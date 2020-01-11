У суботу зранку Іран, на 4-й день після катастрофи літака МАУ, визнав, що боїнг був збитий їхніми ППО. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагатиме продовження розслідування і виплати компенсацій. Але вже зараз зрозуміло, що до цієї історії українська влада була цілковито не готова.

У суботу зранку Іран, на 4-й день після катастрофи літака МАУ, визнав, що боїнг був збитий їхніми ППО. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагатиме продовження розслідування і виплати компенсацій. Але вже зараз зрозуміло, що до цієї історії українська влада була цілковито не готова.



1. Нікого немає вдома.

В країні, де 6 років тривають військові дії, на новорічні свята виявилось відсутня більшість керівництва держави. Більше того, щоб повернутися в країну їм не вистачило навіть доби. Після анонсу прес-секретаря президента Юлії Мендель о 7 ранку 8 січня, що Зеленський терміново повертається, президент прибув до країни через 20 годин. На нараді в штабі РНБО вночі були відсутні голова СБУ Іван Баканов, який відпочивав в Куршавелі, голова Офісу президента Андрій Богдан, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

При РНБО був оперативно створений штаб у зв’язку з авіакатастрофою, але там, як зауважив ексміністр інфрастурктури Володимир Омелян, не було ні представників Міністерства інфраструктури, ні Державіаслужби, ні НБРЦА.

2. Україна взяла за основу іранську версію катастрофи.

Оскільки в той день Іран завдавав удари по американським базам причина катастрофи напрошувалась сама собою. Принаймні як версія. Але… Незважаючи на те, що ще до брифінгу компанії МАУ було відомо, що її літак був придбаний лише три роки тому, пройшов техогляд 6 січня, пілоти літака були досвідчені і пройшли тренування в Тегерані, українське посольство в Ірані чомусь вирішило одразу видати заяву, що катастрофа сталася «внаслідок аварії двигуна через технічні причини», і «версія теракту виключається». Потім новина була відредагована, абзац вилучений і змінений на причини аварії встановлюються.

Перша версія посольства повністю співпадала з заявою влади Ірану, що причиною катастрофи стала технічна несправність літака. Хоча ЗМІ одразу припустили, що літак збили.

Українська прокуратура також не ставила головною версію теракту, оскільки відкрила проваження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей).

При цьому Офіс генпрокурора діяв в рамках розпорядження президента, озвученого зранку:

“Маємо відпрацювати всі можливі версії. Незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту”.

За 4 дні ОГ так і не перекваліфікував справу.

3. Україна не стала робити різких заяв, щоб захистити дані чорних скриньок та щодо розслідування трагедії, якою б не виявилась правда.

9 січня було оприлюднено попередній звіт іранських слідчих. У ньому говориться, що літак загорівся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт. Згідно зі звітом, виявлені на місці трагедії “чорні скриньки” отримали пошкодження, в зв’язку з чим деякі частини їх пам’яті можуть бути втрачені.

Ближче до вечора РНБО повідомило, що розглядають сім версій трагедії, три з яких – “закриті”. Серед інших чотирьох: вибух двигуна з технічних причин; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об’єктом; вибух всередині літака в результаті теракту; ураження літака зенітною ракетою ЗРК “Тор”російського виробництва.

4. Україна не підтримала заяв світових лідерів, що літак збили і вимагала доказів.

9 січня увечері президент США Дональд Трамп, прем’єр Британії Борис Джонсон і прем’єр Канади Джастін Трюдо заявили, що український літак був збитий. При цьому український президент перед цим поговорив з канадським прем’єром і вочевидь отримав потрібну інформацію.

Trudeau provides update on plane crash reports https://t.co/9dkX3PwwjC https://t.co/W0FyiBw7fe — CBC News (@CBCNews) January 9, 2020



Але на ранок зробив лише стриману заяву.

«Версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою. Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – передусім уряди США, Канади та Великої Британії – надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин», – заявив Зеленський.

По суті, це означало, що український лідер не захотів ставати з один ряд з тими, хто говорив про збиття літака, яке ймовірно відбулось російською ракетою, і йти на потенційний конфлікт з Росією. Факт повернення президента України чартером через Москву досі не прояснений його офісом. Там лише зробили заяву щодо статті в виданні Тексти про зустріч з представниками Росії, що «це неправда».

5. Україна не відреагувала на можливість знищення доказів.

