Справка: Тина Берадзе – член Ассоциации выпускников Медицинской школы Гарвардского университета и Всемирной Федерации биологической психиатрии.
Врач-психиатр, психотерапевт и медицинский психолог.
Она родилась и выросла в Грузии, получила образование в США, во время Оранжевой революции находилась в Украине. Живет в Киеве, она лично знакома со многими ключевыми украинскими политиками. Является одним из самых высококвалифицированных специалистов психиатрии в Украине.
– В условиях военной агрессии РФ и прогнозов о военном вторжении украинцы ищут способы как справиться со стрессом и успокоиться. Некоторые принимают антидепрессанты и транквилизаторы, декларируя это в социальных сетях. Другие в комментариях их спрашивают названия препаратов. Такое самолечение. Можно ли так делать? Поможет ли это?
Вы были в Грузии, когда началась война? (8 августа 2008, в день начала летних олимпийских игр в Пекине, российские войска заняли часть территории Грузии и остановились недалеко от Тбилиси. Москва тогда обвинила Грузию в попытке силового возвращения сепаратистского региона – Южной Осетии – и назвала свою операцию “принуждением Грузии к миру” – ред.)
– К сожалению, нет, я не была тогда в Грузии. Именно тогда, я здесь, в Украине, работала с президентом Виктором Ющенко. Помогала ему, когда позвонил президент Польши и они вместе полетели в Грузию. Тогда пять действующих лидеров европейских стран: президенты Украины, Литвы, Польши, Эстонии и премьер-министр Латвии прибыли в Тбилиси, где приняли участие в массовом митинге вместе с Мишей (Саакашвили – ред). И чтобы не случилось, я только за это благодарна Ющенко, что он тогда прилетел в Тбилиси поддержать Грузию. Потому что, если бы европейские лидеры не вышли на грузинский назовем это условно Майдан, Путин разбомбил бы Тбилиси.
Сейчас армия РФ стоит в 150 км от границы Украины, тогда она стоял за 50 км от столицы Грузии. Когда мне говорят: “Ой, сейчас Олимпиада, поэтому Путин не нападёт”. Слушайте, ребята, тогда тоже была Олимпиада, и тогда она тоже была в Китае. В 2008-м спустя два дня от начала Олимпиады Путин начал бомбить Грузию.
– Олимпиада была и когда Россия аннексировала Крым.
– Именно.
Я хочу сказать одно, что никакой антидепрессант, никакой транквилизатор не поможет. В психологии, психиатрии и в психиатрической медицине это называется denial, иными словами – отрицание. Нам надо признать, что сейчас происходит. А что происходит? Мы в очередной раз стоим на пороге экзистенциального вопроса: “Быть, или не быть”.
– Национального экзистенциального вопроса?
– Как страна, безусловно! “Быть, или не быть Украине”. Как вы знаете, уже страны эвакуируют дипломатов и своих граждан из Украины. Особенно американское посольство, они – всех…
Эвакуировали.
– Да. Моя дочь американская гражданка. И она первая в списке из нашей семьи на эвакуацию. Она получила сообщение такого характера: “Вас и членов вашей семьи, невзирая на национальность, на гражданство, мы готовы эвакуировать. Но, не отвечаем на 100% за это. Поэтому рекомендуем уже: “сейчас уходить”. Они поставили нас на учёт. И в случае ужасной ситуации, они своих граждан не оставляют.
Недавно подобное произошло в Афганистане, и моя подруга, очень умная женщина, сказала: “Знаете, что, мы-то тут дома. Эвакуируют только иностранцев”. Из Афганистана они забрали своих, а мы-то дома. И все встало на свои места. Да, конечно, мы дома и проблема – она у нас дома. Какие антидепрессанты нам помогут? Катя, дорогая.
– Что делать, чтобы не сойти с ума в этой ситуации?
– Гениальный вопрос: “чтобы не сойти с ума”. Давайте расставим все по местам. Вероятность полномасштабного вторжения – 50 на 50: или этому быть, или этого не будет – это ясно.
Сойти с ума мы успеем всегда. Предлагаю отодвинуть этот гениальный процесс схождения с ума. Я серьезно сейчас, без всякой иронии. И задуматься о том, что мы сейчас можем сделать сами для себя, и для своей.
