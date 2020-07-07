Hyperloop з’явився як альтернатива швидкісним залізницям, на проекти по старту яких навіть розвинені країни витрачають по два десятки років. Тому висловлювати скепсис з приводу «чудо-поїзда» Ілона Маска занадто рано.

Володимир Зеленський хоче розвивати «Гіперлуп» в Україні. Сказав про це президент при розмові із Андрієм Ставніцером, генеральним директором та співвласником портової компанії ТІС, коли в суботу відвідував Одещину.

Ні, звісно, Зеленський аж ніяк не зібрався спорудити тестову магістраль «Гіперлупу» в рамках програми «Велике будівництво». Ставніцер просто згадав що ТІС співпрацює із компанією DP World, яка інвестує в «Hyperloop», бо хоче адаптувати цей вид транспорту для доставки вантажів у порти. На що президент відповів, що «Гіперлуп» потрібно робити все одно, «інакше ми розвиватимемося мільйон років».

Але сама така фраза від глави держави уже означає непослідовність, яку описала політика «Зе-команди» по розвитку транспорту. У своїй президентській кампанії 2019 року Зеленський зокрема користувався протиставленням «який Гіперлуп, поки в країні нема доріг?».

Уже після парламентських виборів, в серпні минулого року тоді ще новообраний депутат та потенційний голова транспортного комітету ВР Владислав Криклій сказав, що «надає перевагу сучаснішим транспортним технологіям, аніж «Гіперлуп», наприклад телепортації». І що взагалі для країни потрібніше нарешті вирішити проблему із хронічно непрацюючими ескалаторами на Київському вокзалі, а також – розвивати «цифрову інфраструктуру», яка б зокрема зменшила корупцію в автотранспортній галузі. А коли Криклій став міністром інфраструктури, то одним з перших його рішень стало саме закриття проекту «Гіперлуп» в Україні.

Минуло дещо менше року. Криклій так і не знайшов, який саме завод зробить нові ескалатори для вокзалу в Києві, «схеми» в автотранспортному секторі збереглись, а нардепи «Слуги народу» почали збір підписів за відставку нинішнього очільника МІУ в рамках чергової жабомишодраківки за потоки. До цього ще варто додати учорашню аварію на УЗ, коли із рейок зійшов магістральний локомотив та декілька вагонів із вантажем – таких аварій в Україні не було з 1991 року.

На цьому фоні Зеленський і справді може в якості акту відчаю взятись за реанімацію проекту «Гіперлуп», надто якщо це обіцятиме електоральні бали, або хоча б медійний хайп. Тому варто розказати, звідки взагалі взявся Hyperloop, які країни працюють над цим проектом. А також – як виникла ідея застосувати цю технологію для доставки вантажів у порти, яку власне і обговорювали президент та Ставніцер.

Літаючий американець

Винахідником технології «Гіперлуп» є Ілон Маск. Суть цієї технології – в спеціально спорудженому тунелі створюється вакуум, завдяки якому транспортна капсула діаметром до 2 метрів може пересувається зі швидкістю до 1200 км/год. Сам «Гіперлуп» є логічним продовженням експериментів із поїздами на реактивних двигунах, якими США та СРСР займались в 1970-х роках. По суті, під час таких експериментів хотіли схрестити залізницю і авіатранспорт, але все завершилось невдачею: аеродинамічний опір заважав розігнати поїзди на швидкість більшу за 300 км/год, а залізниця на реактивній тязі виявилось задорогою навіть для радянської планової економіки.

Вперше Маск свою технологію «Гіперлуп» запропонував у 2012 році, як альтернативу будівництву швидкісної залізничної магістралі «Лос-Анджелес – Сан-Франциско». На будівництво «класичної» швидкісної залізниці довжиною майже в 1 тисячу км планували витратити $68 млрд. А побудова магістралі за винаходом Маска по цьому ж самому маршруту мала би обійтись лише в $7,5 млрд, звісно – після відповідних конструкторських робіт та випробувань.

