Справка: Тина Берадзе – член Ассоциации выпускников Медицинской школы Гарвардского университета и Всемирной Федерации биологической психиатрии.

Врач-психиатр, психотерапевт и медицинский психолог.

Она родилась и выросла в Грузии, получила образование в США, во время Оранжевой революции находилась в Украине. Живет в Киеве, она лично знакома со многими ключевыми украинскими политиками. Является одним из самых высококвалифицированных специалистов психиатрии в Украине.

– В условиях военной агрессии РФ и прогнозов о военном вторжении украинцы ищут способы как справиться со стрессом и успокоиться. Некоторые принимают антидепрессанты и транквилизаторы, декларируя это в социальных сетях. Другие в комментариях их спрашивают названия препаратов. Такое самолечение. Можно ли так делать? Поможет ли это?

Вы были в Грузии, когда началась война? (8 августа 2008, в день начала летних олимпийских игр в Пекине, российские войска заняли часть территории Грузии и остановились недалеко от Тбилиси. Москва тогда обвинила Грузию в попытке силового возвращения сепаратистского региона – Южной Осетии – и назвала свою операцию “принуждением Грузии к миру” – ред.)

– К сожалению, нет, я не была тогда в Грузии. Именно тогда, я здесь, в Украине, работала с президентом Виктором Ющенко. Помогала ему, когда позвонил президент Польши и они вместе полетели в Грузию. Тогда пять действующих лидеров европейских стран: президенты Украины, Литвы, Польши, Эстонии и премьер-министр Латвии прибыли в Тбилиси, где приняли участие в массовом митинге вместе с Мишей (Саакашвили – ред). И чтобы не случилось, я только за это благодарна Ющенко, что он тогда прилетел в Тбилиси поддержать Грузию. Потому что, если бы европейские лидеры не вышли на грузинский назовем это условно Майдан, Путин разбомбил бы Тбилиси.

Сейчас армия РФ стоит в 150 км от границы Украины, тогда она стоял за 50 км от столицы Грузии. Когда мне говорят: “Ой, сейчас Олимпиада, поэтому Путин не нападёт”. Слушайте, ребята, тогда тоже была Олимпиада, и тогда она тоже была в Китае. В 2008-м спустя два дня от начала Олимпиады Путин начал бомбить Грузию.

– Олимпиада была и когда Россия аннексировала Крым.

– Именно.

Я хочу сказать одно, что никакой антидепрессант, никакой транквилизатор не поможет. В психологии, психиатрии и в психиатрической медицине это называется denial, иными словами – отрицание. Нам надо признать, что сейчас происходит. А что происходит? Мы в очередной раз стоим на пороге экзистенциального вопроса: “Быть, или не быть”.

– Национального экзистенциального вопроса?

– Как страна, безусловно! “Быть, или не быть Украине”. Как вы знаете, уже страны эвакуируют дипломатов и своих граждан из Украины. Особенно американское посольство, они – всех…

Эвакуировали.

– Да. Моя дочь американская гражданка. И она первая в списке из нашей семьи на эвакуацию. Она получила сообщение такого характера: “Вас и членов вашей семьи, невзирая на национальность, на гражданство, мы готовы эвакуировать. Но, не отвечаем на 100% за это. Поэтому рекомендуем уже: “сейчас уходить”. Они поставили нас на учёт. И в случае ужасной ситуации, они своих граждан не оставляют.

Недавно подобное произошло в Афганистане, и моя подруга, очень умная женщина, сказала: “Знаете, что, мы-то тут дома. Эвакуируют только иностранцев”. Из Афганистана они забрали своих, а мы-то дома. И все встало на свои места. Да, конечно, мы дома и проблема – она у нас дома. Какие антидепрессанты нам помогут? Катя, дорогая.

– Что делать, чтобы не сойти с ума в этой ситуации?

– Гениальный вопрос: “чтобы не сойти с ума”. Давайте расставим все по местам. Вероятность полномасштабного вторжения – 50 на 50: или этому быть, или этого не будет – это ясно.

Сойти с ума мы успеем всегда. Предлагаю отодвинуть этот гениальный процесс схождения с ума. Я серьезно сейчас, без всякой иронии. И задуматься о том, что мы сейчас можем сделать сами для себя, и для своей.