– Хорошо. Что конкретно мы можем сделать для себя и для страны?
– Конечно же надо начать с себя. Сначала маску на кого?
– На себя.
– Потом на ребёнка, правильно? А теперь представьте ситуацию: у нас наглотавшаяся, без причины, без показаний, антидепрессантов и транквилизаторов нация. Правильно же? То есть, ни у кого нечего спросить, поскольку в таком состоянии никто не может принимать адекватные решения. Мы же понимаем, что нужно администрировать любой препарат, тот же анальгин принимать только при показаниях и по назначению, если он тебе не нужен, его нельзя пить.
Если вам придется бежать, не дай Бог, конечно, в бомбоубежище, – то под транквилизаторами ваш мозг будет не в состоянии принять разумное решение, чтобы себя спасти.
Вы со мной согласны?
– Да.
– Спасибо. Зачем глотать таблетки, что это изменит?
– Успокоиться, снять тревожность.
– А вот сейчас самый главный вопрос: зачем мы тревожимся? За тревогу у нас отвечает один из отделов “самого старого” мозга, со времен, когда человек еще бегал с копьями, он называется “амигдала” (corpus amygdaloideum, амигдала — область мозга миндалевидной формы, находящаяся в белом веществе височной доли полушария под скорлупой, примерно на 1,5–2,0 см сзади от височного полюса. … Миндалевидное тело играет ключевую роль в формировании эмоций, в частности страха – ред.), он был и есть сейчас. Зачем амигдала нам нужна? Для того чтобы мы распознавали опасность, и принимали соответствующие меры защиты. Если за вами бежит лев, а вы напихались транквилизаторами, что вы сделает?
– Смотреть на него?
– Exactly. И что, какой будет результат?
– Вероятно он нас убьёт.
– Молодец. Ещё пример, в автомобиле заканчивается бензин, индикатор топлива начинает мигать красным, предупреждая, а вы индикатор закрасили. Дальше, что будет?
– Автомобиль остановится.
– Именно! Моя идея как врача, клинического психолога это объяснить. Первое – не надо употреблять алкоголь – он не поможет. Второе – не надо глотать антидепрессанты. Надо оставаться в ясном сознании.
То, что мы тревожимся, это, не могу поверить, что я это говорю, но, – это очень здоровая реакция. Это адекватная ситуации реакция, когда мы живем в условиях вторжения РФ – в условиях войны. Потому что, если бы мы не будем тревожиться, – мы не найдем выход из ситуации. Дорогу к бомбоубежищу не найдём.
Вот это моя идея. Кому-то это понравится, кому-то – нет. Но я верю в доказательную медицину. Вы же прекрасно это знаете. Я прекрасно понимаю, что человек под транквилизаторами, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не в состоянии принимать правильные решения.
Поэтому нужно принять реальность, что это настало, и мы знали, что это настанет. Мы предпочитали об этом не думать, но, думаешь – не думаешь, всё равно, это настанет. Россия агрессор и то, что происходит сейчас было лишь вопросом времени.
– Позвольте, я скажу честно.
– Пожалуйста.
– Я ожидала подобного в 19-м году после победы Зеленского на выборах, но тогда были более мягкие попытки РФ вернуть себе контроль над Украиной. Спикеры власти, они же первые лица государства, давали интервью о дружбе с РФ и способах “примирения”. Сначала пытались отменить закон о статусе украинского языка и делали антигосударственные шаги на фронте – общество на это ответило протестами и движением против капитуляции – власть остановила попытки. Потом мир был в шоке от пандемии. И вот сейчас реакцию президента Зеленского на угрозы со стороны России значительная часть общества расценивает так: либо ему безразлична российская агрессия, либо он, не дай Бог, конечно, её поддерживает, либо он совершенно не понимает, что происходит.
– А почему у нас была идея, что он что-то понимает? Слушайте, Вы серьёзно, ну Катюш, ну, ничего персонального к нему.
– У меня не было, но большинство украинцев избрали его президентом.
– Да, 73% избирателей, и сейчас, когда я слушаю их разочарование, я думаю: а вы на что надеялись?
– Они верили его словам.
– Вы же считаете, что я, умный человек, правильно? И вот Вы меня назначаете главным редактором издания #Буквы. Вы ведь не считаете, что я ничего не соображаю, верно? Что через неделю с вашим издательством будет?
