Російсько-українська війна забрала життя понад 22 000 цивільних маріупольців. Приморське місто перетворилось на величезний цвинтар та купи уламків зруйнованих будинків. #Букви продовжують цикл матеріалів про вбивства мирних жителів Маріуполя. Про страшну трагедію своєї сім'ї розповіла Ірина Вовк. 12 березня вона втратила найрідніших – 16-річного сина та чоловіка.

Вовк Олег Максимович (27.07.2005 – 12.03.2022) та Вовк Максим Валерійович (11.05.1985 – 12.03.2022) загинули внаслідок влучання уламків снаряда біля власного будинку на вулиці Таллаліхина.

Олегу було 16, не встиг закінчити 11 клас. Займався боксом, здобував перші місця у спорті, будував плани на доросле життя. Був здібним учнем та найкращим сином для батьків.

Максиму було 37. Працював різноробочим на будівництві. За словами Ірини, він був чудовим сім’янином – турботливим батьком і гарним чоловіком.

Ірина розповідає, що з початку війни сім’я майже весь час проводила в підвалі – у будинку знаходитись було небезпечно. Коли обстріли на короткий час припинялись, виходили у двір, готували на вогнищі їжу. Максим дуже переймався, щоб Ірина з молодшою донькою не виходили зайвий раз на вулицю через постійні вибухи.

12 березня знову почалися інтенсивні обстріли, у будинку почали тремтіти вікна. Ірина з донькою спустились у підвал, а хлопці стрімко вибігли у двір. Довго в той день бомбили.

“Я проговорила всі молитви, які пам’ятала, і міцно тримала на руках доньку. Вона миттєво заснула, як ніколи…Я подивилась на годинник – моїх хлопчиків не було вже 40 хвилин. Дочекалась, коли бомбардування закінчаться, залишила дитину. що спала, та вибігла на вулицю. В голові коївся хаос…У дворі чоловіка з сином не було, стало моторошно. Потім я вийшла за хвіртку й одразу ж почула крики нашої сусідки, що йшла вулицею, ридаючи. Вона нічого навіть не змогла мені сказати, тільки провела рукою в бік, куди я “кулею” полетіла. А потім побачила таку картину: серед руїн сусідського будинку лежить мій син, чоловік і двоє сусідів. Всі четверо були поруч один одного, а поруч – величезна воронка. Далі я не пам’ятаю, що було… кричала дуже голосно. ”

У сусіда були розірвані живіт і руки, в чоловіка явних ушкоджень на тілі не було, тільки рана на нозі. Олег – єдиний із чотирьох загиблих, лежав лицем до землі, так Ірина помітила величезний розріз на початку ноги.

“Тоді я побігла до своєї хрещеної, що жила поруч із нашим будинком. Вона всунула мені пігулку, а я впала на землю, бо ноги більше не йшли. Обстріли почались знову…Я прийшла до тями та забрала донечку з підвалу. В той день ми переїхали удвох до хрещеної”.

Наступного дня, 13 березня доньці Ірини виповнилось 5 років.

Вона питала весь час: “Де тато? Де братик?” Ірина не дозволяла собі показувати свої сльози доньці, сказати про загибель Олега та батька не могла.

Тільки через 15 днів жінці вдалось дотягнути тіла до свого двору. Весь час були обстріли та після подій 12 березня майже всі сусіди з вулиці евакуювались, допомогти ніхто не міг. Несла вона чоловіка та сина з місцевими безхатьками. Тільки тоді тіло Олега змогли перевернути – з живота хлопця стирчало ребро. Чоловіки з вулиці разом з Іриною викопали яму, ховали загиблих у ковдрі, притримуючи за голову.

“Поховання у нашому дворі побачила донька через паркан хрещеної. Вона питала в той день: “А чого в нас дві ями, а чого там тато з Олежиком лежать?” Я не змогла стримати сліз… І вона все зрозуміла у свої 5 років. Сусіди розповідали мені, що донька підбігала з квітами до могил і тихо плакала, так, щоб не бачила я.”

Максим з Олегом досі поховані у власному дворі. Ірина розповідає, що спочатку так було легше, хоча зараз об’єктивно розуміє, що не зможе з цим жити. Треба перевиховувати.

“Я 2 місяці не виходила на зв’язок. Ті, хто знали про страшну втрату моєї сім’ї, розповсюдили інформації про загибель сина з чоловіком. Я до сьогодні отримую купу повідомлень з подякою за сина, слова підтримки, розповіді знайомих та друзів, які чудові були в мене хлопці…Страшна війна, страшні втрати…”