Креслення по технології «Гіперлуп» Маск виклав у відкритий доступ, що власне і стало каталізатором інтересу в світі до цього перспективного виду транспорту. Про плани будівництва таких магістралей за 2013-2016 роки заявили Польща, Словаччина, Британія, Іспанія, Швеція, Індія, ОАЕ та Саудівська Аравія. Сам Ілон Маск отримав дозвіл на будівництво «Гіперлупу» між Сан-Франциско та Лос-Анджелесом, але тут на перших порах плани обмежувались будівництвом тестової магістралі довжиною в 10 км.

По суті, фактична реалізація проекту «Гіперлуп» почалась в травні 2016 року, коли відбувся перший тест силової установки для цього транспорту. Перший текст капсули відбувся в січні 2017 року. Ідея використовувати «чудо-поїзд» Маска для транспортування вантажів народилась в серпні 2016 року, її творцями власне й були інвестори DP World.

В процесі проектування та перших випробувань з’ясувалось, що «Гіперлуп» може і не спрацювати так, як це задумав Маск. Наприклад, виявилось, що капсули «чудо-поїзду» можуть небезпечно перегріватись під час руху, крутитись по своїй осі та взагалі рухатись небезпечно. Також – що в тунелях складно підтримувати необхідну герметичність для вакууму, необхідного для руху капсул. За цими параметрами «Гіперлуп» ставав як мінімум непридатний для перевезення пасажирів, а для реалізації цього проекту стали потрібні інвестиції міжнародних компаній та глобальне поєднання зусиль країн, зацікавлених в цьому проекті. Цікаво, що при цьому втілювати цей проект на глобальному рівні взялись одразу декілька компаній – зокрема, Hyperloop TransportationTechnologies (НТТ), Hyperloop One, яку власне заснував Ілон Маск, та Virgin Hyperloop One, що належить мільярдерові Річарду Бренсону.

За півгодини до моря

Фактично, Україна до світового проекту «Гіперлуп» приєдналась в лютому 2018 році, під брендом компанії HypeUa. Але тут по суті йшлось про те, що Україна самостійно розробить свій прототип «чудо-поїзда», і лише після перших випробувань готового виробу наша країна планувала вести переговори із Маском про участь в українському проекті. А так учасниками проекту українського «Гіперлупу» стали НТТ, «Укроборонпром», КБ «Південне», Український інститут майбутнього та власне Мінінфраструктури.

Тут треба нагадати контекст, в якому Володимир Омелян вирішив запускати український «Гіперлуп». МІУ шукало спосіб, як організувати відносно дешево швидкісний залізничний рух із Києва до Одеси. І виявилось, що «гіперлуп» навіть на стадії дослідного зразка обійдеться дешевше за класичну швидкісну залізницю: якщо в першому випадку 1 км магістралі коштував 11-17 млн євро, то в другому – майже 40 млн євро. При цьому орієнтовний час в шляху складав би лише 35 хвилин. Робити такий проект чисто із медійних мотивів Омеляну не було сенсу, бо в тому ж лютому 2018 року Мінінфраструктури могло похвалитись запуском іншого проекту – поставки американських тепловозів для Укрзалізниці.

Тим більш, що і медійний супровід проекту українського «Гіперлупу» лишав бажати кращого. Згідно із повідомленнями ЗМІ, спочатку цей «чудо-поїзд» мали будувати із Києва до Одеси, потім – з Києва до Дніпра. Перші конкретні обриси проекту українського «Гіперлупу» були опубліковані лише в лютому 2019 року, в рамках концепції НААН «Перспективи розвитку транспорту п’ятого покоління в Україні». В офіційному релізі з цього приводу йшлось, що виявляється Україна справді має технологічні можливості виробляти свій «чудо-поїзд». А ЗМІ вихопили, що за тим документом, в прототипі «чудо-поїзда» можна було би їхати лише напівлежачи, а в капсулі не мало бути вбиральні. Власне, Криклій як міністр інфраструктури зупинив проект HypeUa якраз в той момент, коли потрібно було вирішувати – Україна як держава дає дозвіл будувати за приватний кошт експериментальний полігон в Дніпрі чи ні.

Ну а поки в нас «гіперлуп» був лише мемом, за допомогою якого глузували з Омеляна, в липні 2019 року такий же «чудо-поїзд» взялась будувати Саудівська Аравія, в кінці 2019 року Франція завершувала будівництво експериментального полігону для свого такого ж проекту. Ну а порт Гамбурга ще восени 2018 року почав свій проект по доставці «Гіперлупом» вантажів до гавані.

Цікаво, що проект «Гіперлупу» навіть РФ намагалась адаптувати для досягнення своїх геополітичних цілей. Зокрема, в 2017 році росіяни планували прокласти експериментальну гілку «чудо-поїзда» в 65 км між китайським містом Хуньчунь та своїм портом Зарубіно, та перевалювати по цій магістралі транзитні вантажі. Але тут росіян підвела їх непослідовність – спочатку вони вирішили не обмежуватись експериментальною гілкою, але й також прокласти гіперлуп між Москвою та Санкт-Петербургом. Так кошторис проекту досяг трильйона рублів, і тому росіяни вирішили, що досягнення своїх політичних цілей краще використовувати «класичну» залізницю.

Проект на 20 років

По суті, Hyperloop Ілона Маска за останні 8 років так і залишився на стадії експериментальних зразків, що навіває сумніви про перспективність такого проекту.

Але тут заради справедливості треба наголосити, що «гіперлуп» конкурує із проектами саме «класичних» швидкісних залізниць, реалізація котрих для кожної окремо взятої країни займає мінімум 20 років.

Наприклад, перший швидкісний поїзд у світі стартував у Японії 1964 року по швидкісній лінії Токайдо-Сікансен, яка була запроектована ще в 1941 році. І на цей проект еліта країни не шкодувала грошей за принципом «зробимо Японію знову великою».

У тому ж 1964 році свої швидкісні поїзди вирішила будувати Франція. Перший їх експрес TGV вийшов на регулярні рейси аж у 1981 році.

Розробка німецької системи швидкісних поїздів ІСЕ стартувала у 1970 році, а перший експрес вийшов на регулярні рейси у 1985 році.

Китайці із запуском у себе швидкісних поїздів впорались відносно швидко. У 2002 році КПК Китаю прийняла рішення розвивати швидкісні залізниці, а уже в 2008 році перший експрес в Піднебесній вийшов на регулярні маршрути. Але тут потрібно наголосити, що Китай по суті імпортував уже готові технології. А до цього Китаю потрібно було ще 30 років, аби навести лад на своїх залізницях так, щоб там взагалі могли ходити швидкісні поїзди.

Та й Омелян взявся проектувати «Гіперлуп» із Києва до Одеси тому, що УЗ за останні 5 років так і не вирішила проблему, як прискорити свої поїзди за цим маршрутом («Інтерсіті»+ із Києва до Одеси їде 7 годин, фірмовий поїзд №105 «Чорноморець» через Вінницю – 9 годин, поїзд №148 через Черкаси -14 годин).

Наприклад, в 2017 році Кравцов планував зробити швидшими рух «Інтерсіті»+ до Одеси за рахунок того, щоб взагалі заборонити рух залізницею через Вінницю до портів ешелонів із зерном. Такий план був за принципом «гори сарай, гори і хата», але після протестів зерновиків Кравцов відступив. У 2018 році Кравцов планував купити для маршрутів на Одесу швидкісні поїзди із спальними вагонами «Тальго» іспанського виробництва. Але цей план вперся в банальну нестачу грошей на купівлю нового рухомого складу в «Укрзалізниці».

Того ж 2019 року до влади прийшла «Зе-команда», але їх єдиний успіх у сфері розвитку швидкісного транспорту – це новий залізничний маршрут «Інтерсіті»+ до Кривого Рогу, батьківщини президента Зеленського.