– Не знаю, сложно сказать
– Ой, а я знаю (смех).
Либо так: сейчас меняемся с вами местами, и вы принимаете моего пациента. И я уверяю вас, по сравнению с Зеленским, вы очень-очень образованный человек. И что-то, из того, что с человеком происходит вы поймете. Но, что с ним делать дальше, как лечить – вы не знаете. Для этого нужно что? – experience, опыт. “Чтобы лепить горшки – ты должна научиться лепить горшки”.
– Хорошо, 73 % избирателей, которые пришли на выборы и проголосовали за Зеленского во втором туре, понимая, что он не обладает опытом, он вообще первый раз в политике, а у нас война…
– А Вы думаете, что они не понимали этого?
– Думаю нет, но проголосовали за него. Им можно поставить диагноз?
– Народу?
– Избирателю.
– О, это хороший вопрос. Это далеко сейчас заведёт, но как такового диагноза нет.
– Или особенность.
– Это особенность, да. Это область культуральной психиатрии.
– Какие культуральные особенности имеют украинцы, которые им дали уверенность, что Зеленский – правильный выбор?
– Культуральная особенность – уникальная: назло и вопреки.
– Назло Петру Порошенко?
– Да.
– Отомстили?
– Да, конечно.
– По этой логике и видя социологию сейчас, где у Петра Алексеевича почти одинаковый рейтинг с Зеленским, они сейчас должны пойти и, при возможности, отомстить Зеленскому?
– Absolutely.
– То есть, проголосовать за Петра?
– Уникально, потому что это уже не первый раз происходит. Вот смотрите, что получается: сначала отомстили Ющенко. Когда он уходил, я была рядом, и он сказал феноменальную фразу: “Нет, народ меня любит, это всё Вова”.
– Путин?
– И мы отомстили ему – привели лояльного к РФ Януковича. Правильно?
– Да
– Потом мы отомстили Януковичу, который решил, что здесь база, автобаза.
– Не захотел вести страну в Евросоюз, хотя обещал.
– Я не знаю, что он хотел, честно. Это был единственный президент, с которым я не была знакома. Со стороны его оценивать как доктор не могу, но его поведение – это идиотизм, да.
Потом отомстили еще как. Кого привели… Петр Порошенко избрался в мае президентом. До этого кто рулил страной?
– Турчинов.
– Турчинов, Яценюк, Кличко, который не знает, какой год настал (Кличко не смог произнести 2022 год – ред.)
– Возможно, Кличко просто оговорился?
– Два раза? Ну не знаю, я глубоко встревожена.
– Почему?
– Как врач встревожена, ничего персонального. Потом мы отомстили Петру Порошенко, – привели Зеленского, который до сих пор снимает кино. Он же главный герой.
– С вашей профессиональной точки зрения, Зеленский живет в кино?
– Да, он блестяще это делает, ничего не могу сказать. Но это не кино.
– Хорошо, опираясь на культуральную психологию украинцев, скажите, как мы будем мстить Зеленскому?
– А вот здесь то, что меня очень беспокоит. Культурально Украина умеет защищаться, культурально Украина умеет выходить на Майдан. Это очень патриотический народ. Но, Украине нужен лидер. Сейчас у нас лидера нет.
То есть, мы умеем бороться. Говорю “мы” так как давно здесь живу. Я знаю и работала со многими. Ни одно правительство, кроме Януковича, мимо меня не проходило. И вот как бы мы не относились к этим людям, – у них были лидерские способности. Даже Кличко с Яценюком вывели Майдан! В данный момент мы, “orphans” – дети в детском доме.
– Формально лидером и главнокомандующим сейчас является Владимир Зеленский…
– Что сделает Зеленский, мы уже видели в фильме (сериале “Слуга народа” – ред.). И не только мы с Вами это видели. Netflix показывает, да. То есть, у нас лидера нет. Вот в чем проблема. Не антидепрессанты надо покупать и запивать водкой, а найти лидера, который нам скажет: “ребята, военная ситуация” и возьмет на себе ответственность.
Мы стоим на пороге войны. Она случится или нет – мы не знаем.
