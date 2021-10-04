Низка іноземних ЗМІ вчора, 3 жовтня, опублікували розслідування на базі масштабного витоку конфіденційних матеріалів, які назвали Pandora Papers. Розслідування стосується багатьох світових лідерів серед яких і президент України Володимир Зеленський.

#Букви поцікавилися, що саме пишуть іноземні ЗМІ про нашого президента.

Коли заможні та впливові ховають свої гроші в “податкових сховищах”, вони, по суті, купують секретність. Ті, хто достатньо заможний, щоб організувати свої фінансові справи в таких місцях, як Кайманові острови і Монако, очікують, що вони будуть захищені від громадського контролю.

Проте, громадський контроль – це саме те, що очікує деяких клієнтів 14 офшорних провайдерів, дані яких містяться в документах Pandora. Подібні витоки викликають серйозні питання про баланс між конфіденційністю, недоторканністю приватного життя і громадськими інтересами.

Видання The Guardian зазначає, що за обсягом це найбільший в історії масив витоків офшорних даних. Він надходить від офшорних постачальників послуг, які працюють в Ангільї, Белізі, Сінгапурі, Швейцарії, Панамі, Барбадосі, Кіпрі, Дубаї, Багамах, Британських Віргінських островах, Сейшельських островах і В’єтнамі.

Файли просочилися в Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ), який не вказує свої джерела.

ICIJ надав 600 журналістам по всьому світу віддалений доступ до матеріалів, щоб полегшити найбільше журналістське співробітництво в історії. Серед них репортери Guardian, BBC, Le Monde і Washington Post тощо.

The Guardian

Видання розмістило Зеленського на обкладинку разом з президентами Росії Володимиром Путіним, Азербайджану Ільхамом Алієвим, колишнім прем’єром Великої Британії Тоні Блером, прем’єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем та президентом Кенії Ухуру Кеніатом.

Süddeutsche Zeitung

Німецьке видання Süddeutsche Zeitung зробило колаж із облич Зеленського та олігарха Коломойського.

Видання пише, що “скандальний бізнесмен викачав п’ять мільярдів доларів з українського банку. Pandora Papers тепер припускають, що глава держави Володимир Зеленський міг отримати з цього вигоду”.

Deutsche Welle

“Президент України Володимир Зеленський володів часткою в підставній компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. За місяць до своєї перемоги на президентських виборах в квітні 2019 роки актор, що став політиком, непомітно продав свої акції Maltex Multicapital Corp Сергію Шефіру, близькому другові і бізнес-партнерові”, – пише Deutsche Welle.

Документ від червня 2019 року показує, що Шефір, головний помічник президента, який пережив замах у вересні, зберіг свою частку в Maltex Multicapital Corp після того, як приєднався до адміністрації Зеленського.

Шефір та Зеленський не відповіли на неодноразові запити партнерів ICIJ про коментарі.

BBC

“Pandora Papers: викриття прихованих багатств і таємних справ світових лідерів”

Серед одкровень у Pandora Papers:

“Президент України Володимир Зеленський передав свою частку в секретній офшорній компанії безпосередньо перед перемогою на виборах 2019 року”, – пише ВВС.

Japan Today

Японське видання Japan Today помістило на свою обкладинку президента України Володимира Зеленського.

The Washington Post

Видання так само написало про те, що Зеленський таємно продав акції компанії, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах, компанії Maltex Multicapital Corp.