10 січня кілька разів з’явилась інформація, в тому числі з посиланням на члена української експертної групи, що докази збиття літака можуть бути знищені. А територія зачищається бульдозером.

Після цього ексзаступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль написала, що якщо це правда, то «Україна не скористалася своїм правом відповідно до додатку 13 до Чиказськоі конвенції і не реалізувала свою можливість щодо «замороження» місця трагедії до завершення збору всіх даних, пов’язаних із катастрофою».

«Розуміючи всю складність ситуації та маючи досвід трагедії МН 17 і її розслідування можу сказати, що дуже важливо не згаяти час та вже зараз задіяти всі можливі інструменти, передбачені міжнародним правом, а також робочі контакти з партнерами. Особливо зараз, коли США, Канада та Нідерланди вже публічно визнали наявність даних щодо збиття українського цивільного літака ракетою. Найлогічнішим і найоптимальнішим варіантом було б залучити максимальну підтримку партнерів і разом змусити Іран передати згідно з вимогами Чиказької конвенції проведення технічного розслідування іншій країні, яка користується беззаперечним світовим авторитетом. Звісно такою країною не може вважатись Росія У разі якщо, цього зробити не вдасться ми маємо тиснути всі разом на Іран, щоб вони офіційно залучили до розслідування і інші країни, окрім України, та надали їм відповідний статус та доступ до всіх матеріалів. Найменше, що ми можемо зробити – самі залучити найкращих експертів та включити їх до групи розслідування «за квотою» України», – написала Зеркаль.

6. Україна могла б вимагати скликати Радбез ООН, але не стала.

П’ятий президент України Петро Порошенко закликав 10 січня українську владу ініціювати скликання спеціального засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з катастрофою літака МАУ в Ірані.

“Ми не можемо не довіряти розвідувальній інформації від наших стратегічних партнерів – не дарма ще кілька років тому нашій команді вдалося домовитися з ними про такий обмін. Але одна річ – знати, інша – довести. Тому відповідно до стандартів міжнародної цивільної авіації розслідувати трагедію має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали. Так як це було організовано в ситуації з MH17. До речі, пропозиції долучити до розслідування Росію, які вже пролунали – категорично неприйнятні”, – наголосив Порошенко.

За інформацією Букв з МЗС, проти звернення про скликання Радбезу ООН був міністр Вадим Пристайко.

Його ж заява про лише 11 загиблих українців стала приводом для обурення в інтернеті.



7. Що далі – угода про мирне врегулювання, компенсації і продовження розслідування.

11 січня Іран визнав, що збив літак.

Співрозмовник Букв серед дипломатів каже, що наступними кроками влади мають бути – «нота з умовами мирного врегулювання, переговори щодо угоди, угода, виплата компенсації».

Так само «має тривати розслідування і в ньому вже визначать відповідність дій сторін щодо забезпечення умов безпеки польотів».

Президент України вже теж про це заявив і обіцяє зробити ввечері звернення.

Залишається сподіватись, що він попросить ретельного розслідування, чи це була випадковість.

Адже, за повідомленням ЗМІ, в той час в аеропорту приземлялись і злітали і інші літаки.

Так, у проміжок з 3 до 4 ночі в Тегерані приземлилися літаки трьох турецьких компаній (Turkish Airlines, Pegasus та AtlasGlobal) і Qatar Airlines, а о 5:35 сів ще один літак Turkish Airlines зі Стамбула. Західні авіакомпанії, що мають сполучення з головним аеропортом Ірану, тієї ночі також виконували перельоти. О 2:43 ночі з Тегерана вилетів рейс Lufthansa до Франкфурта, о 4:23 (із 40-хвилинною затримкою) – рейс Austrian до Відня. З 5.00 до 5:20 відбулося три вильоти турецьких та катарської авіакомпанії, писала Європейська правда.

Раніше глава організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявляв про координацію дій ППО і цивільної авіації.

“Існує повна координація між нашими системами ППО і цивільної авіації. Співробітники цивільної авіації та систем протиповітряної оборони сидять поруч, так що така річ [ракетний удар по літаку] абсолютно неможлива”, – заявив Абедзаде в ефірі іранського телебачення.

Українські військові також вважають, що випадково збити літак неможливо. Хоча свого часу росіяни так вже збили свій літак «Сибір». Сталося це на україно-російських навчаннях, але вину повісили наУкраїну, хоч в неї і не було таких ракет. Росія ж не може бути винною?