Нам нужен лидер, человек, который нам скажет: “пойдем в бомбоубежище”. Проложит маршрут, объяснит, что нам сделать, чтобы защититься
– Сейчас нам это никто не может сказать, кроме Зеленского – только он обладает полномочиями. Армия подчиняется верховному главнокомандующему – то есть Зеленскому. Вот в чем проблема. А он молчит.
– Именно, вот в чем проблема. Слушайте, Путин уже поставил раком Лукашенко, об этом заявил сам Лукашенко – у него не было другого выхода. Раньше Лукашенко не допустил бы российских солдат к границам Украины под предлогом военных учений Беларуси и России. Сейчас же российские солдаты стоят за 150 км от нас. Это огромная проблема. У нас проблема: они уже здесь стоят, понимаете? И он их запустил и это допустил.
– Кто? Зеленский?
– А кто я, что ли? Не мы с вами. Мы то с вами об этом говорили. Но мы можем только говорить, у нас полномочий нет, правильно же.
И вместо того, чтобы покупать антидепрессанты, народу нужно собраться, проявить своё этническое “я”.
– Это Майдан?
– А что, есть другой выход? А что нам делать? Сидеть и ждать пока этот сумасшедший Путин по нам ударит?
Условные “нормандские переговоры”, просто отсрочат проблему. Понимаете? Просто отодвинут.
А сейчас, как врач Вам скажу: хуже, чем постоянный стресс, в нашем случае это ожидание войны, ничего нет. Постоянный стресс уничтожает вашу иммунную систему, потому что у нас постоянно повышен кортизол (гормон стресса – ред.).
– Возможно ли, что в какой-то момент мы перестанем верить в угрозу? Некоторые предпочитают думать, что угроза преувеличена – обвиняют политиков и СМИ, что они “раздувают панику”. Некоторые ищут спасение в прогнозах астрологов: “Астролог предсказал, что Путин умрет в течение одного-двух лет” – нам нужно просто дождаться – это не единичные заявления от вполне образованных людей. Они говорят, что это их надежда, когда власть не может предоставить защиту.
– Слушайте, Вы серьёзно сейчас?
– Люди в это верят.
– Да, у людей другого выхода нет. Людям нужна зацепка за что-то, конечно.
– Защита.
– Да, но это очень опасная дорога. Почему я была против фильма “Секрет”, помните, “позитивное мышление”? Предположим, я стою в Нью-Йорке, Вы же были в Нью-Йорке, помните какое там движение – Вам объяснять не надо. И вот я хочу перейти дорогу, а там красный свет, а я себя настраиваю позитивно и перехожу дорогу. Я перейду?
– Попытка точно не будет безопасной.
– Верно. У меня другие планы на жизнь, я не суицидник.
– Люди ищут защиту в прогнозах гадалок и астрологов, когда не доверяют институциям, работа которых – их защитить.
– Именно. Но, людям нельзя искать защиту, и надеяться “авось, пройдет”, но-но-но. Это вопрос времени, нам все равно придется это решить. И я это говорю, как грузинка, которая проходила через это.
– Решить что: проблему с Зеленским или проблему с российской агрессией?
– Нам нужен лидер, дорогая моя. Ничего персонального к господину Зеленскому, серьёзно говорю. Но, он не знает, как быть президентом. Он не знает, что делать в случае войны.
Я больше знаю. Я – советский врач первого призвания, офицер запаса, я больше знаю, что делать, чем он. Он никогда не воевал.
– Он не был в армии.
– Ничего персонального. Пусть снимает кино, но нам, нации нужен лидер!
– Вернемся к культуральной психологии, почему мы украинцы постоянно мстим? Потому что мы поверили, а они нас обманули как нам кажется?
– Я объясню, почему. Вот посмотрите, как обществу понравилась история “гнобить олигархов”.
– Да.
– Это тоже культуральная особенность
– Мы завидуем деньгам олигархов?
– Of course, конечно. Так происходит не только у нас и мы не единственная нация в мире. Но, украинцы знают, как именно эти богатства были аккумулированы олигархами. Как только человек ощущает несправедливость логика отсутствует и критическое мышление отключается.
Пример. Во времена президентства Порошенко мне говорили: “слушайте, мы воюем с Россией, а у нашего президента там бизнес” – вот оно. Справедливая нация очень, понимаете.
– На мой взгляд, каждый президент, как нам кажется, несправедлив. Так можно сказать про любого президента любой страны.
