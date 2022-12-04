Цей матеріал – особистий досвід офіцера розвідки Десантно-штурмових військ України, військова служба якого розпочалась до повномасштабного вторгнення РФ та продовжується досі. Цей досвід не замінить поради психолога та професійну терапію, але, сподіваємось, зможе допомогти адаптуватись до надзвичайно стресових умов, в яких довгі місяці перебувають тисячі військових, а також полегшити адаптацію тим, хто тільки розпочинає військову службу.

Про працю автора та завдання його підрозділу ви можете дізнатись з відео, опублікованого головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Залужним. Далі – слова автора.

Привіт, мій любий читачу, точніше доброї тобі ночі. Бо пишу я цю унтер-статтю, чи недо-есе вночі, бо давно жорстко “сиджу” на енергетиках і сигаретах. Мені зараз немає чого робити, спати не хочу взагалі, бо усі звикли спати по 4-5 годин. Тому допиваю енергетик, докурюю другу пачку цигарок й набираю цей текст. Для розуміння, автор цієї “статті” – чинний військовослужбовець підрозділу розвідки Десантно-штурмових військ. І зустрів я початок Великої війни на марші, коли ми рухалися до кордону з завданням зустріти супротивника й не допустити його просування вглиб країни.

Чесно тобі скажу, в той день нас усіх огорнула щира лють й ненависть до росіян – така, якої не було раніше, попри те, що наше з ними знайомство тягнеться з весни 2014-го року. Так от. Ми їхали колоною з зарядженою поспіхом зброєю, оминали цивільні авто й благали (кричали на них з бортів машин) місцевих не фотографувати й не знімати нашу “лєнточку”. В той день я уявляв як зараз ми зустрінемо сили росіян: розгорнемося в бойовий порядок, постріляємося десь 15-20 хвилин – і нас усіх уб’ють. Але виграємо стільки часу й заберемо стільки, скільки зможемо. А на наше місце прийдуть наступні, “накидають” росіянам ще більше та якісніше – і поступово, поступово, поступово витіснимо їх усіх. Нині пішов 10-й місяць війни, і, якщо чесно, я шокований, що ми досі живі. Трохи фартові, як виявилося. Або гарно копали і стріляли. Можливо, обидва варіанти будуть правильними.

Про що я зараз? Та певно, що якраз про “енергетики, цигарка й безсоння з нераціональним приливом енергії”. Маю на увазі про військовий стрес, перехід особистості людини на військові рейки і…як з тим жити та що робити. Спробуємо розглянути це поетапно. А там і відповідь сама з’явиться.

Отож. Військовий стрес. Що воно таке і як воно? Одразу маю сказати, що в мене вища історична освіта. Не психологічна. Не психіатрична. Тому я пишу, ґрунтуючись лиш на власному досвіді, оперуючи емпіричним способом мислення. Жодних думок і висновків, що можливо будуть дотичні до наукового пояснення. Водночас дуже небагато психологів мали змогу на практиці підкріпити свої знання цим досвідом.

Військовий стрес – це не лише про бої. Хоча про них в першочергово. Це про постійні артилерійські та мінометні обстріли. Звук “виходів” – а потім очікування…та куди ж воно? Попереду? Позаду? Прямо в позицію друга? Чи сюди? Ну давай вже, лети швидше, курво! Повір, любий читачу, розмовляти й погрожувати снарядам й мінам – дуже цікаве й захопливе заняття, неабияк розважає. Але нервову систему хоронить заживо.

Стрілкові бої – це коли азарт й адреналін перекривають “раціо” і ти бачиш лиш цілі й кулі ворога, що проходять наче у покадровій зйомці. Ще й встигаєш порадіти: “Опа, мимо! Лохи!”. Коли бажання знайти, виявити й знищити набагато вище за мотивації “вціліти”, “на мене чекають удома” чи “завтра ж зарплата, можна купити кави”.

Але. Але перехід свідомості на “військові рейки” під час боїв – то лиш частина військового стресу. Іншою стороною монети, більшою за часом і масштабом є повсякденність військового. Завжди холодно, дуже холодно. Якщо йде дощ, то саме під час бойового виходу чи патрулювання. Їжі ніколи не вистачатиме, зате буде вдосталь цигарок, особливо максимально лайняних за якістю. А ще рваний сон, нерівномірний графік “праця-відпочинок”, нерегулярне (якщо взагалі пощастить) харчування й постійна присутність когось. Так. Якщо ти інтроверт і тебе забирають в армію – співчуваю.

Підсумую: стрес, цигарки, рваний графік дня і ночі, постійні комунікації зі своїми та “візаві” – усе це не сприятиме нашому ментальному здоров’ю й збереженню “нормальності”.

Як з цим боротися? Ніяк. Прийняти й звикнути. Це найменш безболісний й найадекватніший варіант. На війні, а тим паче (!) в армії не треба шукати раціонального. Тут все відбувається так, як відбувається. Тут можна лише пристосовуватися до подій та, бажано, виконувати поставлені задачі й завдання. І купувати собі шоколадки й нормальну каву. Друге особливо важливо.

Зрозумій, любий читачу, людина на війні має максимально відпустити усе цивільне та майже “обнулитися”, інакше: нервові зриви, депресії, суїциди. Бачили, плавали. Бажано не будувати плани більше ніж на день-два та не планувати відпустки, негласні вихідні чи зустрічі. Все може зірватися, перегратися, а той з ким мали зустрітися – загинути. Ну або ти загинеш. Таке життя, складне й багатогранне. Насправді в цьому й перевага війни та армії – відсутність необхідності планувати на перспективу. Бо її може і не бути. Дивовижно, але війна дозволяє та навіть заохочує до певної безвідповідальності.

Ідеальним варіантом, правда не для нас, буде відпустити не лише цивільні спогади й буття, але й життя загалом. Тобто навіть не припускати можливості вижити та щось робити “після”. Це заважає якісній роботі. Цей “тумблер” у голові вимкнути вкрай важко. Але повір мені, якщо це зробити – все стає настільки просто, зрозуміло й логічно навіть, що чистіше й зрозуміліше вже нікуди.

Але є “побочка”. Якщо раптом пощастить вижити, як його вмикати назад…не знаю. Певно, це і є той самий шлях до вкрай пропіареного у 2017-2021 роках терміну ПТСР, під який зрубались сотні грантів й будувались реабілітаційні та психологічні проєкти з нульовим коефіцієнтом.

Висновки. У будь-якій статті, курсовій роботі чи дипломній роботі магістра історичних наук мають бути висновки. Мене так вчили. Тому хай і тут будуть. Отож. Якщо ти потрапив у армію, а потім і на Велику війну – вітаю, ти поїдеш дахом. Поступово, поетапно. Головне, не бійсяь цього: це наш мозок пристосовується до нових умов. На неадекватні та кризові події довкола він починає продукувати неадекватні думки й кризові вчинки. Це нормально. Головне – якісно знищуй ворога і лишайся людиною серед своїх побратимів і посестер. І також важливо: у спілкуванні з цивільними людьми не розповідай їм про війну та про свої переживання. Цим ти захистиш як їх, так і себе. Ще краще – уникай спілкування з цивільними людьми взагалі або збережи, але дозовано. Твій мозок стає на “військові рейки”, не заважай йому то робити.

Підбирай якісне спорядження. Не економ на шкарпетках і коліматорному прицілі. Навчися корегувати артилерію та управляти простими дронами. Не уникай розмови з капеланом, якщо є нагода. І не бійся змін, це нормально. Видихай. Можу пригостити цигаркою…