– Хорошо. Что конкретно мы можем сделать для себя и для страны?

– Конечно же надо начать с себя. Сначала маску на кого?

– На себя.

– Потом на ребёнка, правильно? А теперь представьте ситуацию: у нас наглотавшаяся, без причины, без показаний, антидепрессантов и транквилизаторов нация. Правильно же? То есть, ни у кого нечего спросить, поскольку в таком состоянии никто не может принимать адекватные решения. Мы же понимаем, что нужно администрировать любой препарат, тот же анальгин принимать только при показаниях и по назначению, если он тебе не нужен, его нельзя пить.

Если вам придется бежать, не дай Бог, конечно, в бомбоубежище, – то под транквилизаторами ваш мозг будет не в состоянии принять разумное решение, чтобы себя спасти.

Вы со мной согласны?

– Да.

– Спасибо. Зачем глотать таблетки, что это изменит?

– Успокоиться, снять тревожность.

– А вот сейчас самый главный вопрос: зачем мы тревожимся? За тревогу у нас отвечает один из отделов “самого старого” мозга, со времен, когда человек еще бегал с копьями, он называется “амигдала” (corpus amygdaloideum, амигдала — область мозга миндалевидной формы, находящаяся в белом веществе височной доли полушария под скорлупой, примерно на 1,5–2,0 см сзади от височного полюса. … Миндалевидное тело играет ключевую роль в формировании эмоций, в частности страха – ред.), он был и есть сейчас. Зачем амигдала нам нужна? Для того чтобы мы распознавали опасность, и принимали соответствующие меры защиты. Если за вами бежит лев, а вы напихались транквилизаторами, что вы сделает?

– Смотреть на него?

– Exactly. И что, какой будет результат?

– Вероятно он нас убьёт.

– Молодец. Ещё пример, в автомобиле заканчивается бензин, индикатор топлива начинает мигать красным, предупреждая, а вы индикатор закрасили. Дальше, что будет?

– Автомобиль остановится.

– Именно! Моя идея как врача, клинического психолога это объяснить. Первое – не надо употреблять алкоголь – он не поможет. Второе – не надо глотать антидепрессанты. Надо оставаться в ясном сознании.

То, что мы тревожимся, это, не могу поверить, что я это говорю, но, – это очень здоровая реакция. Это адекватная ситуации реакция, когда мы живем в условиях вторжения РФ – в условиях войны. Потому что, если бы мы не будем тревожиться, – мы не найдем выход из ситуации. Дорогу к бомбоубежищу не найдём.

Вот это моя идея. Кому-то это понравится, кому-то – нет. Но я верю в доказательную медицину. Вы же прекрасно это знаете. Я прекрасно понимаю, что человек под транквилизаторами, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не в состоянии принимать правильные решения.

Поэтому нужно принять реальность, что это настало, и мы знали, что это настанет. Мы предпочитали об этом не думать, но, думаешь – не думаешь, всё равно, это настанет. Россия агрессор и то, что происходит сейчас было лишь вопросом времени.

– Позвольте, я скажу честно.

– Пожалуйста.

– Я ожидала подобного в 19-м году после победы Зеленского на выборах, но тогда были более мягкие попытки РФ вернуть себе контроль над Украиной. Спикеры власти, они же первые лица государства, давали интервью о дружбе с РФ и способах “примирения”. Сначала пытались отменить закон о статусе украинского языка и делали антигосударственные шаги на фронте – общество на это ответило протестами и движением против капитуляции – власть остановила попытки. Потом мир был в шоке от пандемии. И вот сейчас реакцию президента Зеленского на угрозы со стороны России значительная часть общества расценивает так: либо ему безразлична российская агрессия, либо он, не дай Бог, конечно, её поддерживает, либо он совершенно не понимает, что происходит.

– А почему у нас была идея, что он что-то понимает? Слушайте, Вы серьёзно, ну Катюш, ну, ничего персонального к нему.

– У меня не было, но большинство украинцев избрали его президентом.

– Да, 73% избирателей, и сейчас, когда я слушаю их разочарование, я думаю: а вы на что надеялись?

– Они верили его словам.

– Вы же считаете, что я, умный человек, правильно? И вот Вы меня назначаете главным редактором издания #Буквы. Вы ведь не считаете, что я ничего не соображаю, верно? Что через неделю с вашим издательством будет?