– Конечно, а как иначе. Но знаете, в чем вопрос, у любой западной страны отлажена уже система, понимаете.
– Институциональная?
– Да. В Австрии, когда обнаружилось, что Курц замешан в коррупции, австрийцы говорили: “Боже, какой ужас. У нас премьер, оказывается коррупционер”. А у нас в Украине – это стиль жизни.
– При этом, бытовая коррупция, шоколадку дать доктору или где-то обойти бюрократическую процедуру и так далее – часть жизни. Мы не хотим ждать в очереди, не хотим соблюдать процедуры. Мы хотим быстрого решения проблемы – “договориться”.
– Я не могу Вам сказать, что мы не хотим. Мы, может, и хотим. Но, если я это не сделаю, я потеряю грандиозное количество времени, понимаете. И чем старше я становлюсь, я понимаю, что нет ничего дороже, чем время.
Поэтому, на ваш вопрос про антидепрессанты у меня такой ответ – нам лидер нужен для того, чтобы выжить как нации. Кому-то это понравится, кому то – нет, но другого ответа у меня нет.
Я хорошо помню реакцию на мою колонку для ВВС, где я написала, как психолог про алкоголизм. Народ меня проклял, сказали: “Вы запрещаете нам весело жить”.
Поймите, к Зеленскому у меня нет ничего персонального, я его лично знаю ещё со времён “95 Квартала” и считаю, что он весёлый мальчик, весёлый чувак, больше ничего не могу про него сказать, но он не лидер страны на пороге полномасштабной войны.
– Вопрос про лидерство. Был период, когда у Михеила Саакашвили был такой рейтинг, что, если бы были выборы, он имел высокие шансы стать президентом Украины.
– У нас с Мишей был этот разговор, и он абсолютно честно мне сказал: “грузина они не выберут никогда”. Я спросила почему? Аваков, например, армянин. Украина – не шовинистская страна. Он ответил: “Сталина помнят, Сталин был грузином”. И эта память сохранена.
– Для многих Сталин – “сильная рука”.
– Это для многих, но кого?
Вернемся к тому, как можно себя успокоить – никак. Пока мы лидера не найдем.
– Как можно успокоить окружающих?
– Окружающим нужно сказать: соберись, это экстремальная ситуация. У нас нет роскоши сейчас транквилизироваться. У нас экзистенциальный вопрос: быть или не быть. Стране Украина – быть или не быть.
– Зеленский это понимает?
– Вы издеваетесь надо мной сейчас, Катя? Ну как, Вы хотите, чтобы я ответила на этот вопрос?
Он кино снимает! У него кино там. У него декорации хорошие, у него освещение хорошее. Он Харьков то отдает, то не отдаёт. Я даже не знаю, как это комментировать.
Нам надо собраться. У нас нет роскоши сейчас находиться в отрицании.
– У нас есть роскошь, например, менять Зеленского в условиях войны? Многие говорят о досрочных парламентских и президентских выборах.
– Слушайте, нам нужен лидер, который нам скажет, что нам делать. До этого момента хоть пейте антидепрессанты, хоть нейролептики, – ничего не поменяется.
– Тина, вы даете очень резкие оценки, не опасаетесь последствий? Не секрет, что власть Зеленского борется с критиками – с политической оппозицией, гражданским обществом, пытается дискредитировать независимые СМИ.
Лукашенко меня уже хочет убить после моих выступлений. Путин давным-давно хочет меня убить, потому что в 2014 году я такое написала, что не дай Бог никому, ему это не понравилось.
И сейчас я в третий раз выхожу, несмотря на то, что я нарушила обещание больше не давать никаких комментариев о политике. Но у нас война! Мы в опасности! И если это будет последнее моё интервью, что абсолютно допустимо…
– Не будет.
– Даже если это так – я осознанно это делаю. У нас нет выбора. Меня спрашивают: “ты уедешь?”, – нет, я не собираюсь уезжать, no, no, no.
– Я никуда не собираюсь уезжать, потому что я не вижу смысла. Если я куда-то, теоретически могу уехать – это Грузия. А если это здесь случится, и я не защищу Украину – они придут туда.
Нам надо собраться, а страна в отрицании, Катя, дорогая моя. Вот это: “авось пройдет, авось пронесёт”.
