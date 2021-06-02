Наше суспільство сексистське. Жінка завжди винна - філософія багатьох. В різних партіях є такі. На жаль, і в "ЄС".

Європейські цінності – це повага, це право вибору, це толерантність. Попереду – довгий шлях і багато роботи, аби змінити суспільство. Іноді я дуже втомлююся доводити очевидні речі навіть в рідній партії, квиток якої я усвідомлено взяла.

Але якщо промовчати, зробити вигляд, що я не помітила сексистського випаду в нашому колі – тоді немає що робити в політиці.

Аборти – надто важка і болюча соціальна, психологічна, освітня, економічна проблема, аби дозволяти собі говорити про неї в подібній тональності. Й вона точно не вирішується заборонами та зверхністю по відношенню до жінок.

Я була шокована, коли дізналася реальну статистику: найбільше абортів роблять сільські жінки.., в яких часто немає доступу до контрацепції і медицини, які тягнуть на собі домашнє господарство і нерідко чоловіка-пияка, який і чути не хоче про контрацепцію. Дикунство, але й тут суспільство покладає відповідальність на жінку: а навіщо було виходити заміж за не принца, а не змогла перевиховати – сама винна. Але й розлучення не вітається нашим патріархальним суспільством, бо ж сім’я, діти, сама винна … і це замкнуте коло.

Захист сімейних цінностей не має нічого спільного з приниженням жінки, забороною їй права вибору, нав’язуванням домострою.

Аборт – це стрес, шок, відчай для жінки. Мінімізувати їх потрібно через сексуальну освіту підлітків, пропаганду здорового способу життя, аби жінка усвідомила важливість свого здоров’я і мала доступ до якісної медицини, доступність контрацептивів, усвідомила побудову економічно і соціально здорового суспільства; створення умов, аби жінка могла поєднувати материнство і кар’єру (це садочки, гідна зарплата, створення середовищ, дружніх до дітей).

Статистика безжальна: українські чоловіки в середньому приділяють 10 хвилин на день на виховання дітей.

Про це святі отці не хочуть пост написати? Рівність, партнерство, взаємоповага в родині – тільки це створює здорове суспільство і є рецептом щасливої родини, де дітям добре.

Домашнє насильство має жорстко каратися, і засуджуватися суспільством. А це неможливо, поки нав’язується стереотип “жінка завжди сама в усьому винна”.