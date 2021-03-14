Річницю коронавірусного карантину світ зустрічає досить мізерним серіальним меню і постійним переносом прем'єр фільмів. Але і зараз можна знайти що подивитися.

The One. Єдиний»

Netflix

Все, що нам потрібно – це любов і кожен з нас закохуючись думає, що знайшов свою ідеальну пару. А що якщо це не так, і ДНК-тест пропонує безпомилково вибрати ідеальну для вас людину. І більше не потрібно невдалих побачень, зраджених надій і випадкового сексу. Тільки ось ця людина може виявиться не тієї статі, що ви очікували, подругою вашої дружини або серійним вбивцею. І що вам тепер робити?

Головна героїня серіалу винайшла ДНК-тест, і тепер купається в променях слави, поки уряд думає чи не заборонити сервіс, який руйнує сім’ї.

А тут ще поліція знаходить в річці тіло чоловіка, розслідуванню смерті якого так протистоїть головна героїня. Який секрет ховає це вбивство?

Серіал знятий на основі психологічного трилера «The One. Єдиний »Джона Маррса, який в 2017 році став бестселером.

«Трохи розмитий світ»

Apple TV+

На стрімінговому сервісі Apple TV + вийшов документальний фільм про 19-річну співачку Біллі Айліш «Трохи розмитий світ».

Він розповідає про зворотній бік слави воодарки«Греммі», підліткові проблеми і сім’ю. У головних ролях Біллі Айліш та її диван, де вона пише пісні.

Біллі Айліш постає перед глядачем звичайним підлітком, що досі живе в будинку батьків, яка зазнала булінгу і була дуже невпевненою в собі. А ще у фільмі невловимо витає питання, як жити підлітку, у якого вже є все, включаючи славу.

Фільм зняв документаліст і володар премії «Еммі» Ар Джей Катлер, який до того зробив документальний фільм «Вересневий номер» про будні американської редакції журналу Vogue і реаліті-серіал American High.

Ізабель

HBO Max

Ізабель- це історія про прощення, подолання болю і досягнення успіху, заснована на біографії відомої латиноамериканської письменниці Ізабель Альєнде.

На піку своєї кар’єри Ізабель отримує жахливу новину про те, що її доросла дочка знаходиться на межі смерті. Вона кидає все, щоб стати повноцінною матір’ю, але через рік її дочка помирає.

Але смерть дочки не єдине випробування, адже Ізабель готова порушити всі суспільно прийняті норми, щоб домогтися щастя. Письменниці доведеться покинути батьківщину заради любові і зануритися в літературу, щоб залікувати свої рани.

У головних ролях Даніела Рамірес («Prófugos», «Inés del alma mía») і Нестор Кантільяна («Prófugos»).

«Одрі: більше, ніж ікона»

Netflix US

Серед релізів Netflix в США в березні 2021 року – документальний фільм 2020 року про знамениту актрису та ікону моди Одрі Хепберн.

Документалка вийшла 15 грудня 2020 року, а на Netflix US з’явиться 14 березня 2021 року. Вона розповідає про життя видатної актриси. У фільмі використані ексклюзивні відео з життя актриси з особистої колекції її родини, що забезпечує новий і глибокий погляд на Одрі.

Поряд з ексклюзивними архівними кадрами глядач побачить, як Франческа Хейворд грає роль Одрі Хепберн в 1960-х роках у реконструкціях.

Документалка знята Хеленою Коан і спродюсована Lioness для Prime Video, яка раніше зняла серіал «Черчілль» з Брайаном Коксом.

Нерегулярні



Netflix, 26 березня

Якщо ви занудьгували за Шерлоком Холмсом, то для вас є хороші новини. Цього місяця Netflix випускає новий серіал, заснований на творах сера Артура Конан Дойля. Ось тільки головний герой не Шерлок Холмс, а ті хлопці, які збирали для нього інформацію.

Крім того, що серіал виводить на перший план епізодичних героїв і віддає їм головну роль у розслідуваннях, там ще з’являється і містичний момент. А також більше місця відведено жіночим персонажам.

У серіалі зіграють Генрі Ллойд-Хьюз (Шерлок Холмс) і Ройс Пьерресон (доктор Ватсон), Кларк Пітерс, Тадея Грем, Дарсі Шоу, Джоджо Макарі, Маккеллен Девід, Харрісон Остерфілд, Шейла атимия, Ейдан МакАрдл і інші.

Мавританець

У кінотеатрах

Чи може людина, підозрювана в тероризмі після 11 вересня, розраховувати на об’єктивне розслідування, як вона себе почуває в тюрмі, особливо, якщо ця в’язниця Гуантанамо, і чи знайдеться адвокат, який буде до кінця вірити в букву закону.

Сценарій британсько-американського фільму «Мавританець» був заснований на мемуарах чоловіка на ім’я Мохамеда Ульд Слахі.

У ролі адвоката знялася Джуді Фостер, а прокурора грає Бенедикт Камбербетч, фільм був двічі номінований на «Золотий глобус». І його варто дивитися в Україні, де все дуже погано з правосуддям.