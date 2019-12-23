Никогда еще в Украине не было такого молодого, порядочного и честного корпоратива, как Зе-корпоратив - пир во время благоденствия, мир дворцам, война хижинам, ведущий вечера - Владимир Зеленский. И хотя теперь уже Владимир Зеленский настолько дорогой артист, что скидываться на него приходится всей страной, оно того, конечно, стоит.

В газетах пишут , что смех и радость, принесенные людям творческим коллективом слуг народа во главе с первым честным президентом Украины, обошлись государственному бюджету по итогам года приблизительно в 51 миллиард гривень.

Это абсолютный рекорд, как минимум, последнего десятилетия, но, разумеется, далеко не предел возможностей талантливых специалистов. Если бы Нацбанк, за политически незрелыми манипуляциями которого уже пристально следит СБУ , не откатил в бюджет 17 миллиардов, итоговая дыра могла бы официально подобраться к отметке в 70 миллиардов гривень.

Все эти удивительные достижения стали возможными благодаря тому, что в высших эшелонах власти, как неоднократно утверждал премьер Гончарук, полностью искоренена коррупция, а население страны в пересчете на курс доллара стало сильно богаче, и почему бы ему, населению, собственно, не заплатить за Зе-корпоратив, ведь для Володи это мероприятие всегда было так важно, а уж сейчас, когда он так устал, и подавно.

Когда-то Порошенко сфотографировали в дорогом ресторане, и он это запомнил. С тех пор этот мародерствующий барыга ненавидит всех, кто умеет отдыхать по-настоящему красиво, до такой степени, что с присущими ему подлостью и коварством, понимая, что скоро власть уплывет из его рук и в стране начнется Большой Корпоратив, еще год назад настолько неидеально спроектировал госбюджет-2019, что новогодний Зе-корпоратив оказался под скрытой угрозой. Но не тут-то было, дорогие друзья, дуже дякую.

Осознавая свои заслуги перед родиной, кардинально отличаясь от предшественников, не украв ни копейки из госбюджета, тем более что там уже и нет ничего, кроме долгов, зе-команда решила, что корпоративу быть, а коньяк по 35 тысяч гривень за бутылку – это по сравнению с дырой в 51 миллиард совсем не дорого. С другой стороны, понимая, сколько в людях еще зависти к молодым и успешным, не говоря уже о веселых и находчивых, участники гулянки вели себя в «Парковом» настолько скромно, что умылись слезами даже учителя со своей знаменитой зарплатой.

Так, зе-депутат Жан Беленюк мгновенно сожрал все три корочки хлеба за своим столиком и пошел побираться к соседям. К счастью, по слухам, в соседнем ресторане жадно насыщались краденым барыги из предыдущей власти, швыряя прохожим молочных поросят. Жан машинально поймал одного и поел. Зе-депутат Дубинский, выпив для храбрости стакан воды из-под крана, так как больше ничего не было, пошел петь караоке «Моя бабушка любит скорость, скорость любит бабушка моя». Потом он об этом ничего не помнил.

Зе-депутат Лиза Богуцкая вообще ничего не ела, да и не в столовую она пришла, чтобы есть. Лиза пила 50 г белого вина, «которые растянула на 2 часа», да и те 45 грамм, что остались, потом разлила нищим. Ну и морс клюквенный, конечно. На сцене Тина Кароль пела Зеленскому, что он «мужчина ее мечты» , причем, бесплатно, поэтому Зеленский все время улыбался, а Богдана традиционно перло просто так. «Кстати, забыла, – многозначительно пишет Лиза. – Все были одеты чрезвычайно скромно. И без часов за 200 тыс долларов и сумочек за 100».

Многие пришли во власяницах, подпоясанные вервиями, часы были одни на пятерых, и те поломанные, а в клетчатую сумочку собирали кто сколько может. Самокат Гончарука во многих местах был перевязан трогательной изолентой, Милованов курил чай, Тищенко вулканизировал резиновую женщину вручную – он не мог позволить себе новую, Юзик ел табуретки. Большинство пришло пешком с Троещины и ушло с Зе-корпоратива пораньше, чтобы успеть вернуться в свои халупы к рассвету и сразу же приступить к дальнейшей работе по наполнению бюджета.

При том изобилии, что царит сейчас в стране, гулянка слуг народа была настолько скромной, честной, искренней и простой, что многим безотчетно захотелось залить там все бетоном и оставить так навсегда, но увы. К счастью, как бы там ни было, уже сейчас ясно, что Зе-корпоратив – лучшее, что случилось с Украиной, и праздник все еще не закончился. Наоборот, он только по-настоящему начался.