– Некоторые думают, что американцы нам помогут, за нас все сделают.
– Слушайте, я помню, как это было в Грузии. Но там был лидер. Он жевал галстук, но он там был. И когда начали бомбить все стратегические объекты Грузии, – у него уже была готова по всем натовским стандартам – армия. И они как раз были первой линией. Американцы сейчас говорят: “мы вам даём оружие, но ни одного натовского солдата на территории Украины не будет”.
– И не может быть.
Тогда к Саакашвили как к лидеру приехали 5 действующих европейских лидера – 4 президента и 1 премьер-министр.
Кто приедет к Зеленскому? Байден?
– Сомневаюсь
– Это война, ребята. Если бы не де Голль, не Черчилль, не Миша в Грузии тогда, – от нас ничего не осталось бы, вообще ничего.
Когда люди не знают что им делать – они хаотично себя ведут – это самое страшное.
И как должен себя вести лидер нации, у которого весь зарубежный дипломатический корпус уже уехал, а США эвакуирует своих граждан? Что он должен делать?
– Как минимум, Верховную Раду собрать и проголосовать оборонные законопроекты, признать угрозу, а не спорить с Европой и США, приуменьшая угрозу.
– Вам это ничего не напоминает, как они себя повели, когда коронавирус начался? Все спрятались.
– Да.
И комментировали какие-то люди, которые не имели к этому никакого отношения и естественно всё провалили.
Но вопрос сейчас не в этом. Военная ситуация. Весь мир об этом орёт. Вы получаете javelin. Посмотрите, что творится.
Кто должен сейчас 24 часа в сутки вещать?
Но он говорит нам: “Я вам не советую паниковать”
И вот тогда у меня началась паника, я поняла, что нам пи***ц.
Рада не работает, Кличко не знает, какой год. Президент несёт какую-то чушь, он вообще в курсе, что Путин ему угрожает?
Или ему не до этого? Потому что он снимает кино? Аплодисменты. Снимайте дальше, а у меня нет роскоши на кино сейчас.
Да, конечно, мне отсюда уехать 5 секунд, я даже не являюсь гражданином этой страны.
Если мы сейчас убежим в Грузию, что случится? Грузия будет следующей.
– Мы же не в НАТО. Будет глубокая озабоченность, глубочайшая. Потому что следующие будут Польша и Прибалтика. А там они уже будут воевать. А почему? Потому что они члены НАТО.
– А у него…
– Кино.
– Вот страна, а вот – кино. Он живет в своей параллельной реальности.
Как Вы думаете, он вообще понимает, что происходит? Ему, вообще, рассказывают? Что Javelin пришли он в курсе?
– Как минимум, он общается с иностранными журналистами, они задают ему вопросы. Он комментирует, на мой взгляд, с раздражением и даже местами агрессивно. На мой взгляд, он считает, что это все происки Запада. Депутаты “Слуги народа” уже говорят, что Зеленский был против внесения в Конституцию, что Украина – курс в НАТО, и что он хотел бы вернуть нейтральный статус, поэтому “прощупывает почву под референдум”. Посмотрите на его последнюю пресс-конференцию зарубежным СМИ.
Американские журналисты в недоумении: “Почему президент страны, которая в опасности и 8 год кричит миру о необходимости помощи, преуменьшает угрозу?”
– Ему мешают быть в своей реальности. У него хорошая реальность: он стал президентом Украины. С ним разговаривали другие президенты, канцлеры и так далее. И сейчас ему военная ситуация мешает снимать кино.
Я не раз за этим наблюдала, и это медицинский факт: если вы сравните мозг до власти и после власти через два месяца – это разные два человека.
– Потому что – это ответственность?
– Это как болезнь. То есть меняется совершенно. Буквально за полгода он оставляет вокруг себя только тех людей, которые ему говорят то, что он хочет слышать.
А тут они начали говорить, что-то там начинается. Ему это не нравится.
Если он надеялся, что американцы все решат. А американцы сказали, нет. Сказали: “вам придется хоть как-то…”
– Поучаствовать.
– Конечно. А ему это не понравилось. Ему нарушили реальность.
– И он злится?
– Он даже не злится, он абстрагировался.
– В случае досрочных президентских выборов он готов будет покинуть пост?