– Не знаю, сложно сказать

– Ой, а я знаю (смех).

Либо так: сейчас меняемся с вами местами, и вы принимаете моего пациента. И я уверяю вас, по сравнению с Зеленским, вы очень-очень образованный человек. И что-то, из того, что с человеком происходит вы поймете. Но, что с ним делать дальше, как лечить – вы не знаете. Для этого нужно что? – experience, опыт. “Чтобы лепить горшки – ты должна научиться лепить горшки”.

– Хорошо, 73 % избирателей, которые пришли на выборы и проголосовали за Зеленского во втором туре, понимая, что он не обладает опытом, он вообще первый раз в политике, а у нас война…

– А Вы думаете, что они не понимали этого?

– Думаю нет, но проголосовали за него. Им можно поставить диагноз?

– Народу?

– Избирателю.

– О, это хороший вопрос. Это далеко сейчас заведёт, но как такового диагноза нет.

– Или особенность.

– Это особенность, да. Это область культуральной психиатрии.

– Какие культуральные особенности имеют украинцы, которые им дали уверенность, что Зеленский – правильный выбор?

– Культуральная особенность – уникальная: назло и вопреки.

– Назло Петру Порошенко?

– Да.

– Отомстили?

– Да, конечно.

– По этой логике и видя социологию сейчас, где у Петра Алексеевича почти одинаковый рейтинг с Зеленским, они сейчас должны пойти и, при возможности, отомстить Зеленскому?

– Absolutely.

– То есть, проголосовать за Петра?

– Уникально, потому что это уже не первый раз происходит. Вот смотрите, что получается: сначала отомстили Ющенко. Когда он уходил, я была рядом, и он сказал феноменальную фразу: “Нет, народ меня любит, это всё Вова”.

– Путин?

– И мы отомстили ему – привели лояльного к РФ Януковича. Правильно?

– Да

– Потом мы отомстили Януковичу, который решил, что здесь база, автобаза.

– Не захотел вести страну в Евросоюз, хотя обещал.

– Я не знаю, что он хотел, честно. Это был единственный президент, с которым я не была знакома. Со стороны его оценивать как доктор не могу, но его поведение – это идиотизм, да.

Потом отомстили еще как. Кого привели… Петр Порошенко избрался в мае президентом. До этого кто рулил страной?

– Турчинов.

– Турчинов, Яценюк, Кличко, который не знает, какой год настал (Кличко не смог произнести 2022 год – ред.)

– Возможно, Кличко просто оговорился?

– Два раза? Ну не знаю, я глубоко встревожена.

– Почему?

– Как врач встревожена, ничего персонального. Потом мы отомстили Петру Порошенко, – привели Зеленского, который до сих пор снимает кино. Он же главный герой.

– С вашей профессиональной точки зрения, Зеленский живет в кино?

– Да, он блестяще это делает, ничего не могу сказать. Но это не кино.

– Хорошо, опираясь на культуральную психологию украинцев, скажите, как мы будем мстить Зеленскому?

– А вот здесь то, что меня очень беспокоит. Культурально Украина умеет защищаться, культурально Украина умеет выходить на Майдан. Это очень патриотический народ. Но, Украине нужен лидер. Сейчас у нас лидера нет.

То есть, мы умеем бороться. Говорю “мы” так как давно здесь живу. Я знаю и работала со многими. Ни одно правительство, кроме Януковича, мимо меня не проходило. И вот как бы мы не относились к этим людям, – у них были лидерские способности. Даже Кличко с Яценюком вывели Майдан! В данный момент мы, “orphans” – дети в детском доме.

– Формально лидером и главнокомандующим сейчас является Владимир Зеленский…

– Что сделает Зеленский, мы уже видели в фильме (сериале “Слуга народа” – ред.). И не только мы с Вами это видели. Netflix показывает, да. То есть, у нас лидера нет. Вот в чем проблема. Не антидепрессанты надо покупать и запивать водкой, а найти лидера, который нам скажет: “ребята, военная ситуация” и возьмет на себе ответственность.

Мы стоим на пороге войны. Она случится или нет – мы не знаем.

Нам нужен лидер, человек, который нам скажет: “пойдем в бомбоубежище”. Проложит маршрут, объяснит, что нам сделать, чтобы защититься

– Сейчас нам это никто не может сказать, кроме Зеленского – только он обладает полномочиями. Армия подчиняется верховному главнокомандующему – то есть Зеленскому. Вот в чем проблема. А он молчит.

– Именно, вот в чем проблема. Слушайте, Путин уже поставил раком Лукашенко, об этом заявил сам Лукашенко – у него не было другого выхода. Раньше Лукашенко не допустил бы российских солдат к границам Украины под предлогом военных учений Беларуси и России. Сейчас же российские солдаты стоят за 150 км от нас. Это огромная проблема. У нас проблема: они уже здесь стоят, понимаете? И он их запустил и это допустил.

– Кто? Зеленский?

– А кто я, что ли? Не мы с вами. Мы то с вами об этом говорили. Но мы можем только говорить, у нас полномочий нет, правильно же.

И вместо того, чтобы покупать антидепрессанты, народу нужно собраться, проявить своё этническое “я”.

– Это Майдан?



– А что, есть другой выход? А что нам делать? Сидеть и ждать пока этот сумасшедший Путин по нам ударит?

Условные “нормандские переговоры”, просто отсрочат проблему. Понимаете? Просто отодвинут.

А сейчас, как врач Вам скажу: хуже, чем постоянный стресс, в нашем случае это ожидание войны, ничего нет. Постоянный стресс уничтожает вашу иммунную систему, потому что у нас постоянно повышен кортизол (гормон стресса – ред.).

– Возможно ли, что в какой-то момент мы перестанем верить в угрозу? Некоторые предпочитают думать, что угроза преувеличена – обвиняют политиков и СМИ, что они “раздувают панику”. Некоторые ищут спасение в прогнозах астрологов: “Астролог предсказал, что Путин умрет в течение одного-двух лет” – нам нужно просто дождаться – это не единичные заявления от вполне образованных людей. Они говорят, что это их надежда, когда власть не может предоставить защиту.

– Слушайте, Вы серьёзно сейчас?

– Люди в это верят.

– Да, у людей другого выхода нет. Людям нужна зацепка за что-то, конечно.

– Защита.

– Да, но это очень опасная дорога. Почему я была против фильма “Секрет”, помните, “позитивное мышление”? Предположим, я стою в Нью-Йорке, Вы же были в Нью-Йорке, помните какое там движение – Вам объяснять не надо. И вот я хочу перейти дорогу, а там красный свет, а я себя настраиваю позитивно и перехожу дорогу. Я перейду?

– Попытка точно не будет безопасной.

– Верно. У меня другие планы на жизнь, я не суицидник.

– Люди ищут защиту в прогнозах гадалок и астрологов, когда не доверяют институциям, работа которых – их защитить.

– Именно. Но, людям нельзя искать защиту, и надеяться “авось, пройдет”, но-но-но. Это вопрос времени, нам все равно придется это решить. И я это говорю, как грузинка, которая проходила через это.

– Решить что: проблему с Зеленским или проблему с российской агрессией?

– Нам нужен лидер, дорогая моя. Ничего персонального к господину Зеленскому, серьёзно говорю. Но, он не знает, как быть президентом. Он не знает, что делать в случае войны.

Я больше знаю. Я – советский врач первого призвания, офицер запаса, я больше знаю, что делать, чем он. Он никогда не воевал.

– Он не был в армии.

– Ничего персонального. Пусть снимает кино, но нам, нации нужен лидер!

– Вернемся к культуральной психологии, почему мы украинцы постоянно мстим? Потому что мы поверили, а они нас обманули как нам кажется?

– Я объясню, почему. Вот посмотрите, как обществу понравилась история “гнобить олигархов”.

– Да.

– Это тоже культуральная особенность

– Мы завидуем деньгам олигархов?

– Of course, конечно. Так происходит не только у нас и мы не единственная нация в мире. Но, украинцы знают, как именно эти богатства были аккумулированы олигархами. Как только человек ощущает несправедливость логика отсутствует и критическое мышление отключается.

Пример. Во времена президентства Порошенко мне говорили: “слушайте, мы воюем с Россией, а у нашего президента там бизнес” – вот оно. Справедливая нация очень, понимаете.

– На мой взгляд, каждый президент, как нам кажется, несправедлив. Так можно сказать про любого президента любой страны.

– Конечно, а как иначе. Но знаете, в чем вопрос, у любой западной страны отлажена уже система, понимаете.

– Институциональная?

– Да. В Австрии, когда обнаружилось, что Курц замешан в коррупции, австрийцы говорили: “Боже, какой ужас. У нас премьер, оказывается коррупционер”. А у нас в Украине – это стиль жизни.

– При этом, бытовая коррупция, шоколадку дать доктору или где-то обойти бюрократическую процедуру и так далее – часть жизни. Мы не хотим ждать в очереди, не хотим соблюдать процедуры. Мы хотим быстрого решения проблемы – “договориться”.

– Я не могу Вам сказать, что мы не хотим. Мы, может, и хотим. Но, если я это не сделаю, я потеряю грандиозное количество времени, понимаете. И чем старше я становлюсь, я понимаю, что нет ничего дороже, чем время.

Поэтому, на ваш вопрос про антидепрессанты у меня такой ответ – нам лидер нужен для того, чтобы выжить как нации. Кому-то это понравится, кому то – нет, но другого ответа у меня нет.

Я хорошо помню реакцию на мою колонку для ВВС, где я написала, как психолог про алкоголизм. Народ меня проклял, сказали: “Вы запрещаете нам весело жить”.

Поймите, к Зеленскому у меня нет ничего персонального, я его лично знаю ещё со времён “95 Квартала” и считаю, что он весёлый мальчик, весёлый чувак, больше ничего не могу про него сказать, но он не лидер страны на пороге полномасштабной войны.

– Вопрос про лидерство. Был период, когда у Михеила Саакашвили был такой рейтинг, что, если бы были выборы, он имел высокие шансы стать президентом Украины.

– У нас с Мишей был этот разговор, и он абсолютно честно мне сказал: “грузина они не выберут никогда”. Я спросила почему? Аваков, например, армянин. Украина – не шовинистская страна. Он ответил: “Сталина помнят, Сталин был грузином”. И эта память сохранена.

– Для многих Сталин – “сильная рука”.

– Это для многих, но кого?

Вернемся к тому, как можно себя успокоить – никак. Пока мы лидера не найдем.

– Как можно успокоить окружающих?

– Окружающим нужно сказать: соберись, это экстремальная ситуация. У нас нет роскоши сейчас транквилизироваться. У нас экзистенциальный вопрос: быть или не быть. Стране Украина – быть или не быть.

– Зеленский это понимает?

– Вы издеваетесь надо мной сейчас, Катя? Ну как, Вы хотите, чтобы я ответила на этот вопрос?

Он кино снимает! У него кино там. У него декорации хорошие, у него освещение хорошее. Он Харьков то отдает, то не отдаёт. Я даже не знаю, как это комментировать.

Нам надо собраться. У нас нет роскоши сейчас находиться в отрицании.

– У нас есть роскошь, например, менять Зеленского в условиях войны? Многие говорят о досрочных парламентских и президентских выборах.

– Слушайте, нам нужен лидер, который нам скажет, что нам делать. До этого момента хоть пейте антидепрессанты, хоть нейролептики, – ничего не поменяется.



– Тина, вы даете очень резкие оценки, не опасаетесь последствий? Не секрет, что власть Зеленского борется с критиками – с политической оппозицией, гражданским обществом, пытается дискредитировать независимые СМИ.

Лукашенко меня уже хочет убить после моих выступлений. Путин давным-давно хочет меня убить, потому что в 2014 году я такое написала, что не дай Бог никому, ему это не понравилось.

И сейчас я в третий раз выхожу, несмотря на то, что я нарушила обещание больше не давать никаких комментариев о политике. Но у нас война! Мы в опасности! И если это будет последнее моё интервью, что абсолютно допустимо…

– Не будет.

– Даже если это так – я осознанно это делаю. У нас нет выбора. Меня спрашивают: “ты уедешь?”, – нет, я не собираюсь уезжать, no, no, no.

– Я никуда не собираюсь уезжать, потому что я не вижу смысла. Если я куда-то, теоретически могу уехать – это Грузия. А если это здесь случится, и я не защищу Украину – они придут туда.

Нам надо собраться, а страна в отрицании, Катя, дорогая моя. Вот это: “авось пройдет, авось пронесёт”.

