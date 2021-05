"My make-up may be flaking, but my smile still stays on" ("Мій грим, напевно, вже зіпсований, але я продовжую посміхатися") - співав колись Фредді Мерк'юрі. Володимиру Зеленському дуже далеко до таланту і місця в культурі, яке займає ексвокаліст Queen, однак його діяльність стосовно Віктора Медведчука є своєрідним рефреном рядків знаменитої пісні.