– А вот гениальный вопрос. Еще раз повторю: решается судьба Украины. Если не будет страны, какой тогда пост?
– Он это понимает?
– Он – нет.
Мы же все читали, что написал Путин об Украине. Путин заявил: нет такой страны Украина. Мы стоим перед большой угрозой.
Весь мир понимает, а мы нет. Пример: Мой хороший знакомый работает на американскую IТ-компанию, которая его предупредила, что “в случаи оккупации Украины и включения Украины в состав РФ, мы будем вынуждены с вами аннулировать контракт. Но если вы хотите продолжить сотрудничество, мы вам предлагаем несколько стран на выбор, даем вам неделю”.
И тогда я осознала в каком отрицании мы находимся!
Этого делать нельзя. Если у тебя в паспорте написано, что ты украинец – то ты должен защищать эту страну. Я не говорю, что все должны так делать.
Хотим быть в составе РФ – без меня. Я уехала из Советского союза и вернулась только после распада с паспортом страны, которой не было.
Выбор очень простой: или ты возвращаешься туда, или ты делаешь всё возможное, чтобы защитить Украину.
Есть люди, которые говорят: “Боже, как хорошо было в Советском союзе”. Вот как раз им я ставлю диагноз, потому что я там жила, я знаю, как там было.
– Какой диагноз?
– Мы очень давно в медицинской классификации не используем градацию умственной отсталости: дебилизм, например. Мы говорим – интеллектуальная недостаточность. Так корректно, по-другому нельзя. Но степени разные бывают. Есть тяжелая, есть средняя и легкая степень.
Вот таким людям я ставлю диагноз. Раньше у меня был тест-вопрос: “чей Крым?”, после начала пандемии COVID-19, я спрашивала – вы вакцинированы? А этих людей, которые говорят, что в Советском союзе было хорошо – я даже не спрашиваю.
– Вы даже не спрашиваете про Крым и вакцинацию?
– Не спрашиваю. Поскольку они изначально считают, что Крым в составе Советского союза же был. А Билл Гейтс нас всех чипирует. Поэтому, интеллектуальная недостаточность – это серьезный диагноз.
Я должна знать человека хотя пару часов, чтобы определить степень интеллектуальной недостаточности. Например, нашего номинального президента. Я первый раз это говорю. У нас большая проблема, господа.
– Вы ведь знакомы с президентом Зеленским?
– Да. Давно.
Есть гениальный фильм с Майклом Дугласом, где он играет президента, влюбляется, они ругаются, и он говорит: “я не хочу тебя терять”, на что она отвечает: “у Вас бóльшие проблемы, вы только что потеряли мой голос”.
Обожаю это выражение, потому что, чувак, у тебя больше проблема, чем Харьков.
В 1964 году в США в президенты баллотировался Барри Голдуоттер, – и он был абсолютно интеллектуально недостаточный. Тогда американские психиатры вышли и заявили об этом. Заявление спровоцировал скандал и проигрыш Голдуотера на президентских выборах. После этого был принят закон “Голдуоттера” (“правило Голдуотера” принято Американской психиатрической ассоциацией в 1973 году. Оно запрещает психиатрам ставить диагнозы, если у них не было возможности лично оценить здоровье человека. Правило было введено после публикации в 1964 году статьи одним из американских журналов, для которой сотрудники редакции попросили тысячи экспертов прокомментировать психическое состояние кандидата в президенты от республиканцев Барри Голдуотера” – ред).
Знаете, когда они нарушили этот закон? Когда Трамп начал демонстрировать странное поведение. Уже было ясно, что что-то там не так.
Конечно, мы не в Америке. Я не должна соблюдать правило. Но когда я говорю о действующем президенте такое – это означает, что у нас все очень плохо.
– Уже вижу заголовки: психиатр поставила диагноз Зеленскому. Вы не боитесь учитывая предыдущие угрозы в ваш
– Я молчала три года.
То, что он сейчас творит – это опасно. То, что он сказал о Харькове – вот это бы назвали изменой Родине. Вы знаете, как я отношусь к предшественникам Зеленского?
– Очень критично.
– Да. Но большинство из них были лидерами. Зеленский – нет. Сейчас Украине нужен лидер, чтобы выжить как государству.
С Тиной Берадзе беседовала Катерина Рошук.