– Некоторые думают, что американцы нам помогут, за нас все сделают.

– Слушайте, я помню, как это было в Грузии. Но там был лидер. Он жевал галстук, но он там был. И когда начали бомбить все стратегические объекты Грузии, – у него уже была готова по всем натовским стандартам – армия. И они как раз были первой линией. Американцы сейчас говорят: “мы вам даём оружие, но ни одного натовского солдата на территории Украины не будет”.

– И не может быть.

Тогда к Саакашвили как к лидеру приехали 5 действующих европейских лидера – 4 президента и 1 премьер-министр.

Кто приедет к Зеленскому? Байден?

– Сомневаюсь

– Это война, ребята. Если бы не де Голль, не Черчилль, не Миша в Грузии тогда, – от нас ничего не осталось бы, вообще ничего.

Когда люди не знают что им делать – они хаотично себя ведут – это самое страшное.

И как должен себя вести лидер нации, у которого весь зарубежный дипломатический корпус уже уехал, а США эвакуирует своих граждан? Что он должен делать?

– Как минимум, Верховную Раду собрать и проголосовать оборонные законопроекты, признать угрозу, а не спорить с Европой и США, приуменьшая угрозу.

– Вам это ничего не напоминает, как они себя повели, когда коронавирус начался? Все спрятались.

– Да.

И комментировали какие-то люди, которые не имели к этому никакого отношения и естественно всё провалили.

Но вопрос сейчас не в этом. Военная ситуация. Весь мир об этом орёт. Вы получаете javelin. Посмотрите, что творится.

Кто должен сейчас 24 часа в сутки вещать?

Но он говорит нам: “Я вам не советую паниковать”

И вот тогда у меня началась паника, я поняла, что нам пи***ц.

Рада не работает, Кличко не знает, какой год. Президент несёт какую-то чушь, он вообще в курсе, что Путин ему угрожает?

Или ему не до этого? Потому что он снимает кино? Аплодисменты. Снимайте дальше, а у меня нет роскоши на кино сейчас.

Да, конечно, мне отсюда уехать 5 секунд, я даже не являюсь гражданином этой страны.

Если мы сейчас убежим в Грузию, что случится? Грузия будет следующей.

– Мы же не в НАТО. Будет глубокая озабоченность, глубочайшая. Потому что следующие будут Польша и Прибалтика. А там они уже будут воевать. А почему? Потому что они члены НАТО.

– А у него…

– Кино.

– Вот страна, а вот – кино. Он живет в своей параллельной реальности.

Как Вы думаете, он вообще понимает, что происходит? Ему, вообще, рассказывают? Что Javelin пришли он в курсе?

– Как минимум, он общается с иностранными журналистами, они задают ему вопросы. Он комментирует, на мой взгляд, с раздражением и даже местами агрессивно. На мой взгляд, он считает, что это все происки Запада. Депутаты “Слуги народа” уже говорят, что Зеленский был против внесения в Конституцию, что Украина – курс в НАТО, и что он хотел бы вернуть нейтральный статус, поэтому “прощупывает почву под референдум”. Посмотрите на его последнюю пресс-конференцию зарубежным СМИ.

Американские журналисты в недоумении: “Почему президент страны, которая в опасности и 8 год кричит миру о необходимости помощи, преуменьшает угрозу?”

– Ему мешают быть в своей реальности. У него хорошая реальность: он стал президентом Украины. С ним разговаривали другие президенты, канцлеры и так далее. И сейчас ему военная ситуация мешает снимать кино.

Я не раз за этим наблюдала, и это медицинский факт: если вы сравните мозг до власти и после власти через два месяца – это разные два человека.

– Потому что – это ответственность?

– Это как болезнь. То есть меняется совершенно. Буквально за полгода он оставляет вокруг себя только тех людей, которые ему говорят то, что он хочет слышать.

А тут они начали говорить, что-то там начинается. Ему это не нравится.

Если он надеялся, что американцы все решат. А американцы сказали, нет. Сказали: “вам придется хоть как-то…”

– Поучаствовать.

– Конечно. А ему это не понравилось. Ему нарушили реальность.

– И он злится?

– Он даже не злится, он абстрагировался.

– В случае досрочных президентских выборов он готов будет покинуть пост?

