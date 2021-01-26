Поки в центрі Києва активісти вишукували спосіб привітати президента так, щоб привернути його увагу до нагальних проблем, на сторінках Володимира Зеленського в Інтернеті було зовсім не гаряче, а навіть привітно і затишно.

#Букви простежили за надзвичайною активністю на сторінці президента в Facebook.

25 січня президент відсвяткував своє 43-річчя. Офіс президента хизувався привітаннями від Назарбаєва та Цзіньпіна, а під ОПУ в цей час носили різноманітні подарунки.

Вранці главі держави намагалися подарувати квитанції за комунальні послуги. Ввечері принесли інсталяцію на тему гри на роялі з опущеними штанцями. Згодом музичний інструмент “підпалили”.

І поки під парканом на Банковій було так гаряче, в Facebook — тепло і затишно.

Хтось писав президентові багатобуквені оди:

Дехто — скромні віршики:

Хтось дарував торти:

Не лишили главу держави й без онланових букетів:

Дехто просто щиро дякував президенту:

Дехто засипав компліментами і навіть зізнавався в коханні:

Були ті, хто не вигадував зайвого:

І ті, хто скористався нагодою, аби нагадати президентові, що все ще чекає на виконання обіцянок:

Булі ті, хто знав: президентові навіть в День народження від хейтерів не сховатись. Тож радили, як з тим жити:

Чи відчайдушно вступали в боротьбу з цими “чорноротими”:

Знайшлися ті, хто вдало поєднав привітання із лобіюванням власних інтересів. До прикладу, щодо запровадження смертної кари:

Дехто лагідно просив європейських зарплат і контролю за дотриманням карантину:

А дехто скаржився, мовляв, з такими платіжками ані на День народження, ані на поминки грошей не має:

Інші ж показували, як радіти дрібничкам:

Була й незліченна кількість тих, хто підійшов до привітання вельми креативно, зокрема, скориставшись фоторедакторам.

День народження Зеленського вже минув, тож колекцію присвячених йому яскравих діджитал-листівок передаровуємо вам: