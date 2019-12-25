Новий рік - ідеальний час для ухвалення рішень. Наприклад, схуднути на п'ять кіло і закачати кубики. Тому що в минулому році ви вже схудли на три кіло, але потім понервувати і повернули втрачене, та ще пару кілограмів зверху. А кубики подарували трирічній племінниці, їй потрібніше.

Якщо відкинути жарти, людська природа дійсно вимагає поділу на дні, місяці і роки. Ми потребуємо завершеності історій і початку нових. Тому загадувати бажання під Новий рік, коли сама природа говорить про маленьку смерть заради нового народження, справа вигідна. При цьому ми постійно балансуємо між фантазією і реальністю. Невиконання бажання нас засмучує. Надірватися в процесі виконання – теж не діло. Варто подумати, які плани собі набудувати, щоб до кінця року обгрунтовано задирати ніс, куштуючи олів’є з шампанським.

Втілення бажань саме по собі є процесом. І є сенс обдумати його, перш ніж загадувати. Адже не обов’язково тяжко трудитися заради майбутнього щастя. Сам процес може бути дуже захоплюючим.

Як не дивно, труднощі підстерігають нас вже на першому етапі. Найчастіше люди вагаються з відповіддю, чого ж вони хочуть насправді. У такому випадку можуть вибиратися цілі або мізерні, що не дадуть переможної радості, або завищені, в кінці яких нас чекає розчарування або вигорання. Тому, перш ніж ставити мету, звернемося до мрій.

Мрії можуть бути які завгодно великі. Щоб якось розібратися, найкраще їх оформити зримо. Хтось вважає за краще клеїти символічні картинки-нагадування. Хтось пише списки. Інші придумують маленькі історії про своє життя в уже здійсненій мрії. Наша з вами культура дає приголомшливий приклад вишивок – у звичайній дитячій сорочечці вміла вишивальниця зашифрує всі надії на майбутнє дитини, та ще й додасть план її виховання.

І ось мрії стали зримими. Частина їх не здійсниться ніколи. Частина зажадає довгого часу. А деякі досяжні швидко і легко. Ось ці, досяжні, в процесі обмірковування з мрії перетворюються в бажання.

Бажання, на відміну від мрії, має конкретну форму і кінцевий результат. Друге особливо важливо, якщо ви не хочете в результаті отримати перевтому замість радості. Іншими словами, бажання повинно саме виразно відповідати на питання “Навіщо?” Відчуваєте різницю?

“Із завтрашнього дня почну по три години на день займатися англійською” – це не бажання. Навіщо? Краще знати англійську. Навіщо? Щоб … Відвідати Британію? Тобто я хочу насправді відвідати Британію, а не вчити англійську? А чи є у мене квиток і відпустка?

Карою нашого часу є навчання чому-небудь, бажано з Нового року. Безвідповідальні люди просто обожнюють вчитися. Заняття – та ж відстрочка. Коли-небудь заживу, а поки порозвиваюсь. Особливо привабливо це ще й тому, що є відчуття: під час навчання відповідальність за моє життя несе наставник. Як в школі. Але життя не школа, рік народжується і вмирає, залишаючи нас на тому ж місці. А навички, отримані без потреби, швидко забуваються.

Живі істоти свято шанують Закон збереження енергії. Це означає, що жодна тварина не зрушить з місця, не знаючи, навіщо їй це потрібно. Ми люди. Ми вміємо себе змусити. І, спалюючи енергію даремно, ми вигораємо. Для того щоб цього не було, потрібно чітко розуміти, як і чим ми підтвердимо свій втомлений організм на шляху, перш ніж обрадуємо його на фініші. Знання трьох тисяч слів замість п’ятнадцяти може його і не ощасливити.

Бажати варто конкретно і досяжне. Якщо мрія надто велика, але все ж реальна, краще розбити її на ланцюжок невеликих бажань, як книгу на частини. Точка, пауза, і нова сторінка. Важливо прикинути, як у вас з часом. Чи вистачає? Або, може, ви виділили його занадто багато і швидко нудьгуватимете?

В цьому місці ми переходимо від бажання до мети. Мета від бажання відрізняється наявністю місця і часу. У той момент, коли ви точно їх визначите, ваші дії стануть схожі на політ стріли. Нічого страшного, якщо в процесі ви побачите, що трохи промахнулися. Цілі мають потребу в додатковому коригуванні. Головне, що в призначений час, в призначеному місці ви отримаєте бажане і будете йому раді.

Значить, загадуючи новорічні бажання, ми повинні бути готові відповісти собі на питання: що хочемо отримати в результаті? Як дізнаємося момент, в який скажемо собі: ось воно? Наскільки реальне це бажання? Наскільки залежить від нас? Якщо ні – чи може принести розчарування і почуття безпорадності. Що зміниться в нашому житті, коли бажання здійсниться? Як конкретно це буде виглядати?

На перших порах це здається складним. Стільки питань! Чи обов’язково так серйозно? Ні, звичайно, не обов’язково. Але це дуже допоможе, якщо ви дійсно хочете зробити собі подарунок.

Найдивовижніше в цій історії, що йдучи таким шляхом, ви можете виявити: чудеса можливі. Непередбачувані мрії збуваються, притому простіше, ніж здавалося. Це тому, що ви надали їм таку можливість. Відкрили двері і підготували посадковий майданчик. І все це – ваша, тільки ваша заслуга.

Отже, почнемо з мрії …