– А вот гениальный вопрос. Еще раз повторю: решается судьба Украины. Если не будет страны, какой тогда пост?

– Он это понимает?

– Он – нет.

Мы же все читали, что написал Путин об Украине. Путин заявил: нет такой страны Украина. Мы стоим перед большой угрозой.

Весь мир понимает, а мы нет. Пример: Мой хороший знакомый работает на американскую IТ-компанию, которая его предупредила, что “в случаи оккупации Украины и включения Украины в состав РФ, мы будем вынуждены с вами аннулировать контракт. Но если вы хотите продолжить сотрудничество, мы вам предлагаем несколько стран на выбор, даем вам неделю”.

И тогда я осознала в каком отрицании мы находимся!

Этого делать нельзя. Если у тебя в паспорте написано, что ты украинец – то ты должен защищать эту страну. Я не говорю, что все должны так делать.

Хотим быть в составе РФ – без меня. Я уехала из Советского союза и вернулась только после распада с паспортом страны, которой не было.

Выбор очень простой: или ты возвращаешься туда, или ты делаешь всё возможное, чтобы защитить Украину.

Есть люди, которые говорят: “Боже, как хорошо было в Советском союзе”. Вот как раз им я ставлю диагноз, потому что я там жила, я знаю, как там было.

– Какой диагноз?

– Мы очень давно в медицинской классификации не используем градацию умственной отсталости: дебилизм, например. Мы говорим – интеллектуальная недостаточность. Так корректно, по-другому нельзя. Но степени разные бывают. Есть тяжелая, есть средняя и легкая степень.

Вот таким людям я ставлю диагноз. Раньше у меня был тест-вопрос: “чей Крым?”, после начала пандемии COVID-19, я спрашивала – вы вакцинированы? А этих людей, которые говорят, что в Советском союзе было хорошо – я даже не спрашиваю.

– Вы даже не спрашиваете про Крым и вакцинацию?

– Не спрашиваю. Поскольку они изначально считают, что Крым в составе Советского союза же был. А Билл Гейтс нас всех чипирует. Поэтому, интеллектуальная недостаточность – это серьезный диагноз.

Я должна знать человека хотя пару часов, чтобы определить степень интеллектуальной недостаточности. Например, нашего номинального президента. Я первый раз это говорю. У нас большая проблема, господа.

– Вы ведь знакомы с президентом Зеленским?

– Да. Давно.

Есть гениальный фильм с Майклом Дугласом, где он играет президента, влюбляется, они ругаются, и он говорит: “я не хочу тебя терять”, на что она отвечает: “у Вас бóльшие проблемы, вы только что потеряли мой голос”.

Обожаю это выражение, потому что, чувак, у тебя больше проблема, чем Харьков.

В 1964 году в США в президенты баллотировался Барри Голдуоттер, – и он был абсолютно интеллектуально недостаточный. Тогда американские психиатры вышли и заявили об этом. Заявление спровоцировал скандал и проигрыш Голдуотера на президентских выборах. После этого был принят закон “Голдуоттера” (“правило Голдуотера” принято Американской психиатрической ассоциацией в 1973 году. Оно запрещает психиатрам ставить диагнозы, если у них не было возможности лично оценить здоровье человека. Правило было введено после публикации в 1964 году статьи одним из американских журналов, для которой сотрудники редакции попросили тысячи экспертов прокомментировать психическое состояние кандидата в президенты от республиканцев Барри Голдуотера” – ред).

Знаете, когда они нарушили этот закон? Когда Трамп начал демонстрировать странное поведение. Уже было ясно, что что-то там не так.

Конечно, мы не в Америке. Я не должна соблюдать правило. Но когда я говорю о действующем президенте такое – это означает, что у нас все очень плохо.

– Уже вижу заголовки: психиатр поставила диагноз Зеленскому. Вы не боитесь учитывая предыдущие угрозы в ваш

– Я молчала три года.

То, что он сейчас творит – это опасно. То, что он сказал о Харькове – вот это бы назвали изменой Родине. Вы знаете, как я отношусь к предшественникам Зеленского?

– Очень критично.

– Да. Но большинство из них были лидерами. Зеленский – нет. Сейчас Украине нужен лидер, чтобы выжить как государству.

С Тиной Берадзе беседовала Катерина Рошук.