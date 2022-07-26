Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до масових смертей цивільних українців. Маріуполь — місто-герой, на землях якого розгорнувся плацдарм російсько-української війни. Лише за офіційними даними, внаслідок вторгнення військових РФ у місті загинуло понад 23 000 мирних мешканців. Й до сьогодні тіла маріупольців знаходять під уламками будівель, долі багатьох достеменно невідомі рідним. Повної картини звірств, що були й продовжує скоювати армія РФ у місті, описати неможливо. Так само, як і порахувати точну кількість загиблих.

#Букви продовжують зв’язуватись з рідними загиблих й задокументовувати свідчення про вбивства мирних жителів Маріуполя.

Чайка Володимир Остапович (12.09.1939-6.03.2022) та Журавель Наталія Володимирівна (17.06.1964 – 06.03.2022)

Владимиру Осиповичу було 83 роки, з них – 57 прожив у шлюбі. Вони з дружиною вже у літньому віці займалися невеликим городом, разом тримали побут, виховали дітей, онуків та правнуків. Володимир Остапович з дружиною прожили 25 років на Лівому березі Маріуполя у приватному секторі.

“Остапович, був, якщо можна так сказати, “живчиком”. Без проблем щось постійно ремонтував у дворі, ходив за покупками, допомагав бабусі по дому. Дуже любив життя! Справно пив ліки, якщо захворіє, кинув курити за забороною лікарів. А ще багато часу проводив на свіжому повітрі.” — ділиться онука Владимира Остаповича.

Донька чоловіка — Наталія – зі своєю донькою та онукою жили завжди поруч, у другій частині будинку. За словами рідних, у сімʼї завжди панував добробут, любов та щирість. Жінка була релігійною людиною, працювала на пошті. Як розповідає донька Наталії, її дуже поважали співробітники й сусіди.

На початку війни, ще 24 лютого, онука Володимира Остаповича схопила свою маленьку доньку, деякі речі та виїхала до знайомих в інший район. Тоді повного усвідомлення ситуації не було, лише надія, що війна скоро закінчиться й вони повернуться додому. Так думали тисячі маріупольців. Володимир Остапович та Наталія пообіцяли онуці, що у разі небезпеки рятуватимуться у підвалі. Сховище родина передусім обладнала для життя — спустили воду, їжу, теплі речі, облаштували місця для сну.

А пізніше зв’язок з рідними онука Володимира втратила — місто відрізали від мереж та комунікацій. Лівий берег щодня зазнавав обстрілів та бомбардування. Інформацію про людей, що залишились у тому районі Маріуполі не надходило зовсім.

“Ми з донькою змогли вибратися з Маріуполя. Лише наприкінці квітня знайомі повідомили мені ці страшні новини. Сталась трагедія ранком 6 березня. Дідусь уже прокинувся й заправляв ліжко, там його й наздогнав уламок у скроню… Бабуся була в іншій кімнаті, так що дивом врятувалася. Вона змогла вилізти через вікно і покликати сусідів. Будинок повністю обвалився та було незрозуміло навіть де яка кімната. Мою маму знайшли під обвалами на ліжку, вона так і загинула уві сні…”

Володимира Остаповича та Наталію поховали сусіди поряд з власним будинком, у палісаднику. Перепоховання й досі й не відбулось. Проте онука щиро сподівається, що і до її рідних дійде черга, які знайдуть свій останній дім.

Ковальова Валентина Ігорівна (24.01.1994 – дата смерті невідомо, орієнтовно — середина березня)

Валентина родом із міста Соледар Бахмутського району, там росла й вчилась. А потім вступила до Маріупольського державного університету. Валентина, за словами друзів, була прикладом для багатьох, мотивацією та щастям для своїх батьків. Родина всяко сприяла для успішного життя доньки, тож у студентські роки власними силами купили дівчини квартиру у Маріуполі, тому й залишилась вона тут.

Валентина працювала у маріупольській гімназії, викладала українську мову в початкових класах. Як розповідає її подруга, жінку любили діти й у колективі за її нескінченний позитив та ентузіазм.

“З Валею ми познайомилися у січні 2020 року, коли я після закінчення університету прийшла працювати до гімназії. Я пам’ятала її ще зі студентських років, бо ми навчалися на одному факультеті, на одній спеціальності, щоправда, вона навчалася на 2 курси старше.

Вона завжди посміхалася, була такою “дівчинкою-іскоркою”, у нас була своя гімназійна молодіжна компанія, після роботи ми часто збиралися на каву. Потім ми з нею перейшли в інші школи, тому рідко спілкувалися, хіба коли наша компанія збиралася. Валя любила веселі шумні компанії, прогулянки. Дуже любила фотографуватися, компанійська людина була.” — розповідає колега та подруга Ольга.

Валентина загинула всередині березня, коли йшла по воду до джерела. Про смерть дівчини повідомили друзям з її телефона.

Подруга Ольга виставила трагічну новину про смерть Валентини у місцевих групах Маріуполя. Пізніше дівчині написала тітка загиблою, яка повідомила, що батько Валентини приїхав до міста, щоб знайти тіло доньки. Серед тисяч могил, чоловік знайшов Валентину. Пізніше власноруч перепоховав її тіло у с.Анадоль, на батьківщині її мами.