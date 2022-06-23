Станом на червень 2022 року, офіційно відомо про понад 23 000 смертей мирних мешканців Маріуполя внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Приморське місто на узбережжі Азовського моря перетворене на велике кладовище з іменами невідомих та невпізнаних людей, руїни, спалені будинки та триколор окупантів.

#Букви продовжують документувати численні смерті цивільних в Маріуполі внаслідок російського вторгнення.

Пампуха Андрій (25.10.1997 – 13.03.2022) – загинув внаслідок авіаудару разом з мамою Світланою.

Андрію було 25. За словами друга, завжди посміхався, мав гідне виховання. Хлопець був моряком, ходив у рейси й жив морем. Загинув з мамою у дворі “банкового” будинку [будинок в районі, де за СРСР на першому поверсі був банк – прим.ред], коли готували їжу на вогнищі у дворі. Поховані, але не відомо де.

Бєлов Андрій Петрович (09.01.1968 – 07.04.2022), Бєлова Інна Володимирівна (01.12.1965 – 07.04.2022)

Згоріли у підвалі дев’ятиповерхівки на вулиці Новоросійській, 16, на Черемхах. Поховані разом на старокримському цвинтарі.

“Вони були чудовими батьками, найкращими бабусею та дідусем. Нам без них дуже погано, так не вистачає їх. Вони назавжди в наших серцях” — коментує донька Бєлових.

Латишева Ганна Сергіївна (28.06.1996 – 07.03.2022), Латишев Сергій Олегович (17.08.1997 – 07.03.2022), Латишева Мілана Сергіївна (05.06.2021 – 07.03.2022).

7 березня під завалами власного будинку на вулиці Зелінського загинула ціла сім’я. Поховані на старокримському кладовищі.

“Моя старша сестричка, її чоловік та дитина. Не передати словами нашу скорботу. Пам’ятаємо й дуже сильно любимо” — ділиться сестра загиблої Ганни.

Баранова Клавдія Миколаївна (12.03.1928 – 16.03.2022)

У 2022 році Клавдія Миколаївна застала вже другу війну у своєму житті. Загинула у себе в квартирі, що на вулиці Миру, 100. Через пожежу в будинку задихнулася чадним газом.

У 20-х числах квітня її тіло забрали ДСНС ДНР. Свідоцтва про смерть не видали, рідні й досі не знають, похована вона чи ні.

“Вони сказали прийти до них через тиждень. Коли ми прийшли до них, вони сказали, що не знають, де вона і що документи її загублено. І досі, скільки ми до них не ходимо, жодної інформації про неї вони не говорять…” — розповідає правнука Анастасія.

Самулевич Людмила Володимирівна (1965 – 07.05.2022)

Людмила була відомою зоозахисницею у Маріуполі, рятувала та любила собак. З початку війни у місті жінку шукали друзі, щоб вивезти до Росії. З її 7 собак – 5 забрали волонтери. Двоє тварин залишилися в Маріуполі, чи годують їх там, чи живі вони — невідомо.

В останні дні життя жінка не вставала з ліжка, сусідка розмовляла з нею через двері.

Вивозили Людмилу волонтери з квартири на Металургів 62/90, через деякий час впала в кому, у лікарні врятувати не змогли. Інформація – від медиків Маріуполя.

“Собак вберегла, а себе не змогла… Причина смерті нам не відома. У будинок влучань не було. Де похована – теж не знаємо. З родичами не знайомі, Люда жила сама. Начебто є дорослий син, можливо, проживає у Києві,” — пише знайома загиблої Людмили.

П’янковський Віктор Володимирович (07.12.1986 – 29.03.2022)

29 березня чоловіка убив снайпер. Віктор, попри постійну небезпеку, був допомогою для маріупольців під час війни — добував дрова, воду, деякі харчі. Після снайперської кулі, яка потрапила в легеню, жив ще дві години.

“Могли б врятувати, якби були, лікарі, швидкі та лікарні. Але на жаль… Світла пам’ять синові, братові, батькові, другові” — коментує рідня Віктора.