директор Департаменту молоді та спорту Київської міськдержадміністрації. У КМДА вона потрапила тільки в липні 2020. А вже на наступний місяць Віталій Кличко виписав їй 100% надбавку до зарплати.

На 21-му – в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський. 25 – голова комісії у справах освіти, сім’ї, молоді та спорту Ганна Старостенко. (Обидва в минулому році безуспішно намагалися обратися до парламенту).

На 28-му місці Вікторія Муха – голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики. У 218 окрузі Києва Муха асоціюється в першу чергу з екс-нардепом Олександром Третьяковим. Вона довгий час очолювала його благодійний фонд, що, правда, ніяк не допомогло їй обратися в минулому році депутатом.

Ще один колишній помічник Третьякова займає в списку УДАР 40 місце. Це колишній проректор Національного авіаційного університету Ігор Довбань. Він також очолював Солом’янську РДА і тоді його називали креатурою вже згаданого Дмитра Андрієвського. Пов’язана з Андрієвським і заступник голови КМДА Марина Хонда (13-а в списку) – вона працювала в його компанії “Київпідзембуд”.

У списку ударівських помічників-майбутніх депутатів варто також відзначити Юлію Желябовську і Олега Костюшка – працювали в минулій Раді у Дмитра Білоцерковця.

З родичів також можна згадати – депутата Київради Олесю Пинзеник (28 в списку), племінницю Віктора Пинзеника, який колись теж обирався від УДАР.

Забудовники

Влітку журналісти Бігус.Інфо видали розслідування, як кілька будівельних кланів воюють між собою за столицю. Серед них були групи Андрія Вавриша і Дениса Комарницького. Останній починав ще в команді Леоніда Черновецького. Після втечі космічного мера він надовго пішов в тінь і вийшов з неї тільки при владі Зеленського.

Якщо подивитися на список УДАР, то там можна знайти людей, так чи інакше пов’язаних з сірим кардиналом київського будівельного ринку.

Так, на досточно низькому 54 місці стоїть Віктор Шарій, чинний депутат Київради, директор КП «Спецжитлофонд». Саме про це підприємстві і йдеться в розслідуванні «Бігусів» про зв’язки з Комарницьким.

На 67 місці в списку Кличка Віктор Грушко, колишній депутат від Блоку Черновецького. Також входив до групи одіозної соратниці космічного мера Алли Шлапак.

На 32-му місці в списку Кличка йде В’ячеслав Непоп. Його з Комарницьким пов’язує не тільки розмова з матюками, оприлюднена Гео Леросом. Непоп до 2018 був директором КП “Житлоінвестбуд-УКБ”. І ця компанія теж фігурує серед тих, де тендери вигравали компанії зі списку Комарницького.

На 11 місці в списку Кличка Ілля Кушнір – син глави правління “Київміськбуду” Ігоря Кушніра.

На високому 15 місяці стоїть нікому не відома Марія Новицька. Вона балотується по Печерську і недавно в інтернеті з’явилися її агітаційні ролики. Людина з такими ж ініціалами вказана як директор компанії-забудовника «Атлант-сіті».

На 24 місці в списку УДАР Олександр Дубров. Його ім’я навряд чи скаже багато звичайному городянину. Але він може згадати скандал із забудовою біля Софії, по вулиці Гончара, 17-23.

Одним із засновників компанії-забудовника ТОВ “Інвестиційно-будівельна група” є Костянтин Дубров (на той момент володів 14%) – син Олександра Дуброва.

Сам Дубров разом з братом екс-нардепа Віталія Хомутинніка Юрієм входив до складу засновників пенсійного фонду “Брокбізнесінвест”. Олександр Дубров також був помічником Хомутинніка в ВР двох скликань.

Також в списку УДАР є два брата-депутата Гончарови (Володимир і Олександр), які тісно пов’язані з бізнесом Герег.

Олександр Гончаров – юрист-консультант ТОВ «Епіцентр-К». Володимир Гончаров – екс-заступник генерального директора ТОВ «Епіцентр-К». Останнього звинувачували в лобіюванні виділення земельних ділянок «Епіцентру».