#Букви розповідають, як на черговий масштабний брифінг президента реагували в соцмережах.
Президент спілкувався з журналістами три години поспіль. Теми були різноманітними — від “Великого будівництва” до справи Шеремета та відповідальності за неї очільника МВС Арсена Авакова. Українці стежили за онлайновою трансляцією заходу.
Місце проведення пресконференції припало до вподоби далеко не всім. До того ж увагу звертали на те, що літак, який красувався позаду президента під час брифінгу, був без колес та двигунів, але блискучий.
Дехто припускав, що локацію було обрано з огляду на особисті вподобання глави держави:
В епіцентрі уваги також раптово опинялася… вода. Брендована.
Чимало користувачів розповідали, який стрес вони відчували під час перегляду пресмарафону:
І ділилися порадами щодо того, як з ним боротися:
Деяких тішила навичка президента приписувати собі чужі перемоги:
І своєрідне трактування президентом 62-ї статті Конституції України:
Хтось звертав увагу на те, як за два роки змінився пан Зеленський:
Згадували і про те, що цей брифінг — перший, на якому не було незмінної речниці президента Юлії Мендель:
Користувачі акцентували, що президентові було б справедливо поставити йому його ж відомі “стадіонні” запитання:
Але здається, що на деякі з піднятих у них проблемних тем, як от кінець горезвісної епохи бідності, Зеленський говорити поки не готовий:
Якщо підбивати підсумки, очікування у глядачів були такі:
А реальність виявилася такою:
Та й привітання від користувачів мережі були специфічними…
Але без реплік на підтримку президент в цей день не залишився!
І ми б, звісно, перепитали Зеленського про його ботоферми, але можливості поставити йому запитання за три години так і не отримали.