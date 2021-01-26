#Букви простежили за надзвичайною активністю на сторінці президента в Facebook.
25 січня президент відсвяткував своє 43-річчя. Офіс президента хизувався привітаннями від Назарбаєва та Цзіньпіна, а під ОПУ в цей час носили різноманітні подарунки.
Вранці главі держави намагалися подарувати квитанції за комунальні послуги. Ввечері принесли інсталяцію на тему гри на роялі з опущеними штанцями. Згодом музичний інструмент “підпалили”.
І поки під парканом на Банковій було так гаряче, в Facebook — тепло і затишно.
Хтось писав президентові багатобуквені оди:
Дехто — скромні віршики:
Хтось дарував торти:
Не лишили главу держави й без онланових букетів:
Дехто просто щиро дякував президенту:
Дехто засипав компліментами і навіть зізнавався в коханні:
Були ті, хто не вигадував зайвого:
І ті, хто скористався нагодою, аби нагадати президентові, що все ще чекає на виконання обіцянок:
Булі ті, хто знав: президентові навіть в День народження від хейтерів не сховатись. Тож радили, як з тим жити:
Чи відчайдушно вступали в боротьбу з цими “чорноротими”:
Знайшлися ті, хто вдало поєднав привітання із лобіюванням власних інтересів. До прикладу, щодо запровадження смертної кари:
Дехто лагідно просив європейських зарплат і контролю за дотриманням карантину:
А дехто скаржився, мовляв, з такими платіжками ані на День народження, ані на поминки грошей не має:
Інші ж показували, як радіти дрібничкам:
Була й незліченна кількість тих, хто підійшов до привітання вельми креативно, зокрема, скориставшись фоторедакторам.
День народження Зеленського вже минув, тож колекцію присвячених йому яскравих діджитал-листівок передаровуємо вам: