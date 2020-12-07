Програш в Кривому Розі - це не просто фінальна жирна крапка в провальної кампанії, де влада не взяла жодної посади мера в областях. Президентський провал в рідному місті - це порівняно новий політичний тренд для України

За кілька днів до виборів мера Кривого Рогу Володимир Зеленський вийшов зі спеціальною заявою. У ній він побічно закликав громадян Кривого Рогу проголосувати за кандидата від «Слуги народу» Дмитра Шевчика. Те, наскільки принциповим для Володимира Зеленського була перемога його кандидата каже і те, що в кінці листопада Володимир Зеленський з’явився в рідному місті на нараді, присвяченій екологічним питанням. На цій же нараді з усіх кандидатів в мери брав участь тільки Шевчик. Там же Зеленський відверто бажав удачі і перемоги своєму кандидату.

Є підстави вважати, що влада змусила знятися з виборів багаторічного мера Кривого Рогу Юрія Вілкула, який набрав в першому турі більше 44% голосів – власне про кримінальні справи проти себе говорив сам колишній мер, який після першого туру раптом згадав про проблеми зі здоров’ям.

Шевчик після першого туру був на другому місці з майже 26% голосів, тоді як Павлов в першому турі набрав лише близько 10%.

І ось – незважаючи на всі зусилля президента, Дмитро Шевчик зазнав фіаско, програвши вибори кандидату від ОПЖЗ Костянтину Павлову. У тому числі з подачі офісу президента в ці дні було багато сказано про те, що тепер Кривий Ріг виявиться під п’ятою «русского мира». Однак тут слід уточнити, що з-під цієї п’яти другий за значимістю після Донбасу індустріальний басейн України ніколи і не вибирався.

Уявити вибори як боротьбу проукраїнського добра проти проросійського зла складно, знаючи біографію всіх кандидатів. Всі з них були так чи інакше пов’язані з фігурою Ріната Ахметова. Син Юрія Вілкула Олександр довгі роки займав відповідальні пости в бізнес-імперії Ріната Ахметова, який був віце-прем’єром при Януковичі і очолював близьку до Ахметова партію «Опозиційний блок» після відколу від неї ОПЖЗ – проекту Медведчука-Льовочкіна.

Дмитро Шевчик довгий час працював топ-менеджером ахметовского «ЦГЗК», був депутатом Дніпропетровської облради від «Партії регіонів».

Павлов в парламенті минулого скликання так само вважався фігурою близькою до Ріната Ахметова і сім’ї Вілкулів. На виборах Ради-2019 він поступився своїм місцем в парламенті кандидату від «Слуги народу».

Як не дивно, не беручи участі у виборах, їх виграв Вілкул, який завів свою більшість в міськраду. Не можна сказати, що програв Ахметов, тому що незважаючи на чутки про сварку з Вілкулом-молодшим, той все ж виявився в його Опоблоці, а не льовочкінсько-медведчуківському ОПЗЖ.

Умовний помаранчевий табір не програв – в радянському індустріальному басейні, на жаль, він і не представлений.

А ось хто програв, так це особисто Володимир Зеленський. І це не просто фінальна жирна крапка в провальній кампанії, де влада не взяла жодної посади мера в областях.

Президентський провал в рідному місті – це порівняно новий політичний тренд для України, країни, де кланово-політичні групи розвивались за територіальною ознакою. З опорою на олігархічний бізнес.

Дніпропетровський клан, що розділився на ворогуючі гілки Кучми-Пінчука і Лазаренка-Тимошенко. Донецька зв’язка олігархічної і бандитської вертикалей, консолідованим висуванцем якої був Віктор Янукович. Навіть вінницький гурт Володимира Гройсмана, який не здав місто кандидату від «Слуг народу», просунувшись на посаду мера близького до екс-прем’єра Сергія Моргунова. Між цими політичними моделями завжди було щось спільне.

Те, що просування ставлеників цих груп було підкріплене регіональними тилами, сформованими управлінськими командами, які зміцнювалися і розширювалися в міру зростання значення кожного клану. Залізти на вершину української політики без такого «заземлення» в базовому регіоні-форпості було можливо. Утриматися – ні. Саме тому, поразка Володимира Зеленського, нехай і в образі аватара Шевчика – це початок кінця.

Адже у білої ворони української політики Зеленського немає ні своєї опори, ні своєї команди. Крім команди «Запоріжжя – Кривий Ріг – транзит». Навіть управлінська вертикаль формується ним з людей призову Кучми або Януковича. У ситуації повного усвідомлення того, що прибиральниця з «95 кварталу» не може керувати наприклад «Укроборонпромом». І тут ми навіть не розглядаємо ідеологічну сторону справи або породжувані останніми призначеннями загрози для самої державності.

З адміністративної точки зору призначення таких людей – це гра в чужі ворота. Так як для людей калібру Гриневецького Володимир Зеленський залишається просто ліфтом, завдання якого – довести до потрібного поверху. А як діяти вже потрапивши на поверх – це ми і самі розберемося, зі старими друзями, без Володимира Олександровича.

Поразка в Кривому Розі – це не просто свідчення кризи довіри до Володимира Зеленського в рідному місті. Це про те, що в реальній політиці неможливо завжди виїжджати на голому рейтингу. Особливо тоді, коли рейтинг стрімко падає. І про те, що український deep state – традиційна система політичних кланів і ФПГ краще за інших усвідомлює кризу президентства Зеленського. І робить висновки.

Проїхавшись на Зеленському як паровозі до найближчої станції, зміцнивши свої позиції, бачачи видихання локомотива, авторитетні у всіх сенсах пасажири вже зіскакують на зупинці «Зеленський – Кривий Ріг – транзит». Шукаючи для подальшого шляху чергове «нове обличчя».